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Mit Windrose ist im April 2026 ein neues Piratenabenteuer in den Early Access gestartet. Es ist das Erstlingswerk des Studios Kraken Express. Als Publisher tritt aber eine bekannte Größe auf. Pocketpair aus Japan ist vor allem für Palworld bekannt. Aktuell befindet sich das Spiel noch in der Testphase. Ein Datum für den vollen Release gibt es noch nicht.

Mit dem neuen Spiel wagt man sich in das Genre von Assassin’s Creed Black Flag, Sea of Thieves und Skull and Bones. Um herauszufinden, wie sich der Mix aus Survival, Basenbau und Schiffskampf mit Soulslite Kämpfen spielt, haben wir uns rund zehn Stunden ins Abenteuer begeben und selbst Segel gesetzt.

Der eigene Pirat

Bevor es überhaupt losgeht brauchen wir natürlich erst einmal unseren Charakter. Der Editor fällt hier detailliert aus. Alle Kreationen sehen stets etwas piratenmäßig verbraucht aus, aber jeder Spieler kann sich hier den perfekten Seeräuber basteln. Bei den doch sehr prägnanten Tattoos hätten wir uns allerdings etwas mehr Auswahl gewünscht. Aktuell stehen nur sieben Motive zur Wahl, die auf den verschiedenen Körperteilen angebracht werden können. Auch können wir Größe und Position nicht ändern.

Sobald ein passender Freibeuter-Name vergeben wurde, können wir auch schon eine Spielwelt anlegen. Wahlweise geht es Solo/Offline oder Online mit bis zu acht Freunden auf Abenteuer. Die Entwickler selbst empfehlen übrigens, sich zu viert auf die Reise zu begeben. Wir haben diesen Ratschlag allerdings ignoriert und sind alleine und offline losgezogen. Es gibt drei vorgefertigte Schwierigkeitsgrade. Ruhige Gewässer setzt den Fokus auf Erkundung und Basenbau. Hohe See stellt die Standard-Einstellung mit mittlerer Schwierigkeit dar. Wer eine Herausforderung sucht, wählt Rand des Sturms. Unter Wahl des Kapitäns können auch alle Einstellungen wie Spawn-Rates und Schwierigkeit selbst eingestellt werden.