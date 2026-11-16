Werbung

Mit dem Black Friday steht das große Shopping-Event des Jahres vor der Tür. Ungeduldigen Kaufinteressenten verrät Corsair nicht nur jetzt schon, mit was für Schnäppchen zu rechnen ist. Sondern man startet sogar einen Early Black Friday.

Während die regulären Black-Friday-Deals vom 27.–29. November 2026 laufen werden, kann man bei den Deals zum Early Black Friday schon vom 16.–26. November 2026 zuschlagen. Zu beachten ist aber, dass der Aktionszeitraum je nach Produkt zeitlich variiert. Neben Rabatten auf einzelne Produkte gibt es auch gleich Rabatte auf gesamte Produktkategorien. Corsair selbst fasst die Aktionen so zusammen:

Early Black Friday: 16.–26. November 2026

Black Friday: 27.–29. November 2026

20 % auf regulär bepreiste Artikel im gesamten Shop: 26.–30. November (ausgenommen sind Systeme, Arbeitsspeicher und weitere Produkte)

15 % auf SHUGO DRAM: 18.–30. November, solange der Vorrat reicht

Bis zu 15 % auf Corsair Custom Lab (Tastaturen, Headsets, SSDs, DRAM): 18. November bis 17. Dezember

Wir haben einige attraktive Produkte herausgesucht, die stark reduziert werden und die wir auch schon im Test hatten.

Eine Hybridtastatur für Content Creator und eine besonders leichte Maus

Zu den auffälligen Gaming-Sonderangeboten gehört beim Early Black Friday beispielsweise die Corsair Galleon 100 SD. Dieses Hybrideingabegerät kombiniert eine mechanische Tastatur mit einem Stream Deck und ist damit besonders für Content Creator spannend.

Der Aktionspreis wird gegenüber der UVP von 349,99 auf 279,99 Euro und damit um 20 % reduziert.

Noch deutlich größer ist die Ersparnis bei der Corsair Sabre v2 Pro. Diese ultra-leichte Gaming-Maus wiegt nur 36 g und ist damit ideal für Nutzer, denen die Maus gar nicht leicht genug sein kann. Dabei ist die Sabre v2 Pro sogar noch ein kabelloses Modell.

Der Preis vom 16.11.–14.12. von 109,99 Euro auf 64,99 Euro reduziert und damit um 41 % gesenkt.

Attraktives Gehäuse mit Holzakzenten und AiO-Kühlung mit Display

Das FRAME 4000D RS Wood zeigt sich mit schicker Holzfront und bietet unter anderem gleich drei 360/280-mm-Radiatorenplätze (zwei davon gleichzeitig nutzbar) und ein nutzerfreundliches Handling. Der modulare Aufbau stellt sicher, dass man das Gehäuse mit optionalem Zubehör noch individuell anpassen kann.

Für seinen gelungenen Midi-Tower in der Farbvariante Black/Walnut senkt Corsair den Preis vom 19.–30.11. von 164,90 auf 119,90 Euro (−27 %).

Mit der iCUE LINK TITAN 360 RX LCD wird auch eine attraktive 360-mm-AiO-Kühlung stark vergünstigt angeboten. Dieses Modell fällt sowohl durch sein Display als auch durch die intensiv beleuchteten Lüfter auf. Durch die austauschbaren Pumpenkappen kann man die AiO-Kühlung anpassen. So gibt es auch RGB-Pumpenkappen oder eine Pumpenkappe mit VRM-Lüfter.

Vom 20.–30.11. sinkt der Preis von 274,90 auf 209,90 Euro (−24 %).

Die besten Angebote in der Übersicht

Alle Angebote wird Corsair auf seiner Black-Friday-Seite präsentieren. Das Unternehmen selbst fasst die attraktivsten Angebote zudem in mehreren Listen zusammen:

GAMING PERIPHERIE Aktionspreis und Aktionszeitraum UVP Rabatt Link SABRE v2 PRO Ultralight Wireless Gaming-Maus (36 g, 8.000 Hz) 64,99 Euro, 16.11.–14.12. 109,99 Euro 41 % https://www.corsair.com/p/CH-931G000-WW/ K70 PRO TKL (MGX v2) 109,99 Euro, 16.–30.11. 179,99 Euro 39 % https://www.corsair.com/p/CH-911911G-DE/ VOID WIRELESS v2 Headset, Carbon 79,99 Euro, 20.11.–31.12. 119,99 Euro 33 % https://www.corsair.com/p/CA-9011379-WW/ SCIMITAR ELITE WIRELESS SE Gaming-Maus 99,99 Euro, 16.–30.11. 149,99 Euro 33 % https://www.corsair.com/p/CH-9314415-WW/ GALLEON 100 SD (Tastatur mit integriertem Stream Deck), Extra vom 27. bis 30.11.: Gratis dazu gibt es ein Elgato Key Light Neo mit Klemme im Wert von €99,99, solange es für die ersten 290 Bestellungen reicht 279,99 Euro, 16.–30.11. 349,99 Euro 20 % https://www.corsair.com/p/CH-912A31I-DE/

BUNDLES ZUM BLACK FRIDAY (27.–30.11.) VOXARA (Black/White) + Elgato Stream Deck Mini 149,99 Euro (für die ersten 120 Bestellungen) VOXARA (Black) + Elgato Wave Mic Arm MK.2 199,99 Euro (für die ersten 120 Bestellungen) SABRE v3 PRO für €139,99 (statt €179,99) + gratis Elgato Stream Deck Mini für die ersten 120 Bestellungen

HARDWARE Aktionspreis und Aktionszeitraum UVP Rabatt Link RM850e ThermalProtect (3rd Gen), 850 W, Cybenetics Platinum 99,90 Euro, 19.–30.11. 139,90 Euro 29 % https://www.corsair.com/p/CP-9020336-EU/ HX1500i (2025), 1500 W, 80 PLUS Platinum 254,90 Euro, 19.–30.11. 351,90 Euro 28 % https://www.corsair.com/p/CP-9020309-EU/ AIR 5400 LX-R LINK Tempered Glass Mid-Tower, Black 264,90 Euro, 19.–30.11. 362,90 Euro 27 % https://www.corsair.com/p/CC-9011320-WW/ FRAME 4000D RS Wood Mid-Tower, Black/Walnut 119,90 Euro, 19.–30.11. 164,90 Euro 27 % https://www.corsair.com/p/CC-9011340-WW/ iCUE LINK TITAN 360 RX LCD AIO 209,90 Euro, 20.–30.11. 274,90 Euro 24 % https://www.corsair.com/p/CW-9061023-WW/