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1974 erschien Wolverine zum ersten Mal - der Superheld gehört ins Marvel-Universum und hatte seither etliche Auftritte in Comics, Filmen und Spielen. Sein Markenzeichen sind Krallen, die er aus seinen Knöcheln ausfahren kann und der Umstand, dass er über enorme Selbstheilungskraft verfügt. Nun ist Wolverine, beziehungsweise Logan, zurück und dieses Mal geht es ordentlich zur Sache. Mit seinen mittlerweile mit Adamantium verkleideten Klingen schlitzt er sich durch Gegnerhorden, während Kugeln sprichwörtlich das Fleisch aus seinem Körper reißen.

Neben brutaler Action baut das Spiel vor allem auf eine filmisch inszenierte Story und das Auftreten von bekannten Marvel-Charakteren. Das Solo-Abenteuer ist am 15. September 2026 exklusiv für Sonys Playstation 5 erschienen. Wir haben uns einen Eindruck verschafft und dabei ganze Horden von Gegnern in Stücke gerissen.

Wolverine ist zurück – Die Story

Bevor wir uns überhaupt ins Abenteuer stürzen können, müssen wir beim ersten Start zunächst das deutsche Sprachpaket herunterladen. Rund 2 GB wandern zusätzlich auf die Festplatte. Anschließend dürfen wir uns für einen von fünf Schwierigkeitsgraden entscheiden. Zur Auswahl stehen "Der Mann", "Der Jäger", "Der Mutant", "Die Waffe" und "Besser geht's nicht". Eine Besonderheit bietet dabei die niedrigste Stufe "Der Mann", denn hier kann Logan schlichtweg nicht sterben. Wer also ohne Herausforderung spielen möchte, wird hier fündig. Wir haben uns für "Der Mutant" entschieden. Wie für Konsolenspiele inzwischen üblich, stehen außerdem zwei Grafikmodi zur Wahl. Im Leistungsmodus zielt Wolverine auf 60 FPS ab, während der sogenannte "Wiedergabetreue-Modus" die Bildrate auf 30 FPS begrenzt.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum ersten Einsatz und dem Hub in Marvel’s Wolverine.

Die eigentliche Geschichte beginnt mit einem kurzen Rückblick, der uns rund 30 Jahre in die Vergangenheit führt. Logan wird ohne Erinnerungen von Essex gefunden. Zu diesem Zeitpunkt wirkt Logan beinahe wie ein wildes Tier, das seine Vergangenheit und seine eigenen Fähigkeiten nicht versteht. Comic-Fans wissen, dass Wolverine regelmäßig nach schweren Verletzungen an Gedächtnisschwund leidet.

In der Gegenwart startet die eigentliche Handlung. Zahlreiche bekannte Figuren aus dem Marvel-Universum spielen eine Rolle in der Handlung. Logan ist zu Beginn Teil von Team X, und entsprechend dauert es nicht lange, bis wir unter anderem auf Sabretooth, Mystique und Omega Red treffen. Nach unserem ersten Einsatz verschlägt es uns schließlich ins Hauptquartier von Team X. Essex hat noch mit den Folgen seiner Auseinandersetzung zu kämpfen. Seine Haut verfärbt sich und wer sich mit dem Marvel-Universum auskennt, dürfte an dieser Stelle zudem bereits erahnen, um wen es sich bei Essex eigentlich handelt.

Hier zeigt sich bereits die große Einstiegshürde für Spieler, die sich mit Marvel bislang wenig auskennen. Das Spiel wirft uns direkt zahlreiche Namen, Figuren und Zusammenhänge entgegen. Wer Logan, Team X oder die Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren nicht kennt, dürfte sich gerade zu Beginn häufiger fragen, wer eigentlich gegen wen kämpft und was genau auf dem Bildschirm passiert. Wer mit den Comics vertraut ist, dürfte verstehen, welche Bedeutung hinter den einzelnen Figuren und Ereignissen steckt.