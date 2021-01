Epic Games Store verschenkt diese Woche einen 2D-Plattformer

Bereits seit Donnerstag der vergangenen Woche lässt sich das rundenbasierte 4X-Strategiespiel Galactic Civilizations III kostenlos im Epic Games Store herunterladen. In dieser Woche reiht sich der 2D-Plattformer Dandara: Trials of Fear in die Reihe der Epic-Gratisreleases ein. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Das im Jahr 2018 veröffentlichte Spiel wurde vom brasilianischen Studio Long Hat House entwickelt und von Raw Fury veröffentlicht. Aktuell kann der Titel sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf Sonys PlayStation 4 sowie Microsofts Xbox One gespielt werden. Außerdem steht eine Version für Windows, macOS und Linux zur Verfügung.

In Dandara: Trials of Fear steht die Welt “Salt” am Rande des Zusammenbruchs. Die Bewohner leben in Unterdrückung und Isolation. Mit Hilfe der Protagonistin Dandara haben die Gamer die Aufgabe dies zu ändern. Dabei gilt es diverse Mysterien und Geheimnisse von Salt zu entdecken.

Auch wenn Dandara: Trials of Fear den meisten sicherlich kein Begriff sein wird, sollte man sich den 2D-Plattformer definitiv genauer anschauen. Zwar erinnert die Grafik eher an einen Retro-Titel erinnert kann sich Dandara sehen lassen. Gerade die Animationen von Zwischenbossen sind aus rein optischer Sicht sehr gelungen. Leider fehlt es des Story an Tiefgang, jedoch macht das Gameplay - sobald man den Bogen raus hat - dies wieder wett.

Derzeit finden sich auf Steam lediglich rund 380 Bewertungen, allerdings fallen diese alle recht positiv aus. Womit Dandara: Trials of Fear auf 9 von 10 Sternen in der Bewertung kommt. Im Apple-Store sowie im Google Play-Store sieht es ähnlich aus. Die Resonanz ist durchweg positiv. Man sollte sich jedoch nicht zu viel vom neuen Epic-Gratis-Game versprechen. Letztendlich handelt es sich hier um einen 2D-Plattformer, der mehr auf Handhelds und Smartphones abzielt. Als Geschenk sollte man Dandara: Trials of Fear aber durchaus mitnehmen.