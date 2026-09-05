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Mit The Sinking City hat das Entwicklerstudio Frogwares 2019 eine Mischung aus Horror und Detektivspiel im Universum von Lovecrafts Geschichten veröffentlicht. Auf metacritic steht das Spiel auf einem Metascore von 71 und einem User Score von 6,1. Am 18. August 2026 erschien ein zweiter Teil. Entwickelt wurde das Spiel in der Ukraine während des andauernden Krieges. Ein Hinweis auf die schwierigen Umstände der Entwicklung findet sich beim ersten Start.

Teil der User-Wertung von Teil eins sind allerdings viele negative Reviews, die das Spiel durch Schwierigkeiten zwischen Publisher Nacon und Entwickler Frogwares erhielt. Die beiden gerieten über vermeintlich ausstehende Zahlungen in Streit und das Spiel verschwand 2020 aus den Stores. Danach versuchten beide Seiten, ihre jeweilige Version des Titels zu veröffentlichen und die des anderen zu verbieten. Seit 2024 gehören alle Rechte den Entwicklern und Frogwares agiert nun auch als Publisher. Mit Nacon hat man sich geeinigt. Entsprechend wird The Sinking City 2 auch von Frogwares entwickelt und veröffentlicht. Wir haben uns durch das überschwemmte Arkham gekämpft und den Titel angespielt.

Arkham Nightmares - Die Story

Achtung: Ab hier folgen Spoiler zum Start der Handlung von The Sinking City 2!

Da die Story nur rund 13 Stunden beansprucht und in späteren Durchgängen auch wesentlich schneller beendet werden kann, beschränken wir uns aus Spoilergründen auf die ersten knapp 90 Minuten des Spiels.

Wir schlüpfen in die Rolle von Calvin Rafferty. Die Geschichte beginnt standesgemäß mit einem Ausflug in den Wahnsinn. Eigentlich möchte Calvin seiner Freundin Faye in einem Restaurant ein seltenes Buch überreichen. Doch die gemütliche Szene im Restaurant der 1920er-Jahre nimmt plötzlich eine albtraumhafte Wendung und Faye und die anderen Gäste verwandeln sich vor seinen Augen in blutrünstige Zombies und gehen auf Calvin los. Die ganze Szene stellt sich jedoch als Traum heraus und Calvin erwacht in einem Hotelzimmer, wo er über die scheinbar im Koma liegende Faye wacht. Um Faye zu helfen, macht sich Calvin auf die Suche nach dem Buch, das den Titel "Rezitation der finsteren Seele" trägt. In dem ominösen Werk soll sich ein Ritual namens "Der Ruf" befinden. Mit dessen Hilfe will Calvin Faye aus ihrem Koma erwecken. So wird die Stadtbibliothek unser erstes Missionsziel.

Schnell wird allerdings deutlich, dass hinter ihrem Zustand mehr steckt als eine gewöhnliche Erkrankung. Calvin und Faye hatten zuvor gemeinsam nach einem Weg gesucht, in die sogenannten Traumlande vorzudringen. Irgendetwas ist dabei jedoch gewaltig schiefgegangen. Faye liegt nun im Koma und trägt eine seltsame silberne Maske, während Calvin sich nicht mehr an die Ereignisse erinnern kann, die zu dieser Situation geführt haben. Damit stellt sich natürlich die Frage, was tatsächlich geschehen ist und was dem Paar in den Traumlanden zugestoßen ist. Rückblicke geben uns nach und nach mehr Hinweise.