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Mit Sudden Strike startete im Jahr 2000 eine Echtzeitstrategiereihe, die großen Wert auf Taktik legt. Die Spiele wurden anfänglich von dem russischen Studio Fireglow Games produziert. Der bislang letzte Teil Sudden Strike 4 erschien 2017. Er wurde von Kite Games entwickelt und Kalypso Media fungierte als Publisher. In der gleichen Konstellation hat man nun Sudden Strike 5 veröffentlicht.

Die Reihe bleibt ihrem Markenzeichen treu und verzichtet auf klassischen Basenbau. Stattdessen setzt man auf taktische Tiefe und Mikromanagement. Schon lange vor Release durften wir einen ersten Blick auf das Schlachtfeld werfen. Am 11. März 2026 konnten wir an einer Präsentation der Entwickler teilnehmen und einen Einblick in die neuen Spielmechaniken erhalten. Für unseren Test haben wir uns die Xbox-Version vorgenommen.

Spielmodi

Starten wir das Spiel, erhalten wir direkt im Hauptmenü die Auswahl, ob wir ein kurzes Scharmützel, die Kampagne oder den Multiplayer-Modus spielen wollen. Hier ist zu erwähnen, dass letzterer nicht über Crossplay verfügt. Wer mit Freunden spielen möchte, muss also auf der gleichen Plattform unterwegs sein.

Im Spielmodus Scharmützel können Spieler sich in kurzen Schlachten ohne Story mit der KI messen. Hier stehen wiederum die zwei Varianten Vorstoß und Dominanz zur Auswahl. Beide haben ihre jeweils eigenen Karten und in den Matches können wir alleine oder mit einem KI-Helfer gegen einen oder zwei Gegner antreten. Die maximale Matchgröße ist also zwei-gegen-zwei.

Wer ein Scharmützel im Modus Dominanz spielt, muss auf der Karte verschiedene Zonen einnehmen und halten. Wer die Mehrheit der wichtigen Zonen hält, erlangt Siegpunkte, während diese dem Gegner abhandenkommen. Wer zuerst auf Null fällt, verliert. Bei Vorstoß geht es etwas klassischer zu und die Parteien werden in Angreifer und Verteidiger aufgeteilt. Als Angreifer müssen wir eine Reihe von Frontlinien erobern, während das gegnerische Team verteidigt. Verschiedene strategische Verteidigungspunkte auf der Karte können zusätzlich optional erobert werden und bringen Vorteile für die Fraktion, die sie hält. Hier warten Ressourcen oder Prestige, um Einheiten zu rufen.