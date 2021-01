NVIDIA Shield TV unterstützt auch PS5- und Xbox-Series-X/S-Controller

NVIDIA verpasste seiner beliebten Android-Streaming-Box NVIDIA Shield TV ein Update, welches vor allem für Nutzer der Next-Gen-Konsolen einige interessante Features mitbringt. So werden in der neuen Version 8.2.2 nun auch die Controller der Xbox Series X/S sowie Playstation 5. Somit können Nutzer der Streaming-Box nun sowohl den DualSense-Controller der Playstation 5 als auch Controller für die Xbox Series X/S nutzen, um im Interface der Box zu navigieren sowie auf das Spieleangebot zuzugreifen. Bisher mussten Nutzer hierfür einen Original-NVIDIA-Controller oder aber einen der wenigen, weiteren kompatiblen Controller aus früheren Konsolen-Generationen verwenden.

Um die Controller mit der Box zu verbinden, müssen der Bluetooth-Pairing-Modus der Box und des entsprechenden Controllers aktiviert sein. Bei der Shield-TV-Box funktioniert dies über das Menü, bei den Controllern gilt das übliche Prozedere, welches auch bei der Verbindung mit der entsprechenden Konsole vollzogen wird.

Neben dem Support für die neuen Next-Gen-Controller bringt das Update auch eine Unterstützung für Control4. Des weiteren wurden einige Apps aktualisiert, beziehungsweise ein paar neue hinzugefügt. NVIDIAs Spiele-Streaming-Service GeForce NOW wurde nun zudem auch um aktuelle Titel, wie Cyberpunk 2077, Destiny 2: Beyond Light, Assassin's Creed Valhalla, Among Us und Watch Dogs: Legion erweitert. Darüber hinaus sind in dem Update auch kleinere Bugfixes sowie ein Android-Sicherheitspatch aus dem Dezember 2020 enthalten.