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Seit Jahren ist Minecraft nicht mehr aus dem Gaming-Bereich wegzudenken. Das einfache Spielprinzip und die eigentlich simple Grafik begeistern Millionen Spieler. Entsprechend gibt es mittlerweile ein ganzes Universum rund um das Blöckchen-Spiel. Neben einem Kinofilm können Fans ganze Scharen von Plüschtieren und mehrere Brettspiel-Adaptionen erwerben.

Auch mehrere digitale Spinoffs wurden veröffentlicht. Eines davon erschien schon im Mai 2020 mit Minecraft Dungeons. Im Gegensatz zur Vorlage handelt es sich hier um ein Action-Rollenspiel und Dungeoncrawler, bei dem Spieler alleine oder mit bis zu vier Freunden die Welt und die namensgebenden Dungeons erkunden, um den bösen Erz-Illager aufzuhalten. Am 26. September 2026 ist eine Fortsetzung erschienen und wir haben und in das blockige Abenteuer gestürzt.

Ein neues Abenteuer – Die Story

Zu Beginn von Minecraft Dungeons 2 erstellen wir zunächst unseren eigenen Helden. Dafür wählen wir aus einem von vielen vorgefertigten Skins. Auswahloptionen wies in großen RPGs fehlen. Danach müssen wir uns direkt für einen Online- oder Offline-Helden entscheiden. Wer bereits den Vorgänger gespielt und erfolgreich beendet hat, wird beim ersten Start außerdem mit einer kleinen kosmetischen Belohnung bedacht.

Vor Kurzem haben Microsoft und Mojang angekündigt, dass die Welt von Minecraft um eine neue Dimension namens "The Sift" erweitert werden soll. Während diese im Hauptspiel erst im nächsten Jahr Einzug hält, dreht sich die Handlung von Minecraft Dungeons 2 bereits um das neue Areal.

Achtung: Ab hier folgen Spoiler zu Handlung von Minecraft Dungeons 2!

Die eigentliche Geschichte beginnt mit einer Entdeckung der Illager. Sie stoßen auf ein Portal zu einer bislang unbekannten Dimension. Dabei handelt es sich natürlich um den Sift. Die Illager machen sich die Kräfte der Kreaturen aus dem Sift zunutze und gründen den sogenannten Rat der Illager. Mit dessen Hilfe wollen sie ihre Macht ausweiten und bedrohen schließlich die gesamte Welt. Gleich zu Beginn wird das Dorf unseres namenlosen Helden von den Illagern niedergebrannt.

Während wir gleichzeitig die grundlegende Steuerung und die ersten Spielmechaniken kennenlernen, müssen wir die verängstigten Dorfbewohner zusammentreiben und ihnen bei der Flucht helfen. Gemeinsam verlassen wir unsere Heimat, die Tintenfischküste, und gelangen nach einer Reise über das Meer zum Tapferkeitshafen.

Doch damit ist die Gefahr noch lange nicht vorbei. Die Illager nutzen die neu gewonnene Macht, um eine untote Armee zu erschaffen. Überall im Land entstehen magische Risse, aus denen die Monster hervorströmen und die Bewohner angreifen. Kurz nachdem wir damit begonnen haben, den Menschen in unserer neuen Heimat zu helfen, erhalten wir schließlich selbst die Möglichkeit, den Sift zum ersten Mal zu betreten.

Die Geschichte von Minecraft Dungeons 2 erfüllt dabei vor allem die Funktion, uns durch die verschiedenen Gebiete zu führen. Besonders Nebenquests werden leider auch sehr schnell repetitiv und eintönig. Wie bereits beim Vorgänger steht die Handlung deshalb klar im Hintergrund. Im Mittelpunkt stehen das Erkunden der Welt, das Sammeln neuer Ausrüstung und natürlich die Kämpfe.