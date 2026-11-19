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Die Tradition lebt auch 2026 weiter. Nach zahlreichen Produkttests, vielen Events und der ein oder anderen extremen Preisentwicklung haben wir unsere Highlights aus den letzten zwölf Monaten zusammengetragen. Auf den nachfolgenden Seiten finden sich daher die interessanten CPUs, Motherboards, Displays, Eingabegeräte oder auch AI‑Lösungen. Dabei stehen neben High-End-Varianten, wo immer möglich, auch preisattraktive Alternativen im Fokus. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern durch die nachfolgenden Seiten.

Mit unseren Weihnachtsempfehlungen ist es aber nicht vorbei. Bereits jetzt schon lohnt es sich, die Augen offen zu halten, denn die Black-Friday-Zeit geht erst so richtig los. Auch in diesem Jahr erwarten unsere Leser zahlreiche Schnäppchen-Posts.

Mag die passende Geschenkidee doch noch nicht dabei sein? Ein Blick in unsere umfangreiche Testdatenbank lohnt sich auf jeden Fall.

Prozessor-Empfehlungen

Das Prozessorjahr 2026 war vergleichsweise ruhig. Zwar haben AMD und Intel ihre Produktpaletten punktuell erweitert und bestehende Modelle überarbeitet, größere technologische Sprünge oder grundlegend neue Architekturen blieben im Desktop-Segment jedoch weitgehend aus. Entsprechend greifen wir bei unseren diesjährigen Weihnachtsempfehlungen vor allem auf bewährte Prozessoren zurück, die weiterhin ein attraktives Verhältnis aus Preis und Leistung bieten.

Für eine ungewöhnliche Entwicklung sorgen allerdings die stark gestiegenen Speicherpreise. Während DDR5 eigentlich längst als neuer Standard etabliert ist, rücken ältere Plattformen mit DDR4-Unterstützung wieder verstärkt in den Fokus. Der vermeintliche technische Rückschritt kann wirtschaftlich durchaus sinnvoll sein, insbesondere wenn vorhandener Arbeitsspeicher weiterverwendet werden kann. Mehr denn je zählt damit nicht allein die Leistung des Prozessors, sondern das Gesamtpaket aus CPU, Mainboard und Speicher. Unsere Weihnachtsempfehlungen berücksichtigen daher sowohl aktuelle Plattformen als auch ältere, weiterhin interessante Alternativen.

Vier zusätzliche Kerne und etwas Software-Magie: Intel Core Ultra 200S Plus

Mit der Core-Ultra-200S-Plus-Serie hat Intel im Frühjahr 2026 einen Refresh der Arrow-Lake-Prozessoren vorgestellt, der vor allem die Mittelklasse stärken soll. Gegenüber den bisherigen Modellen erhalten der Core Ultra 5 250K Plus und der Core Ultra 7 270K Plus jeweils vier zusätzliche Efficiency-Kerne und kommen damit auf 6P+12E respektive 8P+16E Kerne.

Hinzu kommen höhere interne Taktraten, insbesondere beim Die-to-Die-Interface, dessen Takt von 2,1 auf 3,0 GHz steigt. Auch der Ring- und Fabric-Takt wurden angehoben, während der Speichercontroller nun offiziell DDR5-7200 mit CUDIMMs unterstützt. Grundlegende Änderungen an der Architektur bleiben hingegen aus. Ergänzend setzt Intel mit dem Binary Optimization Tool auf softwareseitige Optimierungen, die vornehmlich in ausgewählten Spielen zusätzliche Leistung ermöglichen sollen.

In unserem Test konnten die neuen Modelle vor allem bei der Multi-Threaded-Leistung überzeugen, die gegenüber ihren direkten Vorgängern um etwa 25 % zulegt. Der Core Ultra 7 270K Plus übertrifft in einigen Bereichen sogar das bisherige Spitzenmodell Core Ultra 9 285K und bietet damit ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Allerdings gehen die zusätzlichen Kerne und höheren Taktraten mit einer gesteigerten Leistungsaufnahme und höheren Temperaturen einher, sodass sich die Effizienz kaum verbessert.

Die versprochenen Softwareoptimierungen bleiben zudem auf wenige Spiele beschränkt und erfordern teilweise eine manuelle Aktivierung. Unter dem Strich ist Intel mit dem Arrow-Lake-Refresh eine sinnvolle Aufwertung der Mittelklasse gelungen, die insbesondere bei anspruchsvollen Anwendungen mit hoher Multi-Threaded-Last ihre Stärken ausspielt. Für Spieler bleiben die Fortschritte dagegen überschaubar.

Je nach Anforderungen des Käufers sind beide Plus-Modelle empfehlenswert. Der Core Ultra 5 250K Plus mit 6P+12E-Kernen ist ab 215 Euro erhältlich und der Core Ultra 7 270K Plus mit 8P+16E-Konfiguration ab 300 Euro noch immer preisgünstig.

Preise und Verfügbarkeit Intel Core Ultra 5 250K Plus, 6P+12E/18T, 4.20-5.30GHz, boxed ohne Kühler 218,90 Euro 229,34 Euro Ab 199,99 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit Intel Core Ultra 7 270K Plus, 8P+16E/24T, 3.70-5.50GHz, boxed ohne Kühler 297,45 Euro 319,00 Euro Ab 288,88 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>

AMD Ryzen X3D: Gaming-Leistung auf AM5 und ein Comeback für AM4

Bei den AMD-Prozessoren lohnt sich genau wie beim Arbeitsspeicher ein Blick in die Top100 des Geizhals-Preisvergleichs, um die Stimmung bei den CPU-Käufen zu erfassen.

Auf Platz 1 sitzt der Ryzen 7 9800X3D, der allerdings bereits im Herbst 2025 vorgestellt wurde und sicherlich schon im vergangenen Jahr unter zahlreichen Weihnachtsbäumen lag.

Der Ryzen 7 9800X3D setzt sich in unserem Test als schnellster Gaming-Prozessor seiner Generation an die Spitze und lässt dabei sowohl den Vorgänger Ryzen 7 7800X3D als auch Intels Core-Ultra-200S-Prozessoren hinter sich. Grundlage dafür sind acht Zen-5-Kerne und die zweite Generation des 3D V-Cache mit insgesamt 96 MB L3-Cache. Durch die neue Anordnung des zusätzlichen SRAM-Chiplets unterhalb des CCDs kann die Wärme besser abgeführt werden, wodurch AMD höhere Taktraten erreicht.

Neben der deutlich gesteigerten Spieleleistung verbessert sich auch die Anwendungsleistung gegenüber dem Vorgänger spürbar. Allerdings steigt insbesondere unter hoher Multi-Threaded-Last die Leistungsaufnahme, sodass die Effizienz in diesem Bereich etwas schlechter ausfällt. In Spielen überzeugt der Ryzen 7 9800X3D hingegen mit einer hervorragenden Kombination aus Leistung, vergleichsweise niedrigem Verbrauch und geringen Temperaturen. Für anspruchsvolle Spieler ist er damit eine klare Empfehlung, während für überwiegend produktive Anwendungen andere Ryzen-Modelle mit mehr Kernen die bessere Wahl darstellen. Ab 360 Euro ist der Ryzen 7 9800X3D aktuell erhältlich und damit für die AM5-Plattform eine klare Empfehlung.

Mit dem Ryzen 7 5800X3D 10 Years AMD AM4 Anniversary Edition hat AMD zum zehnjährigen Bestehen des Sockels AM4 einen bereits 2022 vorgestellten Prozessor neu aufgelegt. Angesichts der stark gestiegenen DDR5-Speicherpreise gewinnt die ältere AM4-Plattform mit DDR4-Unterstützung wieder an Attraktivität, da bestehende Systeme ohne kostspieligen Plattformwechsel aufgerüstet werden können. Technisch bleibt der Achtkerner mit Zen-3-Architektur und 96 MB L3-Cache unverändert und bietet dank 3D V-Cache weiterhin eine konkurrenzfähige Spieleleistung.

Der Ryzen 7 5800X3D konnte in unserem damaligen Test vor allem durch seine deutlich gesteigerte Spieleleistung überzeugen. Dank der zusätzlichen 64 MB 3D V-Cache, die den L3-Cache auf insgesamt 96 MB erweitern, erreichte der Achtkerner gegenüber den übrigen Ryzen-5000-Prozessoren einen regelrechten Leistungssprung und konnte sich in vielen Spielen mit Intels damaligen Spitzenmodellen messen. Besonders beeindruckend war die hohe Energieeffizienz: Trotz der höheren Gaming-Leistung lag die Leistungsaufnahme etwa 20 bis 25 W unter der eines Ryzen 7 5800X.

Abstriche mussten hingegen bei der Anwendungsleistung gemacht werden, da die niedrigeren Taktraten sowohl die Single- als auch die Multi-Threaded-Leistung beeinträchtigten. Auch auf klassisches Overclocking mussten Käufer verzichten. Seine größte Stärke war jedoch die Kompatibilität zur etablierten AM4-Plattform, wodurch sich selbst ältere Systeme mit einem BIOS-Update auf ein deutlich höheres Gaming-Leistungsniveau bringen ließen. Damit erweist sich der Ryzen 7 5800X3D als gelungener Abschluss der AM4-Generation und besonders attraktive Aufrüstoption für Spieler.

Preise und Verfügbarkeit AMD Ryzen 7 9800X3D 367,00 Euro 389,00 Euro Ab 365,00 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>