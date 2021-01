CD Projekt Red veröffentlicht neuen Patch für Cyberpunk 2077

Nach dem anfänglichen Hype rund um das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 machte sich bei vielen Gamern bereits kurz nach dem Release Ernüchterung breit. In erster Linie beklagten die Spieler die zahlreichen Darstellungsfehler. Allerdings ist der Titel aufgrund der Bugs nicht unspielbar. Zwar gab es vereinzelt Systemabstürze, jedoch beschränken sich die meisten Probleme in der Regel lediglich auf die Optik von Cyberpunk 2077. Gründer und Leiter der Spieleschmiede CD Projekt Red, Marcin Iwinski, entschuldigte sich sogar bei den Fans per Videobotschaft. Nun hat das Studio mit der Version 1.1 einen weiteren Patch veröffentlicht, der zahlreiche Bugs beheben soll.

Wie sich den offiziellen Patchnotes entnehmen lässt, sorgt das Update unter anderem für eine Verbesserung der Stabilität. Hier ist explizit die Rede von einer Optimierung der Speichernutzung sowie einem Fix für diverse Systemabstürze. Zudem gibt es Fehlerbehebungen bei den Quests und in der Openworld. Dazu zählt unter anderem ein Fehler, der dafür sorgte, dass Anrufe von Delamain abrupt endeten und in Epistrophy nicht angenommen werden konnten. Aber auch bei der UI gibt es Aktualisierungen. Hier wurde ein ungültiges Item aus dem Loot entfernt.

Zudem wurden für sämtliche Systeme entsprechende Performance-Verbesserungen veröffentlicht. Besonders bei Sonys Playstation 4 hat CD Projekt Red bei der Version 1.1 Hand angelegt. Hier sind neben Optimierungen für die PS4 Pro auch diverse Crash-Fixes veröffentlicht worden. Somit sollte Cyberpunk 2077 wesentlich stabiler auf der PS4 laufen. Aber auch Microsofts Xbox sowie Googles Stadia erhalten mit dem neuen Patch diverse Verbesserungen. Bei der PC-Version lassen sich nun unter anderem auch Erfolge erzielen, wenn sich Steam im Offline-Modus befindet. Auch Abstürze beim Öffnen des Spiels bei Systemen mit NVIDIA-Grafikkarten sollen mit Cyberpunk 2077 v1.1 der Vergangenheit angehören.