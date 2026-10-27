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Neben seiner Arbeit am F1 Manager ist das brititsche Entwicklerstudio Frontier Development vor allem für seine Aufbau-Simulationen bekannt. Gestartet ist das Studio in diesem Bereich bereits 2004 mit Rollercoaster Tycoon 3. Seit 2018 wird hier auch die Jurassic-World-Evolution-Reihe entwickelt. Den dritten Teil des Dinopark-Simulators haben wir erst im Oktober 2025 angespielt.

Tierisch geht es auch im neuen Spiel weiter. Allerdings stehen hier keine prähistorischen Echsen, sondern reale Tiere im Fokus. Mit Planet Zoo 2 führt Frontier Developments die Zoo-Simulation fort. Schon 2013 erschien ihr Remaster des originalen Zoo Tycoon. 2019 folgte dann Planet Zoo. Mit Planet Zoo 2 erschien der neueste Teil am 13. Oktober 2026. Dieser erweitert das Konzept des Vorgängers um Aquarien, Volieren und eigenständige Naturschutzgebiete. Wir haben uns als Zoodirektoren versucht, Gehege gestaltet und gefährdete Arten geschützt.

Der perfekte Direktor

Bevor wir uns um Tiere, Gehege und Besucher kümmern dürfen, passen wir zunächst die Benutzeroberfläche an unsere Bedürfnisse an. Planet Zoo 2 erlaubt es, die Untertitelfarbe sowie die Farben für positive und negative Meldungen und Warnungen individuell festzulegen. Anschließend bestimmen wir, wie umfangreich die Hilfestellungen ausfallen sollen. Dabei können wir angeben, ob wir neu in der Welt von Planet Zoo sind, nach längerer Zeit zurückkehren oder bereits bestens mit dem Vorgänger vertraut sind.

Je nach Auswahl erhalten wir mehr oder weniger Hinweise. Gerade Neueinsteiger profitieren von zusätzlichen Einblendungen. Auch das Wegbauwerkzeug bleibt zunächst im einfachen Modus, während wichtige Objekte im oberen Menü hervorgehoben werden. Das soll den Einstieg erleichtern und verhindern, dass wir uns bereits zu Beginn in den zahlreichen Funktionen verlieren. Noch vor dem Hauptmenü wartet allerdings eine Aufgabe, die wir eher aus Rollenspielen kennen, denn wir erstellen unseren eigenen Avatar. Haarfarbe, Frisur und Kleidung lassen sich individuell gestalten.

Auch Körperform und Stimme können wir auswählen, wobei die Auswahl hier etwas eingeschränkter ausfällt. Bei den Gesichtszügen müssen wir ebenfalls mit einer überschaubaren Auswahl vorliebnehmen. Ist unser persönlicher Albtraum von einem Zoodirektor erstellt, können wir uns zwischen dem Karrieremodus, dem Sandbox-Modus und dem Franchise-Modus entscheiden.

Das eigene Franchise

Im Franchise-Modus bauen wir ein Netzwerk aus Zoos und Naturschutzgebieten auf. Zu Beginn legen wir einen Namen für unser Konto beziehungsweise unseren Zoo fest und gestalten unser Banner. Sobald das Spielkonto mit einem Frontier-Account verknüpft ist, können wir einen Standort für unsere erste Anlage auswählen.

Dafür stehen uns verschiedene Regionen rund um den Globus zur Verfügung. Für unseren Test entscheiden wir uns für einen tropischen Standort in Asien. Von hier aus können wir unseren Zoo nach und nach erweitern und unser eigenes Franchise aufbauen. Darüber hinaus bietet der Modus die Möglichkeit, an Community-Aktivitäten teilzunehmen und globale Ziele zu erfüllen.