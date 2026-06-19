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Nach langer Zeit im Early Access ist Pioneers of Pagonia am 11.Mod 1 and Mod 2Dezember 2025 erschienen.Mod 1 and Mod 2Das Spiel wurde von Volker Wertich entwickelt. Dieser dürfte vielen Fans als Erfinder von Die Siedler bekannt sein. Wir hatten das bunte Gewusel im Januar bereits angespielt. Nun ist der erste DLC erschienen.

Unter dem Titel Meadowsong ist die Erweiterung am 27. Mai 2026 gestartet. Natürlich ist der Besitz des Hauptspiels Voraussetzung zum Spielen. Wer Meadowsong auf Steam zum Preis von 14,99 Euro erstanden hat, kann die neue Kampagne nach dem Kauf einfach über das Hauptmenü starten und sich auf die namensgebende Insel begeben.

Kampf der Brauer - Die neue Story

Zu Beginn der Handlung erreichen die Pioniere die namensgebende Insel Auensang, im Englischen Meadowsong, die die neue Map darstellt. Bei der Ankunft freuen sie sich auf ein wahres Festmahl aus landwirtschaftlichen Produkten. Die anfängliche Erwartung einer friedlichen Siedlung erfüllt sich aber natürlich nicht. Stattdessen sehen sich die Ankömmlinge mit neuen Gefahren konfrontiert.

Die Bevölkerung von Auensang war vor dem Zerbrechen Pagonias einst der zentrale Versorger des Landes. Seit dieses jedoch in etliche Inseln zerfallen ist, ist auch Auensang auf sich alleine gestellt. Interessanterweise zeigen sich die Bewohner weit weniger verängstigt vom allgegenwärtigen Nebel, der bereits aus der Hauptkampagne bekannt ist. Stattdessen liegen die ansässigen Brauerfamilien miteinander im Clinch, während eine weit größere Gefahr lauert.

Die Verwelkung - Neue Mechaniken

Die Felder von Auensang sind von einer rätselhaften Krankheit befallen, der sogenannten Verwelkung. Was zunächst wie ein lokales Ernteproblem wirkt, entpuppt sich schnell als weitreichende Bedrohung für die gesamte Insel. Durch die Bedrohung geraten auch die Einwohner untereinander in Streit. Neben dem klassischen Ackerbau haben sich die Bewohner stark auf die Produktion von Bier und Wein spezialisiert. Diese neuen Produktionsketten stehen uns nun auch zur Verfügung.

Die Auswirkungen der Verwelkung beschränken sich jedoch nicht nur auf Pflanzen. Auch die Tierwelt ist betroffen. Als neue Gefahr treten nun verderbte, mutierte Kreaturen auf. Aus einst normalen Wölfen werden Verderbniswölfe, die unsere kleinen Pagonier bedrohen. Auch die Bewohner bleiben nicht von der Krankheit verschont. Betreten sie verwelkten Boden oder werden sie von feindlichen Kreaturen angegriffen, erkranken sie und ziehen sich in ihre Wohnhäuser zurück. Dabei lassen sie ihre Ausrüstung einfach am Einsatzort fallen. Aus den Wohnhäusern werden in diesem Zustand improvisierte Krankenlager, die mit den neuen Heilbeeren versorgt werden müssen, um die Arbeiter wieder einsatzfähig zu machen.

Zusätzlich erschweren blockierte Wege den Fortschritt auf der Karte. Hier kommt das neue Gebäude, der Wegbereiter, ins Spiel, das gesperrte Routen wieder zugänglich machen kann. Insgesamt gibt es sechs neue Gebäude. Ein weiteres davon ist die neue Tierfarm, die Ressourcen wie Eier, Fleisch und Leder liefert.