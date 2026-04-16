Bereits vor einigen Tagen konnten wir einen ersten Blick auf die Rendering-Technik in CAPCOMs Pragmata werfen. Eine reine Rasterizer-Darstellung wird durch die Nutzung von Raytracing und Pathtracing ergänzt. Per DLSS 4.5, FSR 3 sowie Frame Generation (FSR) und Multi Frame Generation (DLSS) sollen die FPS-Zahlen wieder ein spielbares Niveau erreichen. Die Bildvergleiche und ersten Tests sind mit einer GeForce RTX 5080 entstanden. Heute können wir die Ergebnisse um die GeForce RTX 5090 sowie die Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT von AMD ergänzen.

Für alle Details zur Technik und die Bildvergleiche zwischen der reinen Rasterizer-Darstellung, dem Ray- und Pathtracing verweisen wir auf den ersten Artikel.

Während das Hinzuschalten der Raytracing-Effekte offenbar keinerlei Einfluss auf die Leistung hat, reduziert das Pathtracing die FPS auf nur noch rund ein Viertel des Ursprungswerts. Da kommen auch die GeForce RTX 5080 und 5090 ins Schwitzen.

Für die Benchmarks kam unser Grafikkarten-Testsystem zum Einsatz:

Für die GeForce-RTX-Karten kam der aktuelle GeForce 595.97 zum Einsatz. Für die Radeon-RX-Modelle haben wir die Adrenalin Edition 26.3.1 verwendet.

Da das Pathtracing nur mit GeForce-RTX-Karten funktioniert, beschränken wir uns hier auf die GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5090 mit und ohne DLSS- und Frame-Gen-Unterstützung.

Pragmata 3.840 x 2.160 Pixel, Maximal, Pathtracing GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität, 4x MFG) 146.7XX 113.5XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität, 3x MFG) 116.2XX 95.5XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität, 2x MFG) 81.1XX 68.2XX GeForce RTX 5080 (DLSS: Qualität) 45.4XX 39.8XX GeForce RTX 5080 22.6XX 20.5XX FPS Mehr ist besser

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Pragmata 3.840 x 2.160 Pixel, Maximal, Pathtracing GeForce RTX 5090 (DLSS: Qualität, 4x MFG) 198.2XX 153.1XX GeForce RTX 5090 (DLSS: Qualität, 3x MFG) 163.1XX 126.0XX GeForce RTX 5090 (DLSS: Qualität, 2x MFG) 132.7XX 108.3XX GeForce RTX 5090 (DLSS: Qualität) 75.9XX 66.5XX GeForce RTX 5090 39.4XX 35.0XX FPS Mehr ist besser

In UHD-Auflösung und maximalen Grafikeinstellungen sind sowohl die GeForce RTX 5080, aber auch die GeForce RTX 5090 nicht in der Lage, mit eingeschaltetem Pathtracing ausreichende FPS darzustellen. Das Zuschalten von DLSS kann hier helfen, aber erst mittels Frame Generation kommen wir in einen ausreichenden FPS-Bereich.

Bildvergleich



Maximal mit Rasterizer (links) - Maximal mit Pathtracing (rechts)

Bildvergleich



Maximal mit Rasterizer (links) - Maximal mit Pathtracing (rechts)

Bildvergleich



Maximal mit Rasterizer (links) - Maximal mit Pathtracing (rechts)

Pragmata 3.840 x 2.160 Pixel, Maximal, Rasterizer GeForce RTX 5090 142.4XX 95.0XX GeForce RTX 5080 91.7XX 60.8XX Radeon RX 9070 XT 83.5XX 58.7XX Radeon RX 9070 74.5XX 52.5XX FPS Mehr ist besser

In der reinen Rasterizer-Darstellung kommen die Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT durchaus auf ausreichende FPS. Die GeForce RTX 5080, vor allem aber die GeForce RTX 5090 bieten aber noch einmal einen höheren Leistungsbereich.

Pragmata 3.840 x 2.160 Pixel, Maximal, Raytracing GeForce RTX 5090 142.3XX 102.8XX GeForce RTX 5080 90.4XX 60.3XX Radeon RX 9070 XT 81.8XX 61.8XX Radeon RX 9070 72.4XX 53.6XX FPS Mehr ist besser

Das Hinzuschalten der Raytracing-Effekte hat nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Leistung. Somit bleiben die Kräfteverhältnisse zwischen AMD und NVIDIA erhalten. Ein Pathtracing ermöglichen die Radeon-RX-Modelle wie zuvor besprochen nicht. Insofern bleibt dies den Besitzern einer GeForce-RTX-Karte vorbehalten.

Fazit

Pragmata überzeugt mit einer guten Darstellungsqualität – mit der Einschränkung, dass hierzu das Raytracing eingeschaltet werden muss. Der Gewinn in den Detailverbesserungen ist enorm und aufgrund des nicht vorhandenen Leistungseinbruchs empfehlen wir auch jedem PC-Spieler von Pragmata, das Raytracing zu aktivieren.

Das Pathtracing ist eine Zusatzoption mit hohen Hardwareanforderungen. Pragmata setzt in der künstlerischen Gestaltung stark auf diffuse Reflexionen. Die vielen Details in den Reflexionen bleiben nur mittels Pathtracing erhalten.

Die Raytracing-Reflexionen zeigen gegenüber der Rasterizer-Darstellung mit Screenspace-Reflexionen bereits, wie wichtig eine möglichst realistische Darstellung ist. Das Pathtracing setzt dem die Krone auf. Hier kommt auch die DLSS Ray Reconstruction ins Spiel, was aber erst zusammen mit Pathtracing aktiviert werden kann. Nur mittels Raytracing können die Reflexionen stark rauschen – vor allem, wenn die spiegelnden Flächen einen Großteil der Screenspace einnehmen. Im oben eingebetteten Video ist dies gut zu erkennen.

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Mit aktiviertem Pathtracing erreicht Pragmata ein beeindruckendes grafisches Ergebnis, das allerdings erhebliche Rechenleistung erfordert. Steht diese zur Verfügung, sollte die Funktion auf dem PC unbedingt genutzt werden. Das klassische Raytracing fällt qualitativ spürbar zurück, und auch die reine Rasterizer-Darstellung kann hier nicht mithalten.

Die Hardwareanforderungen von Pragmata mit eingeschaltetem Pathtracing sind hoch und je nach Ausgabeauflösung sind nur die beiden schnellsten GeForce-Modelle überhaupt in der Lage, hier ausreichende FPS zu erreichen. AMDs Radeon-Modelle unterstützen aktuell kein Pathtracing in Pragmata. Mit zugeschaltetem Raytracing kommen aber auch die Radeon-RX-Modelle gut zurecht.

Aus den Ergebnissen lässt sich recht gut projizieren, dass die Mittelklasse-Modelle von AMD und NVIDIA in der Lage sein dürften, in QHD und FHD ebenfalls ausreichende FPS zu erreichen.