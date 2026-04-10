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Das 2015 erschienene Abenteuer Life is Strange dreht sich um die beiden Teenager Max Caulfield und Chloe Price. Das Spiel wurde von Spielern und Presse durchaus gut angenommen und steht bis heute auf einem Metascore von 85 und einem User Score von 8,6. Jetzt gibt es eine Reunion, die wir durchgespielt haben.

Ab 2017 folgten insgesamt sechs Fortsetzungen und Spin-Offs. Dabei drehen sich jedoch nicht alle Spiele um Max und Chloe. Die beiden agieren im Original, der Fortsetzung Double Exposure von 2024 und dem ganz neu erschienenen Reunion als Protagonisten. Im Prequel Before the Storm von 2017 tritt Chloe alleine auf. Life is Strange: Reunion wurde am 26. März 2026 veröffentlicht und soll die Geschichte rund um die beiden Frauen zu einem Abschluss bringen.

Story & Ausgangslage

Zu Beginn des Spiels erwartet uns eine Zusammenfassung der Ereignisse aus Life is Strange, Before the Storm und Double Exposure. Wer diese Teile noch nachholen möchte, sollte das dringend tun, bevor er den neuesten Teil spielt.

Sowohl unser Test als auch das Spiel selbst enthalten massive Spoiler zu den Vorgängern! Ab hier folgen auch Spoiler zu den ersten Stunden der Handlung von Life is Strange: Reunion.

Trotz der anfänglichen Zusammenfassung ist Vorwissen nahezu Pflicht. Ohne Kenntnisse der Vorgänger fällt es schwer, der Handlung vollständig zu folgen oder emotionale Verbindungen zwischen den Personen zu verstehen. Die Teile, in denen weder Chloe noch Max vorkommen, sind hierbei nicht von Belang.

Nach der Zusammenfassung dürfen wir unsere bisherigen Entscheidungen festlegen. So geben wir den bisherigen Geschehnissen unseren eigenen Touch und können getroffene Entscheidungen aus den Vorgängern hier als Grundlage festlegen. Alternativ können wir die Entscheidungen vom Spiel auf Knopfdruck auch zufällig treffen lassen. Leider stehen hier nur fünf Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Unsere mögliche Auswahl ist also stark eingeschränkt, wenn man bedenkt, wie viele weitreichende Entscheidungen die Vorgänger geboten haben. Der Screenshot zeigt, welche Entscheidungen wir für unseren ersten Spieldurchgang voreingestellt haben.

Wir starten zunächst als Chloe, die von verstörenden Visionen geplagt wird. Diese hängen mit den Ereignissen aus dem Vorgänger zusammen. Hier hatte Max die Parallelwelten vereint, um ihrer Freundin Safi zu helfen. Dadurch ist die Ordnung in der Welt durcheinandergeraten. Während Spieler im Finale des ersten Spiels entscheiden mussten, ob sie Chloe oder die gesamte Stadt Arcadia Bay opfern, erfreuen sich nun beide bester Gesundheit, was zu Chloes inneren Konflikten führt.

Nach dem kurzen Ausflug in Chloes Visionen verbringen wir den Großteil des Einstiegs jedoch mit Max, die inzwischen als Fotografie-Dozentin an der renommierten Caledon-Universität arbeitet. Als sie von einer Kunstausstellung aus New York zurückkommt, findet sie den Unicampus und das Wohnhaus der ominösen Abraxas-Verbindung in Flammen vor. Zu allem Überfluss sieht sie auch noch ihre Freunde in den Flammen sterben. In Panik packt sie ein zwei Tage zuvor entstandenes Bild und nutzt ihre bereits aus Teil eins bekannte Fähigkeit, die Zeit mithilfe von Polaroid-Fotografien zurückzudrehen. Nun starten wir freitags mittags in das Spiel und haben Zeit bis Sonntagabend, um die Katastrophe zu verhindern und die Verantwortlichen zu finden.