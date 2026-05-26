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Viele Spieler verbinden IO Interactive wahrscheinlich mit der Hitman-Reihe. Statt dem glatzköpfigen Agent 47 soll im neuesten Abenteuer der Entwickler aber ein Brite im Fokus stehen, der ebenfalls auf eine Zahl hört. Mit 007 First Light sollen Spieler die Vorgeschichte von James Bond erfahren und live dabei sein, wenn er seine Karriere beim MI6 beginnt.

Einen ersten Blick auf das Spiel konnten wir schon zur gamescom 2025 erhaschen. Im September gab es dann einen eigenen Showcase mit Gameplay-Reveal. Die rund 30-minütige Show präsentierte eine Mission aus dem Spiel und stellte einige Mechaniken vor. Als Release war eigentlich März 2026 angedacht. Das Spiel wurde jedoch verschoben und erscheint nun am 27. Mai 2026. Vorbesteller der Deluxe-Edition erhalten 24 Stunden früher Zugang. Wir hatten die Gelegenheit, das Spiel schon vorab auf der Xbox zu spielen und uns einen Eindruck zu verschaffen.

Wie im Film - Die Story

Achtung! Es folgen Spoiler zu den Tutorial-Missionen bis zur ersten großen Mission, die im Gameplay-Reveal gezeigt wurde!

Direkt zu Beginn von 007 First Light geht es bereits ordentlich zur Sache. Gemeinsam mit einem SAS-Team befindet sich Bond in einem Helikopter, der plötzlich von zielsuchenden Raketen getroffen wird. Die Maschine stürzt ab und wir übernehmen die Kontrolle über einen verletzten Bond unter Wasser. Nachdem wir uns halb tot an Land geschleppt haben, wird schnell klar, dass hinter dem Angriff mehr steckt. Unbekannte Gegner machen Jagd auf die Überlebenden des Absturzes und richten mehrere Soldaten ohne zu zögern hin. Als scheinbar letzter Überlebender bleibt Bond nichts anderes übrig, als sich vorsichtig durch die feindlichen Reihen zu schleichen. Kurze Zeit später erfahren wir, dass der MI6 in die Geschehnisse verwickelt ist. Im Auftrag des britischen Geheimdienstes sammeln wir nun Informationen über die Situation vor Ort, während wir möglichst unentdeckt bleiben sollen. Lange läuft der Einsatz allerdings nicht nach Plan und Bond verstößt gegen seine Befehle, um die überlebenden Agenten zu retten.

Nach der erfolgreichen Mission und der Rettung der Gefangenen folgt der erste Besuch beim MI6. Dort treffen wir erstmals auf bekannte Figuren wie Miss Moneypenny und M. Statt der erwarteten Standpauke erhält Bond jedoch das Angebot, Teil des wiederbelebten 00-Programms zu werden und als Rekrut zum Geheimagenten ausgebildet zu werden.

Als Nachzügler hat Bond einiges aufzuholen und wir lernen die anderen Rekruten kennen. In der Folge machen wir uns mit den Grundlagen eines MI6-Agenten vertraut. Bis die Hauptgeschichte richtig Fahrt aufnimmt, vergeht also einige Zeit. Unsere erste richtige Mission ist die, die bereits in der Gameplay-Präsentation vorgestellt wurde. Ein abtrünniger Agent aus dem alten 00-Programm stellt eine massive Bedrohung dar und soll mithilfe der neuen Rekruten ausgeschaltet werden. Alles eskaliert und die Story schlägt schließlich den Bogen zu klassischen Bond-Motiven aus Verrat, Geheimoperationen und globalen Bedrohungen.