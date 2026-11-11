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November 2026: Das gesamte Internet fiebert dem Release von GTA 6 entgegen. Das gesamte Internet? Nein, ein Spiel aus dem Hause Nintendo leistet Widerstand. Zugegeben, weder handelt es sich dabei um ein kleines Indie-Spiel, noch ist Nintendo ein unbekannter Herausforderer. Dennoch scheut das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time als eines der wenigen Spiele, das trotz GTA 6 in diesem November erscheint.

Es handelt sich hier schließlich auch nicht um irgendein Remake. Für viele zählt Ocarina of Time bis heute als eines der besten Spiele aller Zeiten. Entsprechend groß sind also die Fußstapfen, in die Nintendo hier treten will. Die Neuauflage misst sich also nicht nur mit Rockstars Gangster-Game, sondern auch mit dem gewaltigen Erbe des Originals. Wir haben uns im grünen Outfit nach Hyrule begeben und Links großes Abenteuer noch einmal erlebt.

Entspannter Start – Das Kokiri-Dorf

Achtung: Es folgen Spoiler zum Start von The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake!

Zu Beginn lernen wir das Dorf der Kokiri kennen, das im Schatten des großen Deku-Baums liegt. Jedes Mitglied des Stammes besitzt eine eigene Fee, die ihm als Begleiterin zur Seite steht. Ein kleiner Junge ist bislang aber noch ohne Fee. Bei ihm handelt es sich um unseren wortkargen Protagonisten Link. Zum Start sehen wir ihn schlafend in seinem Bett. Diese Szene gab es auch schon in der Ankündigung der Neuauflage zu sehen. Link wird allerdings von Alpträumen gequält. Darin bekommen wir unter anderem zu sehen, wie Oberschurke Ganondorf Prinzessin Zelda entführt. Noch kennen aber weder wir Spieler noch Link selbst die Namen.

Der sterbende Deku-Baum schickt schließlich die Fee Navi zu Link. Damit beginnt unser Abenteuer und wir können uns mit dem Helden in Grün auf den Weg durch das lebendige Kokiri-Dorf machen. Der Weg zum Deku-Baum ist aber noch nicht frei. Um das Dorf verlassen zu dürfen, benötigen wir zunächst ein Schild und ein Schwert. Während sich das Schild problemlos kaufen lässt, gibt es im gesamten Dorf nur ein einziges Schwert. Dieses gilt als verborgener Schatz der Kokiri und ist irgendwo im Dorf versteckt. Unsere erste Aufgabe ist damit klar.

Im Versteck des Schwertes angekommen, wartet ein erstes Rätsel auf uns. Um an die Waffe zu gelangen, müssen wir uns durch einen Bereich bewegen, in dem ein großer Felsbrocken unablässig seine Runden dreht. Mit etwas Geschick lässt sich diesem aber leicht ausweichen. Sobald wir mit unserer Ausrüstung den Deku-Baum erreichen, wartet bereits der erste Dungeon auf uns. Im Inneren unseres Auftraggebers hat sich ein Monster eingenistet, das der uralte Baum nicht mehr selbst besiegen kann. Er bittet Link deshalb um Hilfe. So müssen wir uns zunächst einen Weg durch die verschiedenen Räume bahnen.

Am Ende wartet natürlich auch unser erster Endgegner. Hier bekommen wir einen Vorgeschmack auf das, was uns auch in den späteren Dungeons erwartet. Statt einfach nur auf den Gegner einzuschlagen, müssen wir zunächst seine Schwachstelle finden. Mit der Steinschleuder und einem gezielten Treffer ins Auge ist das beim ersten Boss noch vergleichsweise einfach zu lösen.

Nachdem wir den Dungeon gemeistert haben, haucht der große Deku-Baum dennoch sein Leben aus. Zuvor erzählt er Link allerdings noch von den Ursprüngen Hyrules und gibt uns einen wichtigen Auftrag mit auf den Weg. Mit dem ersten Wächterstein im Gepäck steht uns nun auch die eigentliche Spielwelt offen. Wir können das Kokiri-Dorf verlassen und uns auf den Weg durch Hyrule machen.