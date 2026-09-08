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Mit Crimson Desert hat das südkoreanische Entwicklerteam von Pearl Abyss eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres geschaffen. Im Test haben wir uns selbst bereits ein Bild von dem Action-RPG gemacht. Während der gamescom dev hatten wir die Gelegenheit, ein Interview mit den Entwicklern der Engine von Crimson Desert zu führen. Das Team hat uns im Gespräch einen Blick hinter die Kulissen des Spiels gewährt.

Eines der Markenzeichen von Crimson Desert ist die große offene Spielwelt des Titels. Diese so detailliert wie möglich darzustellen, war eine der Kernherausforderungen für das Team. Die sogenannte Black Space Engine wurde dabei nicht einfach aus der Engine von Black Desert weiterentwickelt. Eine der ersten Informationen im Gespräch war, dass der Code für den neuesten Titel von Grund auf neu geschrieben wurde.

Ein neuer Einsatz für die Black Space Engine

Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von Crimson Desert war laut Pearl Abyss die riesige offene Welt. Diese sollte nicht nur möglichst nahtlos erkundbar sein, sondern gleichzeitig stabil und gut optimiert laufen. Gerade die Überführung der frühen Version in einen Zustand, der für die Veröffentlichung geeignet ist, hat einen erheblichen Teil der Entwicklungsarbeit ausgemacht. Obwohl Pearl Abyss bereits mit Black Desert über eine eigene Engine verfügt, handelt es sich bei der Technik von Crimson Desert nicht einfach um eine aufgebohrte Version der bestehenden Technologie. Der grundlegende Code der Black Space Engine wurde vollständig neu geschrieben.

Einige Systeme wurden natürlich aus Black Desert übernommen, darunter Teile des Action-Script-Systems und der KI. Diese wurden für Crimson Desert allerdings umfassend überarbeitet und weiterentwickelt. Darüber hinaus entstand ein Großteil der Grafiktechnologien komplett neu. Dazu gehören unter anderem das atmosphärische Scattering, die dynamische globale Beleuchtung, das Rendering zahlreicher Lichtquellen sowie GPU-basierte Partikel- und Physiksimulationen für Kleidung und Haare. Auch die Wassersimulation wurde von Grund auf neu entwickelt.

Möglichst viel Arbeit auf der GPU

Eine große offene Welt stellt die Engine vor allem beim Rendering vor Herausforderungen. Pearl Abyss setzt deshalb stark darauf, Berechnungen von der CPU auf die GPU zu verlagern. Bei der Platzierung von Geometrie, Vegetation, Strukturen und Landmarken kommt ein GPU-basiertes System zum Einsatz. Während bestimmte Elemente manuell platziert werden, können andere mithilfe eines muster- beziehungsweise regelbasierten Systems automatisch erzeugt werden. Dadurch soll die CPU entlastet und die verfügbare GPU-Leistung möglichst effektiv genutzt werden.

Auch bei den verwendeten Meshes und Texturen kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, um den Ressourcenbedarf zu reduzieren. Dazu zählt unter anderem Displacement Mapping. Gleichzeitig nutzt die Engine unterschiedliche Detailstufen, sogenannte LODs, um Objekte abhängig von ihrer Entfernung mit einem passenden Detailgrad darzustellen. Beim Performance-Profiling kristallisieren sich laut Pearl Abyss vor allem drei Bereiche als besonders anspruchsvoll heraus: der G-Buffer beziehungsweise der Geometrie-Renderer, die Berechnung der globalen Beleuchtung sowie temporales Anti-Aliasing und Upscaling inklusive der nachgelagerten Bildbearbeitung. Andere Systeme wie das atmosphärische Scattering oder GPU-Partikel würden dagegen vergleichsweise wenig Probleme verursachen.