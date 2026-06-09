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Seit dem Release der Switch 2 baut Nintendo das Angebot an Exklusivtiteln für die neue Konsole immer weiter aus. Mit Yoshi and the Mysterious Book ist nun am 21. Mai 2026 ein weiteres Spiel erschienen, das nur für Besitzer der Konsole verfügbar ist.

Yoshis entspannte Forschungsreise ist digital und physisch zum Preis von 59,99 Euro erhältlich. Der grüne Dino tauchte erstmals in dem 1990 erschienenen SNES-Spiel Super Mario World auf. Seither ist er ein fester Charakter im Mario-Franchise und hat auch eine Rolle im Super-Mario-Galaxy-Film, der gerade im Kino läuft. Immer wieder taucht er seither als Hauptfigur in eigenen Spielen auf. So auch bei seinem neuesten Auftritt. Wir haben uns gemeinsam mit dem kleinen Dino in das Bilderbuchabenteuer begeben und Yoshi and the Mysterious Book angespielt.

Süß aber nebensächlich - Die Story

Achtung: Ab hier folgen Spoiler zur Story von Yoshi and the Mysterious Book!

Die Handlung des Spiels beginnt mit Bowser Junior, der in einer Bibliothek auf das namensgebende geheimnisvolle Buch stößt. Lange kann er sich jedoch nicht darüber freuen, denn kurz darauf stürzt er mit seinem Fluggerät und dem Buch auf der Insel der Yoshis ab. Während Bowser Junior zunächst spurlos verschwindet, finden die einheimischen Yoshis das Buch.

Schnell stellt sich heraus, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Buch handelt. Das Werk kann sprechen und stellt sich den Dinos und dem Spieler als Enzo vor. Anschließend bittet es um Hilfe. Die Yoshis sollen die Seiten des Buches erkunden, unbekannte Pflanzen und Kreaturen entdecken und möglichst viele Informationen über die Bewohner dieser Welt zusammentragen. Enzo selbst kann seine eigenen Seiten nämlich nicht lesen und weiß quasi nicht, was sich in seinem Inneren befindet.

Die Geschichte dient dabei in erster Linie als Rahmen für das eigentliche Spielgeschehen und steht die meiste Zeit im Hintergrund. Im späteren Verlauf treffen wir erneut auf Bowser Junior, der sich ebenfalls im Inneren des Buches wiederfindet. Obwohl er sich nur selten freiwillig helfen lassen möchte, müssen wir ihn regelmäßig aus gefährlichen Situationen retten, in die er sich selbst manövriert hat. Nach und nach wird außerdem deutlich, dass wir und Bowser Junior einem gemeinsamen Ziel folgen. Irgendwo in den Seiten des Buches verbirgt sich ein mysteriöser Vogel, dessen Geheimnis es im Verlauf des Abenteuers zu lüften gilt.