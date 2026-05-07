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Im Rahmen des Xbox Showcase im Juli 2025 wurde Aphelion erstmals vorgestellt. Das Action-Adventure stammt vom französischen Studio Don’t Nod. Vielen dürften die Entwickler besonders als Schöpfer von Life is Strange ein Begriff sein. Das Studio hatte das ursprüngliche Spiel und einige Fortsetzungen entwickelt. Der neueste Serien-Ableger Life is Strange: Reunion stammt allerdings von Deck Nine Games.

Am 28. April 2026 erschien Aphelion für PC und Konsolen. Entstanden ist der Titel in enger Zusammenarbeit mit der europäischen Weltraumorganisation ESA. Entsprechend gehören die beiden Protagonisten Thomas und Ariane auch zur ESA und tragen passende Raumanzüge mit Logo. Durch die Zusammenarbeit soll laut Don’t Nod eine realistische Darstellung der Erforschung des Weltraums umgesetzt worden sein. Hinzu kommen die Ankündigung spannender Stealth-Passagen bei der Flucht vor einem Alien und zwischenmenschliche Emotionen. Wir haben uns angeschaut, wie dieser Mix funktioniert und Aphelion auf der Xbox Series X angespielt. Dort ist das Spiel im Rahmen des Game-Pass-Abos verfügbar. Auf Steam und Co ist der Titel zum Preis von 29,99 Euro verfügbar.

Wir retten die Menschheit - Die Story

Aphelion versetzt uns in die nahe Zukunft des Jahres 2069, in der die Erde durch extremen Klimawandel nahezu unbewohnbar geworden ist. Wissenschaftler haben einen letzten Hoffnungsschimmer entdeckt. Der bisher unentdeckte Planet Persephone wartet ganz am Rande unseres Sonnensystems. An Bord der Hope-01 begeben sich zwei ESA-Astronauten auf den mehrjährigen Weg zu dem Eisplaneten, um zu prüfen, ob die Menschheit dort überleben kann. Warum ausgerechnet nur zwei Personen diese Mammutaufgabe stemmen sollen, bleibt allerdings offen.

Schon in den ersten Sekunden des Intros zeigt uns das Spiel, dass zwischen den beiden Astronauten mehr als nur ein professionelles Verhältnis besteht. Aus der Affäre sind allerdings spürbare Spannungen entstanden. Vom zwischenmenschlichen Deep-Talk springt das Intro aber mit einem harten Cut direkt zum Absturz der Astronauten auf der Planetenoberfläche.