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Letzte Woche waren wir zu Besuch im Berliner Büro von Klang Games. Am 13. Mai 2026 empfing das unabhängige Spielestudio Besucher in seinen Büroräumen, um einen exklusiven Blick auf ihren kommenden Gesellschaftssimulator SEED zu ermöglichen. Das Event fand zeitgleich mit dem Indie-Festival A Maze./ Berlin statt, welches wir ebenfalls besucht haben.

Zur Einstimmung in das In Bloom - The Seed Festival getaufte Event wurde eine Keynote im berühmten Babylon-Kino in Berlin gehalten. Nachdem es noch neues Trailermaterial zu sehen gab, konnten wir uns in den Büroräumen von Klang mit Mitgliedern der SEED-Community und Entwicklern unterhalten. Eine Anspielsession gehörte natürlich ebenfalls zum Programm. Dort hatten wir die Möglichkeit, kommende Funktionen, die im nächsten großen Update veröffentlicht werden sollen, zu testen. Mundi Vondi, CEO von Klang Games, war persönlich vor Ort und begleitete unsere Session teilweise mit Ergänzungen und Hilfestellungen zum Spiel.

Klang Games ist ein internationales Spielentwicklungsstudio mit Büros in Berlin und Madrid. Es wurde bereits 2013 gegründet. Das Team aus 90 Mitarbeitern besteht zum Teil aus Veteranen der Spieleindustrie. So haben die Gründer unter anderem an EVE Online gearbeitet, bevor sie mit SEED ihren eigenen Massively Multiplayer Society Simulator erdacht haben. Derzeit befindet sich das Spiel noch in der geschlossenen Beta.

Keine NPCs, eine persistente Welt - Die Grundidee

Ein erster Entwurf des Spiels entstand bereits 2016. 2018 startete die Pre-Production und erste Inseln und Wälder wurden programmiert. Der wichtigste Punkt an der Idee des Spiels ist, dass Avesta eine verbundene gemeinsame Welt für alle Spieler ist. Diese persistente Spielwelt ist immer online und wird von allen Spielern gleichzeitig verändert und angepasst. Das System läuft auch weiter, wenn Spieler ausgeloggt sind.



In SEED kontrollieren die Spieler sogenannte Seedlings. Dabei handelt es sich um die neuen Bewohner des Planeten Avesta. Ziel ist es, dass alle Spieler gemeinsam eine funktionierende Gesellschaft von Grund auf aufbauen. Es gibt keine NPCs im Spiel. Alle Charaktere gehören zu einem Spieler, auch wenn sie ein Eigenleben haben. Die Spieler planen also alles von der Ressourcengewinnung bis zur Regierungsführung. Wir konnten bei unserem Besuch Avesta erkunden und eine neue Gesellschaft von Grund auf starten. Später ist es auch möglich, bereits bestehenden Communities beizutreten.