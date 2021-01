GTA Online: Webseite für Hacks, Cheats und Exploits vom Netz genommen

Grand Theft Auto V zählt zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Das 2013 erschienene Open-World-Computerspiel erfreut sich selbst nach mehr als sieben Jahren großer Beliebtheit. Selbiges gilt für den Online-Multiplayer-Ableger GTA Online. Wie in jedem Online-Multiplayer, versuchen auch bei GTA einige Spieler sich einen unfairen Vorteil durch Cheats und Hacks zu verschaffen.

Take Two Interactive, Publisher von GTA Online nahm nun eine populäre Website, welche Cheats, Hacks und Exploits sammelte und zur Verfügung stellte, vom Netz. Die Internetseite mit dem Namen LunaCheats war jedoch mehr als eine Bibliothek an Cheatcodes. So vertrieb man unter anderem Software und Services zum Zwecke des Schummelns. Die erbeuteten Einnahmen sollen nach Angaben von Take Two an wohltätige Organisationen gespendet werden.

Mithilfe der Cheats und Exploits von LunaCheats war es Spielern von GTA Online beispielsweise möglich, Ingame-Geld oder Fahrzeuge zu spawnen sowie unsterblich zu werden. Bereits vor zwei Jahren nahm Take Two Interactive einen beliebten Anbieter von Cheat-Services vom Netz. Damals wurden die Einnahmen der Internetseite Elusive Mod ebenfalls an wohltätige Zwecke gespendet. Darüber hinaus wurden die Betreiber zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 150.000 US-Dollar verurteilt. Ob auch die Betreiber von LunaCheats zivilrechtlich belangt werden, beleibt abzuwarten.