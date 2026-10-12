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Mit Silent Hill hat Konami 1999 eine der bekanntesten Horrorserien der Videospielgeschichte erschaffen. Statt sich ausschließlich auf Action und möglichst viele Gegner zu konzentrieren, setzt die Reihe seither auf psychologischen Horror, eine bedrückende Atmosphäre und eine Welt, in der Realität und Albtraum zunehmend miteinander verschwimmen. Nach zahlreichen Spielen, Filmen und Spin-Offs kehrt die Serie nun mit Silent Hill Townfall zurück.

Schon im letzten Jahr ist ein neuer Serienteil erschienen. Während es in Silent Hill f allerdings nach Japan ging, spielt Townfall in Europa. Genauer gesagt befinden wir uns im für Nebel prädestinierten Schottland. Der Ausflug der Serie nach Japan konnte uns damals durchaus überzeugen. Entsprechend haben wir uns nun auch nach Schottland begeben, um die neue Geschichte rund um zwei Hauptfiguren zu erleben.

Was geht hier ab? – Die Story

Achtung: Ab hier folgen Spoiler zu den ersten rund zwei Spielstunden von Silent Hill Townfall!

Silent Hill Townfall verzichtet auf ein großes Intro. Stattdessen werden wir direkt in die Rolle von Simon Ordell versetzt. Der Protagonist krabbelt aus einem Hafenbecken und scheint selbst nicht so recht zu wissen, wie er dort gelandet ist. Für zusätzliche Verwirrung sorgt eine seltsame Infusion, die an seinem Arm befestigt ist. Als Simon versucht, sie zu entfernen, verursacht sie ihm starke Schmerzen und wir sehen rot flackernde Schockbilder. An seinem anderen Arm trägt er außerdem ein medizinisches Armband, auf dem sein sein Name steht. Viel mehr wissen wir zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht.

Etwas ungewohnt beginnen wir also aus der Ego-Perspektive damit, uns durch das neblige Hafengelände zu bewegen und nach Antworten zu suchen. Dabei wird schnell klar, dass wir uns dieses Mal nicht in der namensgebenden Stadt Silent Hill befinden. Stattdessen sind wir im schottischen St. Amelia gelandet. Hier wirkt der Nebel also gar nicht so unnatürlich. Je weiter wir in die verlassene Ortschaft vordringen, desto mehr Hinweise finden wir darauf, dass hier etwas Schreckliches passiert sein muss. Im Stadtzentrum stoßen wir unter anderem auf Flyer, die von einer unbekannten Gefahr berichten und deutlich machen, dass die Bewohner sich fürchteten und ihre Häuser nicht mehr verlassen sollten.

Auch der erste mysteriöse Anruf lässt nicht lange auf sich warten. Im Stadtzentrum klingelt es plötzlich in einer Telefonzelle. Viel erfahren wir dadurch allerdings nicht, da der Anruf eher kryptisch gehalten ist. Kurz darauf treffen wir auf dem Marktplatz auf einen angeketteten Mann, der durch einen Schlauch in seinem Mund mit einer seltsamen, schwarzen Flüssigkeit vollgepumpt wird. Befreien wir ihn von dem Schlauch, bittet er uns, "sie" zu finden. Bevor wir jedoch herausfinden können, was genau damit gemeint ist, bricht Simon zusammen und wir finden uns plötzlich in einer völlig anderen Umgebung wieder.

Ein rot beleuchteter, bunkerähnlicher Bereich wartet auf uns, durch den wir uns zunächst orientierungslos unseren Weg suchen müssen. Schließlich gelangen wir in ein Hotelzimmer, das uns bei näherer Untersuchung einige neue Infos, das erste Rätsel und einen Blick auf Zoe gibt. Townfall setzt auf zwei Protagonisten. Neben Simon steuern wir später auch die Krankenschwester Zoe. Wie genau Simon, Zoe und die mysteriösen Ereignisse in Saint Amelia miteinander verbunden sind, bleibt dabei vorerst ein Mysterium.