God of War erhält heute ein PS5-Update für 4K-Gameplay mit 60 FPS

Santa Monica Studios hat angekündigt, noch heute ein Update für den hauseigenen Titel God of War zu veröffentlichen, welches das Spiel für die PlayStation 5 optimieren soll. Bisher konnten Spieler zwischen zwei verschiedenen Grafik-Modi in den Einstellungen wählen, dem Performance- oder Resolution-Modus.

Der Performance-Modus verringert die Auflösung, wodurch das Spiel nicht mehr in 2160p – also UHD – über den Bildschirm flimmert. Gleichzeitig bietet er den Vorteil, einer Wiedergabe mit 60 FPS. Der Resolution-Modus hingegen bietet zwar die vollen 4K, jedoch nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Das soll sich dem im Laufe des Tages erscheinenden Updates ändern.

Laut Santa Monica Studios wird das Update God of War ermöglichen, auf der PlayStation 5 in voller 4K-Auflösung bei gleichzeitig 60 FPS zu laufen, vorausgesetzt man besitzt einen entsprechenden Monitor, bzw. Fernseher. Jedoch wird ausdrücklich erwähnt, dass der bisherige Resolution-Mode mit 4K-Auflösung und 30 FPS nach wie vor in den Spiele-Optionen zu finden sein wird, falls Spieler die niedrigere Framezahl bevorzugen.

Das Update soll allen Besitzern von God of War kostenlos zur Verfügung gestellt werden und zwar unabhängig davon, ob man das Spiel auf einer Disk, digital oder über die PlayStation Plus Collection spielt.