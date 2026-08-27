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CD Projekt RED nutzt die diesjährige gamescom, um etliche neue Inhalte rund um das The Witcher-Universum vorzustellen. Bereits während der Opening Night Live kündigte das Studio eine überarbeitete Fassung von The Witcher 3: Wild Hunt an. Besitzer des Spiels sollen die Enhanced Edition sowie die damit verbundenen Verbesserungen kostenlos erhalten. Die beiden bisher erschienenen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine werden mit Release der Enhanced Edition ebenfalls kostenlos. Kostenpflichtig wird dagegen die dritte Erweiterung The Witcher 3: Songs of the Past. Während die kostenlosen Neuerungen bereits im September 2026 erscheinen sollen, müssen sich Fans bis zum neue Add-on noch etwas länger gedulden. Der Release ist aktuell für 2027 vorgesehen. Ein konkretes Datum gibt es bislang allerdings bisher nicht.

Im Rahmen der gamescom hatten wir die Gelegenheit, einen ausführlicheren Blick auf Songs of the Past zu werfen. Bei einer knapp einstündigen Hands-Off-Demo konnten wir zwar nicht selbst zum Controller greifen, dafür aber einem Entwickler beim Zocken über die Schulter schauen. Ein weiterer Entwickler lieferte uns derweil zusätzliche Informationen zu den gezeigten Inhalten und den Neuerungen. Als kleines Gimmick erhielten Teilnehmer Kinokarten für die Witcher-Show. Die während der Präsentation gezeigten Inhalte waren dabei bereits in die überarbeitete Fassung von The Witcher 3 integriert. Neben optischen Verbesserungen soll die Enhanced Edition auch die Performance optimieren und verschiedene Gameplay-Systeme überarbeiten. Dazu gehört unter anderem eine erweiterte Charakterentwicklung. Deutlich wird das beim überarbeiteten Skillsystem, das Geralt nun einen klassischen Skilltree gibt, wie man ihn auch aus anderen Rollenspielen kennt.

Auch das Kampfsystem wurde überarbeitet. Flüssigere Animationen sollen Geralts Bewegungen im Kampf deutlich geschmeidiger wirken lassen. Songs of the Past ergänzt diese Änderungen außerdem um eine neue Waffe. Geralt erhält eine schwere Kette mit einem Haken am Ende, die um seinen Unterarm geschwungen wird. Im Kampf kann er damit Gegner aus der Distanz angreifen oder sie ruckartig zu sich ziehen und ihnen mit dem Schwert den Rest geben.

Rittersporns Familie

Wie die Musikanspielung im Titel vielleicht schon vermuten lässt, dreht sich die neue Erweiterung um Geralts Freund und treuen Begleiter Rittersporn. Im Verlauf des Add-ons erfahren wir mehr über seine Herkunft und seine adelige Familie. Geralt reist gemeinsam mit seinem Freund in dessen Geburtsland. Auf der Feier des Belleteyn-Festes, das sich an das keltische Beltane-Fest anlehnt, haben die beiden es krachen lassen. Die Feierlichkeiten erinnern an eine Art Erntedank, Geralt und Rittersporn nutzen die Gelegenheit allerdings vor allem, um sich ordentlich volllaufen zu lassen. Während der mutierte Hexer die Unmengen von Alkohol etwas besser wegsteckt, sind weitestgehend alle anderen auf dem Anwesen der Familie vollkommen verkatert.

Beim anschließenden Frühstück mit der biestigen Matriarchin der Familie kommt die Geschichte in Gang und wir erfahren, dass Rittersporn verschwunden ist. Hier treffen wir auch erstmals Rittersporns Cousine Lilla. Mit ihr zusammen begeben wir uns in den gefährlichen Dornengarten, der ein altes Familiengeheimnis birgt.

Die neue Region

Mit Letten steht den Spielern auch eine komplett neue Region zur Verfügung. Das Land kann außerhalb der eigentlichen Quests frei erkundet werden. Die Entwickler haben sich beim Design unter anderem an den Landschaften Englands orientiert. Wer sich abseits der Questmarkierungen bewegt, kann auf zusätzliche Begegnungen und kleinere Geheimnisse stoßen. Der Umfang der Erweiterung soll sich dabei ungefähr an den beiden bisherigen Add-ons orientieren.

Neuerungen & Release

Nicht nur Geralt und die neue Geschichte profitieren von den technischen und spielerischen Überarbeitungen. Auch die Bewohner der Spielwelt erhalten komplexere Routinen. NPCs sollen dadurch deutlich stärker auf ihre Umgebung reagieren und die Welt lebendiger wirken lassen. Sie bewegen sich beispielsweise auf Pferden durch die Landschaft, nutzen Schiffe oder gehen anderen Tätigkeiten nach.

Bis zum Release müssen sich Spieler allerdings noch gedulden. Während die kostenlosen Verbesserungen der Enhanced Edition bereits im September erscheinen sollen, ist Songs of the Past derzeit lediglich für 2027 angekündigt. Ein konkreter Termin steht noch aus. Das neue Kapitel soll den Bogen zu Witcher 4 schlagen und Fans die Wartezeit versüßen.