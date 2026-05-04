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Im August 2025 waren wir bei NVIDIA zu Besuch und konnten damals einige kommende Spiele ausprobieren. Nach Borderlands 4 und Resident Evil: Requiem ist mit Pragmata nun auch das letzte Spiel von damals veröffentlicht worden.

Ursprünglich sollte der Titel von Capcom eigentlich am 24. April 2026 erscheinen. Die Entwickler waren jedoch früher bereit, und so startete Pragmata bereits am 17. April 2026 auf PC und Konsolen. Ein Ereignis, das man bei großen Titeln in den letzten Jahren auch eher selten sah. Zuvor hat das Spiel allerdings schon einige Verschiebungen erlebt. So wurde es 2020 angekündigt und sollte 2022 erscheinen. Es wurde erst auf 2023, dann auf unbestimmte Zeit verschoben, bevor es dann 2025 erneut präsentiert wurde. Wir haben uns durch die Mondstation gekämpft und die Steam-Version von Pragmata angespielt.

3D-Druck auf dem Mond - Die Story

Achtung, ab hier folgen Spoiler zu Pragmata!

Der Shooter spielt in einer nahen Zukunft, in der wir in die Rolle des Astronauten Hugh Williams schlüpfen. Seine Mission führt ihn und sein Team auf den Mond, nachdem der Kontakt zu einer dortigen Forschungsstation plötzlich abgebrochen ist. Schnell wird klar, dass es dabei nicht nur um eine einfache Rettungsaktion geht. Auf dem Erdtrabanten baut die Menschheit das sogenannte Luna-Filament ab. Mit diesem einzigartigen Rohstoff lassen sich beliebige Objekte replizieren. Ganze Teile der Station wurden mithilfe dieser Technologie quasi aus dem 3D-Drucker erschaffen. Die Station wimmelt auch von Androiden, die ebenfalls mit dem Filament gedruckt werden. Auch im Spielverlauf sammeln wir immer wieder dieses Material, um Ausrüstung zu verbessern und neue Möglichkeiten freizuschalten.

Schon kurz nach der Ankunft wird jedoch deutlich, dass auf der Station etwas gewaltig schief gelaufen ist. Das Forschungsteam bleibt verschwunden, viele Bereiche sind beschädigt oder zerstört. Gemeinsam mit unseren Kameraden absolvieren wir zunächst ein kurzes Tutorial, das uns mit der Steuerung von Hughs Raumanzug vertraut macht. Die Ruhe währt natürlich nicht lange und ein plötzliches, heftiges Beben erschüttert die Anlage. Das gesamte Team kommt ums Leben und auch Hugh wird schwer verletzt.

Bewusstlos und mit einem zerstörten Raumanzug in den Trümmern liegend, erscheint schließlich die zweite zentrale Figur des Spiels. Ein Androiden-Mädchen taucht auf, repariert unseren Anzug mithilfe von Luna-Filament und rettet uns das Leben. Obwohl Hugh zunächst skeptisch reagiert, als er erkennt, dass es sich nicht um einen Menschen handelt, beginnt er, Vertrauen zu fassen und gibt ihr den Namen Diana. Gemeinsam kämpfen sich die beiden fortan durch die zerstörte Station, da die zuvor hilfsbereiten Androiden plötzlich beschließen, Jagd auf sie zu machen.