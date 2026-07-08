Werbung

Das 2013 erschienene "Assassin’s Creed Black Flag" ist bis heute einer der beliebtesten Ableger von Ubisofts Assassinen-Franchise. Bis heute hält der Titel auf metacritic einen Metascore von 88 und einen User Score von 8,4. Mit "Assassin’s Creed Black Flag Resynced" erscheint am 09. Juli 2026 eine Neuauflage des Titels.

Das kürzlich veröffentlichte Piratenabenteuer "Windrose" erfreut sich auf Steam gerade hoher Beliebtheit. Statt einer ausführlichen Story setzt das Spiel auf Survival-Elemente, wie man sie sonst aus "Ark" oder "Valheim" kennt. Ubisoft hatte vor knapp zwei Jahren bereits einen anderen Ausflug ins Piraten-Genre gewagt. "Skull and Bones" ist jedoch krachend gescheitert. Seither hat Ubisoft immer wieder Probleme und kämpft mit Umstrukturierungen und einem fallenden Aktienkurs. Mit “Assassin’s Creed Black Flag Resynced” will der französische Konzern nun alles richtig machen und bringt Edward Kenway zurück. Wir haben uns auf der Xbox als Freibeuter versucht und “Assassin’s Creed Black Flag Resynced” angespielt.

Assassine aus Versehen - Die Story

Achtung: Ab hier folgen Spoiler zum Start der Geschichte von "Assassin's Creed Black Flag Resynced".

Zu Beginn erklärt uns ein Video zunächst die Funktionsweise des sogenannten "Animus". Serienveteranen kennen die futuristischen VR-Maschinen bereits aus anderen Serienteilen. Damit erleben Nutzer die Erinnerungen ihrer Vorfahren und schlüpfen so in deren Rolle. Dadurch wird die Gegenwartshandlung mit dem Kampf der Templer und Assassinen mit den historischen Settings, die das eigentliche Spielgeschehen ausmachen, verknüpft. Doch schon während der Einführung wird deutlich, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Ein mysteriöser Hack der Animus-Simulation deutet an, dass wir über die eigentlichen Ereignisse belogen wurden.

Anschließend springt die Handlung ins Jahr 1715 und die eigentliche Handlung beginnt. Vor der Küste Havannas tobt eine Seeschlacht. Hier übernehmen wir erstmals die Kontrolle über den Piraten Edward Kenway. Das Schiff, mit dem wir unterwegs sind, besiegt die gegnerischen Schiffe zwar dank unserer Schießkünste, ein mysteriöser Assassine erledigt allerdings unseren Kapitän und ein Feuer in der Geschützbatterie schickt uns doch noch auf Tauchgang. Das Gefecht dient gleichzeitig als Tutorial für die Seeschlachten. Lediglich Edward sowie der angreifende Assassine erreichen lebend das Ufer.

Uns wird ein Bündniss angeboten, doch Edwards Piratennatur siegt schnell über die Vernunft. Als er versucht, seinen Begleiter auszurauben, eskaliert die Situation und nach einer Verfolgungsjagd durch den Dschungel erledigen wir den Assassinen in unserem ersten Bosskampf. Auch hier versteckt sich wieder ein Tutorial und wir erlernen die Bewegung an Land, während wir unseren Kontrahenten über Bäume und Schluchten verfolgen. Kurzentschlossen schnappen wir uns die Kleidung und Ausrüstung des Toten. Ein Brief verrät ihm, dass er für wertvolle Informationen eine hohe Belohnung erhalten sollte. Kurzerhand übernimmt Edward also dessen Identität und gibt sich fortan als Assassine aus.

Genau hier liegt einer der größten Unterschiede zu anderen Teilen der Reihe, denn streng genommen spielen wir in "Black Flag" gar keinen echten Assassinen. Edward ist in erster Linie Pirat und trägt lediglich die gestohlene Ausrüstung eines Mitglieds des Ordens. Seine Beweggründe sind weder Ehre noch der uralte Konflikt zwischen Assassinen und Templern. Wir wollen einfach nur den bestmöglichen Profit. Jack Sparrow wäre stolz.

Gemeinsam mit einem vom Pech verfolgten Händler, dessen Captain von Piraten getötet wurde, gelangt Edward schließlich an Bord eines Handelsschiffs nach Havanna und die eigentliche Geschichte nimmt Fahrt auf. Früh in der Handlung stellt sich heraus, dass der von Edward getötete Assassine selbst ein Verräter war. Er wollte ein gestohlenes Artefakt an den Templerorden übergeben und sich diesem anschließen.

Ohne es zu wissen, hat Edward den Assassinen damit sogar einen Gefallen getan. Während er weiterhin die Identität des Überläufers annimmt, gerät er immer tiefer in die Machenschaften der Templer. Diese sind auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt, das seinem Besitzer Informationen über jede beliebige Person und deren Aufenthaltsort liefern soll. Was als einfacher Versuch beginnt, schnelles Geld zu verdienen, entwickelt sich so zunehmend zu einer Geschichte um Macht, Verrat und den uralten Konflikt zwischen Assassinen und Templern. Allerdings mit spannenden Seeschlachten.