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Für Warhammer-Fans gibt es aktuell eine gewaltige Auswahl an kommenden und bereits veröffentlichten Spielen. Zusätzlich ist noch eine Serie in dem Grim-Dark-Universum in der Mache. Während große Titel wie Space Marine 2 und das kommende Dawn of War IV auf aktuelle Grafik und modernes Gameplay bauen, ging das im Mai 2023 veröffentlichte Warhammer 40.000: Boltgun einen völlig anderen Weg. Der Shooter orientiert sich an den Klassikern des Genres.

Am 14. Oktober 2026 erschien nun mit Warhammer 40.000: Boltgun 2 eine Fortsetzung des Retro-Shooters. Der charakteristische Pixel-Look bleibt erhalten. Die Kämpfe setzen auf ein hohes Tempo und die Level dienen vor allem dazu, uns mit immer neuen Gegnergruppen zu konfrontieren. Wer bereits den Vorgänger gespielt hat, dürfte sich schnell zurechtfinden. Gleiches gilt für Fans von Klassikern wie Doom, Duke Nukem oder Wolfenstein. Die wohl wichtigste Neuerung betrifft die spielbaren Charaktere. Neben dem bekannten Space Marine Malum Caedo dürfen wir nun auch Nyra Veyrath aus dem Orden der Adepta Sororitas steuern. Wir haben uns mit beiden für den Imperator in die Schlacht gestürzt.

Die Story bleibt Nebensache

Die Geschichte von Boltgun 2 hält sich nicht lange mit ausführlichen Erklärungen auf. Das passt durchaus zur Ausrichtung des Spiels, denn im Mittelpunkt stehen die Gefechte. Wer eine aufwendig inszenierte Kampagne mit zahlreichen Zwischensequenzen und einer komplexen Handlung erwartet, sollte seine Erwartungen entsprechend anpassen.

Achtung: Ab hier folgen Spoiler zur Handlung von Warhammer 40.000: Boltgun 2!

Im Zentrum der Geschichte steht der Dämon Vashtorr, der das Imperium der Menschheit bedroht. Unsere Aufgabe besteht darin, eine dämonische Präsenz auf Akrimonus Primus zu untersuchen, wobei untersuchen in diesem Fall bedeutet, dass wir alles töten, was auch nur ein klein wenig nach Ketzer aussieht. Allerdings hat der Antagonist eine mysteriöse Maschine im Inneren des Planeten in Betrieb genommen. Die Folgen sind verheerend und nicht nur der Planet selbst wird zerstört, auch die imperiale Flotte, mit der wir angekommen sind, fällt der Katastrophe zum Opfer.

Wir finden uns auf einer schwer beschädigten Raumstation wieder, die von Truppen des Chaos überrannt wurde. Von hier aus kämpfen wir uns mit der Spielfigur unserer Wahl durch die feindlichen Reihen und versuchen, der Bedrohung auf den Grund zu gehen. Nach dem ersten Level finden wir unser eigenes Raumschiff, von dem aus wir in die weiteren Missionen starten können. Die Handlung liefert einen passenden Rahmen für die folgende Action, ohne dabei eine allzu große Rolle zu spielen. Die Kampagne dient vor allem als verbindendes Element zwischen den einzelnen Gebieten.

Zwei Charaktere, eine Mission

Die größte Neuerung von Boltgun 2 ist die Auswahl zwischen zwei spielbaren Hauptfiguren. Malum Caedo, der bereits im ersten Teil gegen die Mächte des Chaos gekämpft hat, kehrt zurück. Neu hinzu kommt Nyra Veyrath aus dem Orden der Adepta Sororitas. Die beiden Figuren unterscheiden sich ein wenig in ihrer Spielweise. Malum verkörpert den klassischen Space Marine vom Orden der Ultramarines. Er ist massig, bewegt sich vergleichsweise langsam und kann eine Menge Schaden einstecken. Im Nahkampf greift er auf das für Warhammer 40.000 typische Kettenschwert zurück und stürmt in die Gegner.

Nyra setzt dagegen auf Beweglichkeit. Sie ist deutlich flinker unterwegs und startet mit einem normalen Schwert als Nahkampfwaffe. Eine besondere Fähigkeit erlaubt es ihr, auf Knopfdruck mit Schwung durch Gegner hindurchzurutschen und ihnen dabei massiven Schaden zuzufügen. Während wir mit Malum stärker auf Widerstand setzen können, spielt sich Nyra agiler. Im Verlauf der Kampagne finden beide Charaktere dieselben Waffen. Wen von den beiden Charakteren man wählt, hängt von den eigenen spielerischen Präferenzen ab.