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Mit dem Prime Day startet heute das große Shopping-Event für Mitglieder von Amazons Prime-Service. Doch Corsair möchte sicherstellen, dass alle möglichen Kunden attraktive Deals nutzen können. Zusätzlich zu günstigen Angeboten auf Amazon startet man auch welche im eigenen Webstore.
Um ein Corsair-Schnäppchen machen zu können, muss man also nicht zwangsweise Prime-Kunde sein. Dabei gibt es im Corsair Webstore und auf Amazon sogar unterschiedliche Corsair-Deals. Besonders attraktiv ist die „-40 % auf alle Komponenten und Stühle“-Aktion im Webstore. Die einzelnen Aktionen haben unterschiedliche Laufzeiten. Während die angesprochene -40%-Aktion im Zeitraum des Prime Days läuft (23.-26. Juni), werden andere Aktionen teilweise bis Mitte Juli laufen.
Die Listen mit den Deals sind so umfangreich, dass wir uns auf die Top 10 unter den Webstore- und Amazon-Prime-Day-Dails konzentrieren. Es lohnt sich aber, die Angebote im Corsair Webstore und auf Amazon vollständig zu sichten.
Top 10 CORSAIR Webstore Deals
|Produkt
|Angebot
|40 % Rabatt auf PC-Komponenten & Gaming-Stühle
|Code EE-DIY40 (23.-26. Juni)
|HS80 RGB USB Headset
|109,99 EUR -> 69,99 EUR (36% Rabatt)
|K65 Mini RGB Gaming-Tastatur
|139,99 EUR -> 89,99 EUR (36% Rabatt)
|K65 Plus Wireless Tastatur
|169,99 EUR -> 109,99 EUR (35% Rabatt)
|SCIMITAR ELITE RGB Gaming-Maus
|89,99 EUR -> 59,99 EUR (33% Rabatt)
|VIRTUOSO MAX Wireless Headset
|299,99 EUR -> 199,99 EUR (100 EUR Ersparnis)
|NOVABLADE PRO Wireless Controller
|249,99 EUR -> 169,99 EUR (32% Rabatt)
|VANGUARD PRO 96 + SABRE V2 PRO FPS Bundle
|339,98 EUR -> 239,99 EUR (99,99 EUR Ersparnis)
|SABRE V2 PRO Magnesium Wireless Gaming-Maus
|139,99 EUR -> 99,99 EUR (29% Rabatt)
|DOMINATOR RGB DDR5 64 GB Speicherkit
|1.063,99 EUR -> 799,99 EUR (264 EUR Ersparnis)
Top 10 Amazon Prime Day Deals
|Produkt
|Angebot
|MM300 PRO Extended Mousepad
|34,99 EUR -> 14,99 EUR (57% Rabatt)
|iCUE Commander CORE XT
|68,90 EUR -> 34,90 EUR (49% Rabatt)
|M75 Wireless RGB Gaming-Maus
|129,99 EUR -> 69,99 EUR (46% Rabatt)
|CORSAIR Virtuoso XT Headset
|279,99 EUR -> 159,99 EUR (43% Rabatt)
|iCUE LINK QX140 RGB Starter Kit
|129,90 EUR -> 74,90 EUR (42% Rabatt)
|iCUE LINK QX120 RGB Starter Kit
|169,90 EUR -> 99,90 EUR (41% Rabatt)
|RM750e (2025) Netzteil
|139,90 EUR -> 84,90 EUR (39% Rabatt)
|VIRTUOSO MAX Wireless Headset
|329,99 EUR -> 199,99 EUR (39% Rabatt / 130 EUR Ersparnis)
|RM1000e (2025) Netzteil
|189,90 EUR -> 119,90 EUR (37% Rabatt)
|RM850e (2025) Netzteil
|149,90 EUR -> 94,90 EUR (37% Rabatt)
Stark vergünstigte Eingabegeräte
Beispielhaft stellen wir einige der vergünstigten Corsair-Produkte noch näher vor. Bei den Eingabegeräten gibt es gleich eine Reihe von attraktiven Modellen. Mit der K65 Mini RGB Gaming-Tastatur wird beispielsweise eine kompakte 60-%-Tastatur rabattiert. Trotz kleiner Maße spielt sie bei der Ausstattung groß auf. So werden 8.000 Hz USB-Abfragerate, RGB-Beleuchtung und langlebige PBT-Tastenkappen geboten. Gegenüber der UVP wird der Preis von 139,99 auf 89,99 Euro gesenkt und damit um 36 % rabattiert.
Etwas großzügiger, aber auch größer fällt das kabellose 75-%-Modell K65 Plus Wireless Tastatur aus. Bei ihm wird der Preis von 169,99 Euro auf 109,99 Euro reduziert, es gibt also 35 % Rabatt gegenüber der UVP.
Bei den vergünstigten Mäusen wird mit der SABRE V2 PRO Magnesium Wireless Gaming-Maus ein besonderes Modell vergünstigt angeboten. Corsair setzt bei ihr ein Magnesium-Gehäuse ein. Das Leichtmetall sorgt dafür, dass sich die Maus kühler und wertiger anfühlt. Trotz des Metallgehäuses ist sie mit 56 g auch noch ziemlich leicht. Während die UVP bei 139,99 Euro liegt, sinkt der Preis im Rahmen der Rabattaktion auf 99,99 Euro und damit knapp unter die 100-Euro-Marke.
iCUE LINK QX140 RGB und iCUE LINK QX120 RGB
Das iCUE-LINK-Ökosystem sorgt für eine sehr viel nutzerfreundlichere Verkabelung. Außerdem ermöglicht ein integrierter Mikrocontroller die Kommunikation zwischen jedem einzelnen iCUE LINK-Produkt und einem System-Hub. Mit dem iCUE LINK QX140 RGB Starter Kit und dem iCUE LINK QX120 RGB Starter Kit werden besonders wirkungsvoll beleuchtete iCUE-LINK-Lüfter günstiger angeboten. Dabei illuminieren A-RGB-LEDs nicht nur den Rotor, sondern auch einen umlaufenden Leuchtring und selbst die äußeren Seiten des Lüfterrahmens.
Bei den praktischen Starter-Kits sind nicht nur gleich mehrere Lüfter (zwei iCUE LINK QX140 RGB bzw. drei iCUE LINK QX120 RGB), sondern auch gleich noch ein System-Hub enthalten. Der stellt die Verbindung zwischen den Lüftern und dem PC-Mainboard her.
Das Starter-Kit mit den 120-mm-Lüftern wird von 169,90 auf 99,90 Euro reduziert (41% Rabatt), das mit den 140-mm-Lüftern sogar von 129,90 auf 74,90 Euro (42% Rabatt).
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