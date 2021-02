30 Jahre Blizzard: Termin für BlizzConline 2021 steht fest

Wenn man an Blizzards Convention - die Blizzcon - denkt, dürfte jedem Gamer das Jahr 2019 in Erinnerung geblieben sein. Besonders der Satz “do you guys not have phones?” bei der erstmaligen Präsentation von Diablo Immortal wird wohl niemals in Vergessenheit geraten. Die für das Jahr 2020 geplante Veranstaltung fiel allerdings aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser. Jetzt steht der Termin für die Blizzcon 2021 mit dem 19. und 20. Februar fest. Mit neuem Konzept und Namen soll nun alles besser werden. Die BlizzConline wird vollständig als digitaler Livestream übertragen. Besagter Stream ist zudem kostenlos. Somit können neben der Eröffnungspräsentation unter anderem auch die Entwickler-Sessions gratis gestreamt werden.

Zudem wird es einzelne Themenkanäle geben, die alle interessierten Gamer über die neuesten Entwicklungen von Diablo, World of Warcraft sowie Overwatch und vielem mehr aufklären werden. Eine Q&A-Session ist ebenfalls geplant.

Des Weiteren kündigte Blizzard bereits digitale Goodie-Bags an. Hierbei soll es sich um diverse Rabattgutscheine für den Gear-Store und digitale Inhalte für Spiele handeln. Die Preise variieren dabei von 20 bis 60 Euro. Außerdem gab die Spieleschmiede bekannt, weitere Informationen zu Diablo 4 sowie zu Diablo Immortal zu präsentieren. Zumal man sich bei einer Online-Veranstaltung nicht unweigerlich einem direkten negativen Feedback aussetzen muss. Jedoch ist davon auszugehen, dass der Unmut über eine mobile Version des Action-Rollenspiel-Hack-and-Slash-Dungeon-Crawlers deutlich geringer ausfallen wird, solange die gezeigten Inhalte von Diablo 4 die Fans diesmal überzeugen können. Der Grund für die damalige doch scharfe Kritik war in der erster Linie eine ausbleibende Ankündigung von Diablo IV. Stattdessen präsentierte man den eingefleischten Diablo-Fans ein Mobile-Game.

Neben Diablo steht zudem die Classic-Version der WoW-Erweiterung The Burning Crusade im Fokus sowie der WoW Patch 9.1. Ebenfalls könnte ein möglicher Releasetermin von Overwatch 2 auf der Tagesordnung stehen. Alle Infos zur Veranstaltung finden sich auf einer gesonderten Webseite.