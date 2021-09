KW35 / 2021: Unsere Artikel der l

Auch während der vergangenen Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Fractal Design Lumen S24 RGB und der Lumen S36 RGB kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die Creative SXFI Carrier, das Thermaltake The Power 100 Turquoise, die Pixel-Remaster-Reihe, das Gigabyte X570S AERO G, den TechN GPU-Wasserkühler und das Gigabyte A7 X1 mit Ryzen 5900HX und NVIDIA GeForce RTZX 3070 Laptop getestet. Aber auch der Zusammenbau unseres diesjährigen Luxxkompensators stand während der letzten Tage bei uns auf dem Programm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 26. August 2021: Fractal Design Lumen S24 RGB und Lumen S36 RGB im Test: Licht und Leistung

Mit der neuen Lumen-Serie will Fractal Design AiO-Kühlungen anbieten, die eine hohe Kühlleistung und eine A-RGB-Beleuchtung miteinander kombinieren. Gleichzeitig sollen sie mit einem attraktiven Preis locken. Ob dieser Mix tatsächlich gelingt, klären wir im Doppeltest von Lumen S24 RGB und Lumen S36 RGB... [weiterlesen]

Freitag, 27. August 2021: Creative SXFI Carrier im Test: Atmos-Soundbar mit HDMI 2.1 und sattem Klang

Soundbars versprechen einen minimalen Platzbedarf, kombiniert mit einer ausgewachsenen Surroundkulisse. Die Creative SXFI Carrier bietet sogar Atmos-Sound und den aktuellsten HDMI-Standard, was sie für Spieler besonders interessant macht. In unserem Test klären wir, wie gut das aktuelle Modell von Creative im Wohnzimmer klingt und warum ein Wireless-Kopfhörer eine passende Ergänzung sein kann... [weiterlesen]

Sonntag. 29 August 2021: Thermaltake The Tower 100 Turquoise im Test: Panoramagehäuse mit ganz eigenem Stil

Thermaltakes The Tower 100 ist ein Mini-ITX-Gehäuse, das die Hardware wie in einer Vitrine zur Schau stellt. In der Turquoise-Variante ist das vertikal orientierte Modell aber auch selbst ein Hingucker: Es zeigt sich äußerlich in auffälligem Türkis... [weiterlesen]

Montag, 30. August 2021: Final-Fantasy-Klassiker neu aufgelegt: Pixel-Remaster-Reihe angespielt

Mit Final Fantasy begann im Jahr 1987 die Erfolgsgeschichte des von Hironobu Sakaguchi entwickelten Rollenspiel-Franchises. Mittlerweile kommt die Serie auf zahlreiche Titel. Außerdem wurde in jüngster Vergangenheit ein Remake des Klassikers FF7 veröffentlicht. Mit der Pixel-Remaster-Reihe versucht die japanische Spieleschmiede Square Enix nun auch dem ersten Teil der Serie wieder neues Leben einzuhauchen. Den Anfang machen Final Fantasy eins, zwei und drei, die wir uns in diesem Angespielt näher angeschaut haben... [weiterlesen]

Dienstag, 31. August 2021: Gigabyte X570S AERO G im Test: Creator-Platine ohne Thunderbolt

Im letzten Mainboard-Test warfen wir unsere Blicke auf das Gigabyte X570S AORUS Master mit passiver X570-Kühlung. Aus dem gleichen Hause entstammt auch das X570S AERO G für Content Creator, das wir in diesem Test durchleuchten möchten... [weiterlesen]

Mittwoch, 01. September 2021: Schlichte Optik und gute Kühlleistung: TechN GPU-Wasserkühler im Test

Bisher haben wir uns schon einige Wasserkühler auf der Radeon RX 6900 XT angeschaut. Mit TechN wollen wir uns heute ein Modell anschauen, welches nicht nur mit German Engineering wirbt, sondern das auch von A bis Z in Deutschland entwickelt und gefertigt wird. Wer neben dem Premium-Anspruch nun auch einen Premium-Preis vermutet, dürfte positiv überrascht werden. Wie sich der Wasserkühler von TechN gegen die Konkurrenz schlägt, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]

Donnerstag, 02. September 2021: Gigabyte A7 X1 im Test: Sehr solider Gamer mit Ryzen 9 und RTX 30

Das Gigabyte A7 X1 ist das erste Notebook der Taiwanesen, das von einem AMD-Ryzen-Prozessor der 5000er-Generation befeuert wird und gleichzeitig auf eine dedizierte GeForce-Grafik von NVIDIA setzt. Wie sich das Gespann aus AMD Ryzen 9 5900HX und NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den etwa 1.999 Euro teuren 17-Zöller ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 03. September 2021: Luxxkompensator 2021: Der Zusammenbau

Endlich ist es soweit: Wir bauen den Luxxkompensator 2021 zusammen. In einem fast einstündigen Video zeigen wir Euch alle Details zu dem Zusammenbau - und wir haben uns tatkräftige Hilfe ins Büro geholt, mit dabei ist Maciej Wieczorek von Zotac, der uns beim Zusammenbau assistiert hat. Im Video zeigen wir vom Einbau der Komponenten ins Gehäuse bis hin zur Wasserkühlung alles, was man über die Komponenten und den Zusammenbau des Luxxkompensators wissen müsste... [weiterlesen]