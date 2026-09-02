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Sci-Fi-Fans kennen The Expanse wahrscheinlich entweder aus der gleichnamigen Buchreihe oder von der erfolgreichen Serienumsetzung, die ab 2015 produziert wurde. Die TV-Serie basiert auf den ersten sechs von insgesamt neun Romanen. Ob auch die letzten drei Bände noch für das Fernsehen umgesetzt werden, ist derzeit unklar. Mit The Expanse: Osiris Reborn soll nun auch eine Spieleumsetzung des Universums erscheinen.

Publisher Owlcat Games hat sich der Entwicklung angenommen und möchte dabei nicht einfach die Handlung der Serie nacherzählen. Stattdessen soll Osiris Reborn eine eigene Geschichte innerhalb des bekannten Universums erzählen. Wir waren hinter den Kulissen der gamescom bei Owlcat zu Besuch und konnten rund 90 Minuten lang selbst eine Demo-Mission spielen. Währenddessen stand uns eine Entwicklerin für Fragen zum Spiel zur Seite.

Die Welt von The Expanse

Auch Osiris Reborn direkt im Universum von The Expanse spielt, ist es nicht zwingend notwendig, die Serie gesehen oder die Bücher gelesen zu haben. Wer die Vorgeschichte kennt, dürfte sich beim Einstieg allerdings deutlich leichter zurechtfinden. Da uns bislang die Zeit für einen vollständigen Serienmarathon fehlte, war unsere Interviewpartnerin so freundlich, uns die Ausgangslage noch einmal grob zusammenzufassen. The Expanse spielt im 24. Jahrhundert. Die Menschheit hat sich inzwischen weit über die Erde hinaus ausgebreitet und das Sonnensystem besiedelt. Im Laufe der Zeit haben sich dabei drei große gesellschaftliche und politische Gruppierungen herausgebildet: die Terraner, die Marsianer und die sogenannten Gürtler.

Die Erde wird von den Vereinten Nationen regiert. Der Heimatplanet der Menschheit ist allerdings hoffnungslos überbevölkert und die Umwelt weitgehend zerstört. Viele Menschen, die auf der Erde geboren wurden, finden keine Arbeit und sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Die Marsianer sehen ihre Situation vollkommen anders. Der Mars ist unabhängig und befindet sich noch mitten im Terraforming. Das Leben dort ist wesentlich härter als auf der Erde. Teile der Bevölkerung leben unter der Oberfläche und müssen mit lebensfeindlichen Bedingungen zurechtkommen. Aus Sicht vieler Marsianer sind die Bewohner der Erde deshalb verweichlicht und faul geworden. Noch schwieriger ist das Leben der Gürtler. Sie leben in den Asteroiden und Stationen des sogenannten Gürtels, der für die Rohstoffversorgung des gesamten Sonnensystems von entscheidender Bedeutung ist. Die Arbeits- und Lebensbedingungen sind dort oftmals katastrophal. Durch die veränderte Schwerkraft unterscheiden sich die Körper der Gürtler zudem deutlich von denen der Menschen, die auf der Erde geboren wurden. Sie sind mutiert und deformiert.

Die Spannungen zwischen diesen drei Gruppen bilden einen wichtigen Bestandteil der Welt von The Expanse. Politische Konflikte, soziale Ungleichheit und der Kampf um Ressourcen sorgen immer wieder für neue Auseinandersetzungen im Buch- und Serienuniversum.