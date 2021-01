GTA Insider: Remaster von Vice City und San Andreas geplant

Die Open-World-Spielereihe Grand Theft Auto erfreut sich weltweit nach wie vor großer Beliebtheit. Der Website GTABase zufolge soll jedoch nicht nur das heiß erwartete GTA 6 in der Pipeline befinden. So arbeitet Rockstar Games angeblich auch an einer Remaster Collection, bestehend aus den Klassikern GTA Vice City, San Andreas sowie GTA 3. Rockstar Games selber hält sich mit Informationen um die Zukunft des Franchise wie gewohnt äußerst bedeckt. Offiziell bestätigt ist demnach lediglich die für dieses Jahr geplante Standalone-Version von GTA Online sowie die Erweiterung des Online-Multiplayers um mehr Singleplayer-Content.

Glaubt man den Gerüchten und angeblichen Leaks des Fan-Portals GTAForums, sollen schon innerhalb der kommenden 90 Tage erste Informationen sowie Trailer zu der Remastered-Trilogie aus offiziellen Quellen veröffentlicht werden. Hauptquelle für die Gerüchte ist der Nutzer "Mach1bud", welcher von sich behauptet Insider-Informationen zu besitzen. Es sei jedoch zu beachten, dass sich im Forum in der Vergangenheit bereits mehrfach Informationen zu angeblich geplanten Inhalten oder Spielen als Fake herausstellten. Allerdings gibt es genauso Beispiele für Leaks und Prognosen, welche sich später als wahr herausstellten, wie etwa im Vorfeld zum Casino-Update von GTA Online.

Letztlich bleibt es also nur abzuwarten, bis Angaben aus seriöseren Quellen die Infos entweder bestätigen oder als Fake enttarnen.