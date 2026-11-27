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13 Jahre Warten seit dem letzten Serienteil und Produktionskosten in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar: Rockstar ist eine gewaltige Wette mit dem neuesten Grand Theft Auto eingegangen. Offensichtlich hat sich der Einsatz gelohnt, denn das Spiel hat schon jetzt vier Milliarden US-Dollar eingespielt. Der Titel setzt auf eine riesige Spielwelt, eine große Liebesgeschichte und zahlreiche neue Gameplay-Mechaniken.

Im Mittelpunkt stehen dieses Mal zwei Hauptfiguren. Für die Reihe typisch handelt es sich um Gangster. Das Neue daran ist allerdings ihre Beziehung zueinander, da Jason und Lucia ein Paar sind. Gemeinsam geraten sie in eine kriminelle Geschichte, die nicht nur von Überfällen und Schießereien handelt, sondern auch von ihrer Beziehung und dem Versuch, sich eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Nach rund 20 Stunden Spielzeit haben wir auf der Xbox den Prolog, das erste Kapitel und einen Teil des zweiten gesehen. Neben der Hauptstory haben wir uns etliche Nebenaktivitäten angesehen und oftmals einfach die Spielwelt genossen.

Jason und Lucia: Bonnie und Clyde in Leonida

GTA 6 beginnt mit einem Rückblick auf das erste Zusammentreffen unserer Protagonisten. Beide sind von Anfang an in kriminelle Machenschaften verwickelt und entwickeln schnell eine verheerende Dynamik. Schließlich springt die Handlung in die Gegenwart und wir erleben Lucia im schicken Knast-Overall. Bei einem Gespräch mit ihrer Bewährungshelferin hofft sie auf eine vorzeitige Entlassung und darauf, wieder mit ihrem Sohn zusammenzukommen. Diesen hatte sie bei einem Überfall alleine in einem Diner zurückgelassen, als sie verhaftet wurde.

Parallel dazu schlüpfen wir in die Rolle von Jason. Er lebt in den Keys, die sich sehr nah am realen Florida orientieren. Zwischen Sümpfen und verschlafenen Käffern liefert er für seinen Boss Brian Kokain per Flugzeug. Er und seine Begleiter zweigen einen Teil der Ware für sich ab, was den Käufern allerdings nicht verborgen bleibt. Da sich Pilot Donnie während des Flugs eine ordentliche Nase gegönnt hat, eskaliert die Lage völlig und Jason muss eingreifen.

Die anschließende Mission führt uns durch ein Lager der örtlichen Hillbillies. Dabei bleibt es nicht zwangsläufig bei einer direkten Konfrontation. Je nach Vorgehensweise lässt sich ein Teil der Aufgabe auch schleichend erledigen. Wir haben uns allerdings für ein eher direktes Vorgehen entschieden und den halben Sumpf über den Haufen geschossen. Sobald wir unseren zugekoksten Piloten gerettet haben, treffen wir Brian und das Spiel entlässt uns in die offene Spielwelt von Leonida.

Die Geschichte entwickelt sich im weiteren Verlauf zu einer modernen Version von Bonnie und Clyde. Jason und Lucia wollen gemeinsam Geld verdienen und sich eine bessere Zukunft aufbauen. Dazu gehört die Hoffnung, dass sie ihren gemeinsamen Sohn Tommy zurückbekommen. Das ist eine durchaus interessante Abkehr von früheren GTA-Spielen. Statt ausschließlich einer einzelnen Hauptfigur oder einer Gruppe von Kriminellen zu folgen, erleben wir hier ein Paar, dessen Beziehung relevant für die Handlung ist. Die beiden geraten gemeinsam in Schwierigkeiten und verfolgen persönliche Ziele, die über den nächsten Coup hinausgehen.

Gerade Jason bleibt zu Beginn allerdings etwas blass. Er ist eher der ruhige Typ, der Aufträge häufig mit einem knappen "Ja" oder "Okay" quittiert. Im Laufe der Geschichte erfahren wir zwar mehr über seinen Hintergrund als Ex-Soldat und seine Beziehung zu Lucia, doch gerade zum Start wirkt seine Figur nicht sonderlich tiefgründig. Die Dialoge im Spiel sind durchweg gelungen. Auch die Synchronisation macht einen guten Eindruck und trägt dazu bei, dass die Gespräche zwischen den Figuren glaubwürdig wirken.