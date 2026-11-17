Werbung

Im März haben die Entwickler bei Pearl Abyss ihr erstes Spiel vorgestellt. Wir hatten uns Crimson Desert zu Release angeschaut und waren vom Umfang des Rollenspiels ebenso überrascht, wie viele andere Spieler. Während der gamescom 2026 konnten wir im Interview mit den Entwicklern einen Einblick in die Entstehung des Spiels erhalten. Kurz nach unserem Termin wurde dann die Enhanced Edition des Spiels zusammen mit der ersten Erweiterung angekündigt.

Mit Charting the Unknown veröffentlicht Pearl Abyss diese nun nach einer Verschiebung. Das Add-on bringt nicht nur neue Geschichten in die Spielwelt, sondern ergänzt das Rollenspiel auch um zahlreiche Mechaniken und mehr. Neben neuen Questreihen dürfen sich Spieler unter anderem auf Seeschlachten, Housing und komplexere Wirtschaft freuen. Der ohnehin schon gewaltige Umfang des Hauptspiels soll damit noch einmal deutlich wachsen. Wir haben die Xbox angeworfen und kurz reingezockt.

Drei neue Geschichten

Wer sämtliche Neuerungen der Erweiterung erleben möchte, sollte allerdings bereits einige Zeit in das Hauptspiel investiert haben. Denn erst nach dem Abschluss der Hauptgeschichte werden alle neuen Inhalte zugänglich. Wer den Epilog noch nicht gesehen hat, muss zunächst die mehr als 100 Stunden umfassende Kampagne bewältigen, um wirklich alles erleben zu können.

Spieler, die das Ende bereits erreicht haben, erhalten dagegen Zugriff auf drei eigenständige Geschichten. Jede der spielbaren Figuren bekommt dabei eine eigene neue Questreihe spendiert. Inhaltlich beschäftigen sich die Erzählungen damit, wie es den bereits bekannten Charakteren nach den Ereignissen der Hauptgeschichte ergangen ist. Wer nach einer längeren Pause wieder in Crimson Desert einsteigt, wird durch die Einstiegsquests außerdem noch einmal mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut gemacht. In Anbetracht der teilweise recht komplizierten Steuerung und der Vielzahl an Optionen, ist das nach einer längeren Pause vom Spiel auch bitter nötig. Jede der drei Geschichten gipfelt schließlich in einem eigenen Bosskampf. Insgesamt warten damit rund zehn Stunden zusätzliches Story-Material auf Spieler, bis die drei neuen Geschichten abgeschlossen sind.

Mit dem eigenen Schiff über die Meere

Die größte Neuerung betrifft allerdings nicht die Geschichten, sondern die Spielwelt selbst. Mit dem Ozean kommt ein riesiges neues Gebiet hinzu, das zahlreiche zusätzliche Aktivitäten ermöglicht. Dabei orientiert sich Charting the Unknown durchaus an der aktuellen Beliebtheit von Piratenabenteuern und greift einige Elemente auf, die man beispielsweise aus dem Remake von Assassin's Creed IV: Black Flag oder Windrose kennt.

Ganz klassisch dürfen wir uns jetzt ein eigenes Schiff bauen. Dafür werden allerdings zahlreiche Ressourcen benötigt. Wer sich die Arbeit sparen möchte, kann alternativ ein fertiges Schiff bei einem Händler erwerben. Ähnlich wie bei anderen Piratenabenteuern lassen sich die Schiffe anschließend unterschiedlich ausstatten und bemannen. Sobald die eigene Galeere bereit ist, warten auf hoher See verschiedene Missionen.

Zentral sind dabei natürlich die Gefechte mit anderen Schiffen. Diese fallen angenehm wuchtig aus und spielen sich spaßig. Dabei sind die Schiffe schön detailliert gestaltet und die Crew wirkt lebendig und beginnt im Kampf beispielsweise Schäden zu reparieren, oder geht bei Beschuss in Deckung. Allerdings macht sich auch hier die mitunter unnötig komplizierte Steuerung von Crimson Desert bemerkbar. Wer sich bereits an Land mit der Vielzahl an Funktionen schwertut, dürfte auf hoher See vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

Auch unsere Spielfiguren werden durch die Erweiterung seetauglicher. So lassen sich beispielsweise Taucheranzüge herstellen oder kaufen. Darüber hinaus können wir die Bewegungsgeschwindigkeit unter Wasser verbessern und die Zeit verlängern, die wir ohne Luft auskommen. Neben den Seeschlachten warten dort auch zahlreiche Schätze und gefährliche Seemonster darauf, entdeckt beziehungsweise bekämpft zu werden.