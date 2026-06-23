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Mit dem Prime Day startet heute das große Shopping-Event für Mitglieder von Amazons Prime-Service. Doch Corsair möchte sicherstellen, dass alle möglichen Kunden attraktive Deals nutzen können. Zusätzlich zu günstigen Angeboten auf Amazon startet man auch welche im eigenen Webstore.

Um ein Corsair-Schnäppchen machen zu können, muss man also nicht zwangsweise Prime-Kunde sein. Dabei gibt es im Corsair Webstore und auf Amazon sogar unterschiedliche Corsair-Deals. Besonders attraktiv ist die „-40 % auf alle Komponenten und Stühle“-Aktion im Webstore. Die einzelnen Aktionen haben unterschiedliche Laufzeiten. Während die angesprochene -40%-Aktion im Zeitraum des Prime Days läuft (23.-26. Juni), werden andere Aktionen teilweise bis Mitte Juli laufen.

Die Listen mit den Deals sind so umfangreich, dass wir uns auf die Top 10 unter den Webstore- und Amazon-Prime-Day-Dails konzentrieren. Es lohnt sich aber, die Angebote im Corsair Webstore und auf Amazon vollständig zu sichten.



Top 10 CORSAIR Webstore Deals

Top 10 Amazon Prime Day Deals

Stark vergünstigte Eingabegeräte

Beispielhaft stellen wir einige der vergünstigten Corsair-Produkte noch näher vor. Bei den Eingabegeräten gibt es gleich eine Reihe von attraktiven Modellen. Mit der K65 Mini RGB Gaming-Tastatur wird beispielsweise eine kompakte 60-%-Tastatur rabattiert. Trotz kleiner Maße spielt sie bei der Ausstattung groß auf. So werden 8.000 Hz USB-Abfragerate, RGB-Beleuchtung und langlebige PBT-Tastenkappen geboten. Gegenüber der UVP wird der Preis von 139,99 auf 89,99 Euro gesenkt und damit um 36 % rabattiert.

Etwas großzügiger, aber auch größer fällt das kabellose 75-%-Modell K65 Plus Wireless Tastatur aus. Bei ihm wird der Preis von 169,99 Euro auf 109,99 Euro reduziert, es gibt also 35 % Rabatt gegenüber der UVP.

Bei den vergünstigten Mäusen wird mit der SABRE V2 PRO Magnesium Wireless Gaming-Maus ein besonderes Modell vergünstigt angeboten. Corsair setzt bei ihr ein Magnesium-Gehäuse ein. Das Leichtmetall sorgt dafür, dass sich die Maus kühler und wertiger anfühlt. Trotz des Metallgehäuses ist sie mit 56 g auch noch ziemlich leicht. Während die UVP bei 139,99 Euro liegt, sinkt der Preis im Rahmen der Rabattaktion auf 99,99 Euro und damit knapp unter die 100-Euro-Marke.

iCUE LINK QX140 RGB und iCUE LINK QX120 RGB

Das iCUE-LINK-Ökosystem sorgt für eine sehr viel nutzerfreundlichere Verkabelung. Außerdem ermöglicht ein integrierter Mikrocontroller die Kommunikation zwischen jedem einzelnen iCUE LINK-Produkt und einem System-Hub. Mit dem iCUE LINK QX140 RGB Starter Kit und dem iCUE LINK QX120 RGB Starter Kit werden besonders wirkungsvoll beleuchtete iCUE-LINK-Lüfter günstiger angeboten. Dabei illuminieren A-RGB-LEDs nicht nur den Rotor, sondern auch einen umlaufenden Leuchtring und selbst die äußeren Seiten des Lüfterrahmens.

Bei den praktischen Starter-Kits sind nicht nur gleich mehrere Lüfter (zwei iCUE LINK QX140 RGB bzw. drei iCUE LINK QX120 RGB), sondern auch gleich noch ein System-Hub enthalten. Der stellt die Verbindung zwischen den Lüftern und dem PC-Mainboard her.

Das Starter-Kit mit den 120-mm-Lüftern wird von 169,90 auf 99,90 Euro reduziert (41% Rabatt), das mit den 140-mm-Lüftern sogar von 129,90 auf 74,90 Euro (42% Rabatt).

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