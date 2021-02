CD Projekt Red warnt vor Mods für Cyberpunk 2077

Auch wenn der Release des Open-World-Action-Rollenspiels Cyberpunk 2077 besser hätte verlaufen können, erfreut sich der AAA-Titel unter den meisten Gamern großer Beliebtheit. Uns konnte das Spiel bis auf kleine Schwachstellen ebenfalls überzeugen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich Modder Cyberpunk 2077 angenommen und diverse Anpassungen veröffentlicht haben. Allerdings warnt die Spieleschmiede CD Projekt Red alle Besitzer der Vollversion davor, Mods von Drittanbietern zu installieren. Auf der Social-Media-Plattform Twitter veröffentlichte das Entwicklerstudio einen entsprechenden Beitrag. Aus diesem geht hervor, dass sich momentan eine Schwachstelle in den extern genutzten DLL-Dateien befindet. Dadurch sind Angreifer in der Lage Schadcode auf dem eigenen Rechner auszuführen.

Zudem betrifft dies nicht nur Mods, sondern auch Speicherstände des Spiels, die aus dem Internet stammen. Bereits in der Vergangenheit versuchten Kriminelle, den Hype rund um Cyberpunk 2077 auszunutzen. Dabei beabsichtigen die Betrüger, Spielern eine gefälschte Beta-Version des Titels unterzujubeln. Dies ging sogar so weit, dass sich die Spieleschmiede gezwungen sah, eine entsprechende Warnung via Twitter zu veröffentlichen. Somit sollte man aktuell sowohl von fragwürdigen Mods als auch von Savegames Abstand nehmen und zunächst abwarten, bis ein entsprechender Fix von der polnischen Spieleschmiede veröffentlicht wurde. Eine offizielle Liste mit Modding-Tools, die von Cyberpunk 2077 unterstützt werden, gibt es hier.

Derzeit finden sich Mods vor allem auf der Seite Nexusmods.com wieder. Hier kann der Betreiber jedoch nicht garantieren, dass diese auch sicher sind. Somit sollte man zunächst genau prüfen und abwägen, ob eine Installation nicht für ein Sicherheitsrisiko sorgt.

CD Projekt Red kündigte bereits an, dass ein entsprechendes Update (Hotfix) in Arbeit sei. Wann dies jedoch erscheinen wird bleibt zunächst abzuwarten. Aktuell ist davon auszugehen, dass dieses mit dem Patch auf die Version 1.2 veröffentlicht wird.