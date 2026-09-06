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Der japanische Entwickler Game Freak wurde bereits 1983 gegründet. Spielefans verbinden mit der Firma primär die Pokémonspiele, die Game Freak seit Mitte der Neunziger für Publisher Nintendo entwickelt. Nun hat man sich allerdings mit Fictions zusammengetan. Der amerikanische Publisher war zuvor unter dem Namen Private Division bekannt und hat beispielsweise Hades veröffentlicht. Das neue Spiel, das unter dieser Zusammenarbeit entstanden ist, heißt Beast of Reincarnation.

Game Freak geht hier einen gänzlich anderen Weg. Statt bunter Taschenmonster wartet hier die Postapokalypse. Hinzu kommt ein Kampfsystem, das auf Actiongameplay statt rundenbasierte Kämpfe setzt. Der Ansatz überzeugt nicht alle Spieler und so steht der Titel bei Steam nur auf der durchschnittlichen Wertung "ausreichend". Rund 56 % der über 4.000 Reviews sind positiv. Wir haben Beast of Reincarnation angespielt und uns selbst einen Eindruck von Game Freaks Experiment verschafft.

Die Bestie der Wiedergeburt - Story

Achtung: Ab hier folgen Spoiler zur Handlung von Beast of Reincarnation!

Bereits im Hauptmenü erwartet uns ein Blick auf die Beziehung zwischen Protagonistin Emma und ihrem tierischen Begleiter Kuu. Zu Beginn lernen wir Emma und Kuu kennen. Die beiden leben in einem sogenannten Wanderer, einem riesigen mobilen Gefährt, das Erinnerungen an die Walker aus Star Wars weckt.

In ihrer Basis befindet sich außerdem ein zunächst namenloses Mädchen, das dort schläft. Gemeinsam mit Kuu macht Emma sich auf den Weg in die zerstörte Welt außerhalb des Wanderers. Dort erwartet uns eine düstere postapokalyptische Landschaft. Feuerbälle regnen vom Himmel, während verrostete Autos und zerfallene Straßen überall von der untergegangenen Zivilisation zeugen. Schon bald bekommen wir es mit mutierten Tieren zu tun. Unterstützung erhalten wir dabei von Robotern, die im Spiel als Golems bezeichnet werden.

Nach dem Tutorial erfahren wir, dass die Geschichte im Jahr 4026 nach Christus spielt. Der Großteil der Menschheit ist bereits vor knapp 1.000 Jahren untergegangen. Verantwortlich dafür ist eine mysteriöse Seuche, die nicht nur die Menschen ausgelöscht, sondern auch die Tierwelt verändert hat.

Die durch die Seuche mutierten Tiere werden als Malefakte bezeichnet und gehören neben korrumpierten Golems zu den wichtigsten Gegnern des Spiels. Nach dem Intro springt die Handlung zunächst fünf Monate zurück und beginnt damit, uns nach und nach mehr über Emma und ihre Vergangenheit zu erzählen. Denn auch die Protagonistin ist eng mit der Seuche verbunden. Emma wurde bereits infiziert geboren und hinterlässt deshalb bei jedem ihrer Schritte grün leuchtende Spuren. Ihr Zopf besteht nicht aus Haaren, sondern aus Pflanzenranken und verfügt über einzigartige Fähigkeiten. Gleichzeitig hat sie ihre Erinnerungen verloren und ihr Leben dem Kampf gegen korrumpierte Golems und umherziehende Malefakte gewidmet. Ihre eigene Mutation erlaubt es ihr, die Seuche besiegter Gegner in sich aufzunehmen und dadurch selbst stärker zu werden.

Neben Kuu begleitet uns außerdem Violet, ein geheimnisvolles Geistermädchen, das ausschließlich von Emma wahrgenommen werden kann. Auch Violet kann sich nicht an ihre Vergangenheit erinnern. Bei dem schlafenden Mädchen in unserem Wanderer handelt es sich um Kagura. Auch ihre Verletzung und ihre Verbindung zu Emma werden im Verlauf der Geschichte durch Rückblicke näher beleuchtet. Als letzter Charakter befindet sich noch Pilot Brad an Bord des Wanderers.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht schließlich die namensgebende Bestie der Wiedergeburt. Alle 100 Jahre kehrt sie zurück und bedroht das Überleben der verbliebenen Menschheit. Emma erhält als Läuterin den Auftrag, das Wesen zu vernichten. Ein Edikt aus der Hauptstadt der Menschen erteilt ihr dafür offiziell den Auftrag. Ihre einzigartige Verbindung zur Seuche macht sie in den Augen der Menschen zur Auserwählten. Bevor sie sich jedoch der Bestie selbst stellen kann, muss sie die sogenannten Nushi besiegen. Um stark genug für den finalen Kampf zu werden, nimmt Emma die Seuche der geschlagenen Nushi in sich auf und macht sich dadurch ihre Kraft zunutze.