PS5: Stellenanzeigen lassen auf neue Geheimprojekte schließen

Bereits in der Vergangenheit ließen Stellenanzeigen diverser Unternehmen auf geplante Projekte schließen. So auch im aktuellen Fall der Spieleschmiede Naughty Dog und dem Santa Monica Studio. Wie sich einer entsprechenden Veröffentlichung auf Twitter entnehmen lässt, sucht das Entwicklerstudio Santa Monica aktuell nach einem Director für ein nicht angekündigtes Spiel. Hierbei könnte es sich um das seit Längerem angedachte Weltraum-Actionspektakel handeln, das derzeit den Arbeitstitel Project Internal-7 trägt. Laut Aussagen von Chefentwickler Cory Barlog war bislang die PlayStation 4 aufgrund ihrer Hardware nicht geeignet, um ein komplexes Weltraumabenteuer umzusetzen. Mit der Einführung der PS5 scheint nun jedoch der Weg frei zu sein.

Aber auch Naughty Dog sucht nach neuen Mitarbeitern. Hier wählte die Spieleschmiede ebenfalls Twitter als Rekrutierungsplattform. Zudem sucht das Unternehmen gleich eine ganze Reihe von Angestellten. Sogar IT-Support-Mitarbeiter werden momentan bei Naughty Dog benötigt. Somit scheint die Spieleschmiede ein großes Projekt stemmen zu wollen und sucht hierfür tatkräftige Hilfe. Ebenfalls wurde bei der Stellenanzeige als Hintergrundbild ein Screenshot von Last of Us gewählt. Ob dies eine Anspielung auf den kommenden dritten Teil der Serie ist bleibt zunächst abzuwarten.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Möglich wäre aber auch eine Fortsetzung des Uncharted-Franchises. Mit der kommenden Verfilmung der Reihe dürfte Ende 2021 beziehungsweise Anfang des nächsten Jahres der perfekte Zeitpunkt sein, um einen neuen Titel der Action-Adventure-Spieleserie zu veröffentlichen.

Somit wird auch 2021 ein äußerst interessantes Jahr für alle Gamer. Es bleibt nur zu hoffen, dass auch die entsprechenden Konsolen beziehungsweise Grafikkarten zur Verfügung stehen werden, um die Spiele im vollen Umfang genießen zu können.