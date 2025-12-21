Werbung

Auch am vierten Advent werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche, während der auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gingen. Wir haben nicht nur dem ASUS ROG Swift PG27AQWP-W oder dem Cougar CFV235 auf den Zahn gefühlt, sondern auch das MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION, das UGREEN NASync DH2300 und das Corsair HX1200i SHIFT sowie die PNY CS2150 mit 1 TB auf den Prüfstand gestellt. Außerdem hatten wir Metroid Prime 4 Beyond angespielt, unser neues Hardwareluxx-SSD-Testsystem vorgestellt, die ASUS ROG Azoth X getestet und dem ASUS ProArt PA32QCV einen Praxistest unterzogen. Weiterhin kündigten wir neue Proxmox-Server für Hardwareluxx an und stellten die WD_Black SN8100 mit 2 TB auf den Prüfstand.

Freitag, 12.12.2025: ASUS ROG Swift PG27AQWP-W im Test

Wo soll das alles noch hinführen? Displays mit 500 Hz gab es immer wieder einmal zu sehen, jetzt haben wir den ASUS ROG Swift PG27AQWP-W im Test, einen 27-Zöller mit OLED-Panel, Dual-Mode-Betrieb und einer maximalen Wiederholfrequenz von 720 Hz. Ob das Display im Alltag überzeugen kann, klärt unser Test... [weiterlesen]

Sonntag, 14.12.2025: Cougar CFV235 im Test

Das Cougar CFV235 hat einen wenig einprägsamen Namen – doch sein Design ist dafür umso besonderer. Denn bei diesem Midi-Tower gibt es einfach eine Lücke zwischen Mainboard- und Bodenkammer. Die prägt nicht nur die Optik, sondern sie soll auch die Kühlung des Showgehäuses optimieren... [weiterlesen]

Montag, 15.12.2025: Metroid Prime 4 Beyond angespielt

Mit Metroid Prime 4: Beyond kehrt Samus Aran zurück. Ihren ersten Auftritt hatte die Frau im Power Suit bereits 1986. Seither sind viele Spiele in diesem Universum erschienen. Die Unterreihe Metroid Prime zeichnet sich dadurch aus, dass Spieler die Geschicke von Samus hier aus der Ego-Perspektive lenken. Nach über 17 Jahren meldet sich Metroid Prime 4 nun mit einem komplett neuen Abenteuer zurück. Das Spiel erschien am 4. Dezember 2025 für Nintendo Switch und in einer eigenen Fassung für Nintendo Switch 2... [weiterlesen]

Montag, 15.12.2025: MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION im Test

In diesem Jahr feierte MSI das zehnjährige Bestehen der GODLIKE-Modellreihe und hatte hierzu im August mit dem MEG X870E GODLIKE X EDITION eine limitierte Sonderausgabe angekündigt. Das MEG X870E GODLIKE X EDITION haben wir jetzt von MSI zum Test erhalten. In unserem Review wollen wir außerdem klären, ob es im Gegensatz zum regulären MEG X870E GODLIKE technische Unterschiede gibt... [weiterlesen]

Dienstag, 16.12.2025: UGREEN NASync DH2300 im Test

Mit dem NASync DH2300 bietet UGREEN ein günstiges 2-Bay-NAS (Network Attached Storage) an und positioniert sich neben etablierten Herstellern wie Synology, QNAP und TerraMaster. Das NAS richtet sich an Einsteiger, Home-Office-Nutzer und technik-affine Privatanwender, die eine zentrale Speicherlösung für ihr Heimnetzwerk suchen. Was das UGREEN NASync DH2300 zu bieten hat, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 16.12.2025: Höhenverstellbarer Vernal Schreibtisch

Wir bauen auf: In unserem Office ist ein höhenverstellbarer Vernal-Schreibtisch angekommen – und mal nicht im üblichen schwarzen Gaming-Design, sondern etwas klassischer. Mit Holzoptik und auch mit weißen Standfüßen würden ihn die üblichen Computerhersteller wohl als "Creator-Schreibtisch" vermarkten. Vernal bietet das Modell mit Bambusplatte und weißem Rahmen und großen 180 x 80 cm für 569,99 Euro an, hinzu kommt eine V-Series Schreibtischablage für 79 Euro. Gepaart werden kann das Set auch noch mit einem Aktenschrank oder einem Büroschrank in ähnlicher Optik... [weiterlesen]

Mittwoch, 17.12.2025: Das neue Hardwareluxx-SSD-Testsystem

Mit einem Wechsel im Bereich SSDs ändert sich nun auch das Testsystem für unsere SSD-Artikel. Gerade mit Blick auf die PCIe-Gen5-SSDs und der bestehenden Latenzprobleme der Intel Arrow-Lake-Architektur bei der Anbindung der primären M.2-Schnittstelle sowie den damit einherkommenden Leistungseinbußen, fiel diese Plattform leider aus den Überlegungen heraus... [weiterlesen]

Mittwoch, 17.12.2025: Corsair HX1200i SHIFT im Test

Corsair hat seine erfolgreiche HXi-Netzteilserie in diesem Jahr um neue Modelle mit dem Zusatz "SHIFT" erweitert, welche nicht nur eine iCUE-Schnittstelle mitbringen, sondern erstmals auch gleich einen iCUE-Hub integriert haben. Daneben kommen wieder die seitlich angebrachten Anschlusskabel zum Einsatz. Wie sich die mit Platinum-Effizienz ausgezeichneten Corsair HXi SHIFT in der Praxis schlagen, haben wir uns anhand des HX1200i SHIFT näher angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 17.12.2025: PNY CS2150 mit 1 TB im Test

Als erste günstigere SSD ohne DRAM-Cache auf unserem 2025-SSD-Testsystem sind die Erwartungen an die PNY CS2150 mit 1 TB sowohl niedrig als auch hoch. Niedrig dahingehend, dass ein Leistungsnachteil durch den fehlenden Zwischenspeicher zu erwarten ist, gleichzeitig aber auch hoch dahingehend, wie viel Leistung die SSD in unseren Tests abliefern wird. Welche Ergebnisse der Phison PS5031-E31T zu leisten imstande ist, erfahrt ihr wie immer im Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 18.12.2025: Proxmox-Server für Hardwareluxx

Unser letztes Server-Upgrade für Hardwareluxx ist schon eine Weile her – im Jahr 2022 installierten wir einen neuen ESX-Server, basierend auf der Ice-Lake-Plattform von Intel, mit zwei Intel Xeon Gold 6348. Der Server ergänzte unsere bestehenden FS3017 von Synology, die wir seit 2018 eingesetzt haben. In der Zwischenzeit hat sich – bis auf ein paar kleinere Veränderungen an den Backup-Systemen – wenig getan. Im Jahr 2026 starten wir jetzt wieder durch: Denn sowohl von der Server-Architektur, wie auch der Software-Seite, hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Unser neues Projekt "PMXX" stellen wir in diesem Artikel erstmals vor... [weiterlesen]

Donnerstag, 18.12.2025: ASUS ROG Azoth X im Test

ASUS bringt mit der Azoth X eine Neuauflage der bereits seit ein paar Jahren am Markt erhältlichen Azoth auf den Markt und will mit einem Refresh die Technik aktualisieren und selbstverständlich auch neue Kunden gewinnen. Vom Konzept her bleibt die Tastatur aber dieselbe. Ob das Gesamtpaket überzeugt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Freitag, 19.12.2025: ASUS ProArt PA32QCV im Test

Der ASUS ProArt PA32QVC bietet aktuell eine seltene Kombination aus Thunderbolt 4 und der 6K-Auflösung und ist damit für Mac-User und alle interessant, die nach der maximalen Bildschärfe suchen. Ob der 32-Zöller aus der Creator-Reihe noch mehr zu bieten hat, klärt unser Test... [weiterlesen]

Freitag, 19.01.2025: WD_Black SN8100 mit 2 TB im Test

Die Sandisk (ehemals WesternDigital) WD_BLACK SN8100 SSD mit 2 TB und PCIe-Gen5-Anschluss hat den Weg auf unser SSD-Testsystem gefunden. Sandisks aktuelles Topmodell auf dem Endkundenmarkt kommt mit bis zu 8 TB an Speicherplatz im M.2-Format und erhebt den Anspruch, an den Erfolg der SN850X anzuknüpfen. Ob das gelingt, klärt unser Test... [weiterlesen]