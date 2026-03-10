Werbung

Die Entwickler von Bungie dürften vielen Spielern vor allem als die Schöpfer von Halo und Destiny bekannt sein. Mit Marathon will die Firma nun neue Wege gehen. Statt eines klassischen Story-Shooters oder eines weiteren Updates für Destiny 2 präsentiert das Studio hier einen Extraction-Shooter.

Das Spiel wurde am 05. März 2026 veröffentlicht, nachdem am Wochenende davor ein Server-Slam stattgefunden hatte. Zum Release konnte der Shooter rund 88.000 Spieler auf Steam aufweisen. Hinzu kommen noch die Spieler auf PlayStation und Xbox. Während viele kompetitive Shooter in letzter Zeit auf ein Free-To-Play-Modell setzen, hat sich Bungie für einen Kaufpreis ab 39,99 Euro entschieden. Nachdem das kürzlich veröffentlichte Highguard gerade einem unrühmlichen Ende entgegenschaut, haben wir uns selbst ein Bild von Marathon verschafft und den Titel angespielt.

Die Ursprünge - Marathon 1994

Vielen sind die Marken Halo und Destiny ein Begriff. Geht man weiter zurück, kennen einige Fans auch noch Myth, das ebenfalls von Bungie entwickelt wurde. Wenigen der neuen Spieler dürfte aber klar sein, dass auch Marathon ein bestehendes Franchise der Entwickler ist. Schon 1994 erschien der erste Teil der Spielereihe. Ein Jahr später folgte Teil zwei und 1996 schließlich Marathon Infinity. Abgesehen von einem Port der ersten beiden Titel im selben Jahr erschienen keine weiteren Spiele in diesem Universum.

Nach 30 Jahren geht die Geschichte nun weiter. Das Ur-Marathon war ein Shooter mit SciFi-Story rund um das Kolonieschiff Marathon. Dieses gigantische Raumschiff sollte das Tau-Ceti-System im Auftrag der Erde kolonisieren. Während der Mission gerieten die Siedler in Konflikt mit einer außerirdischen Bedrohung. Spieler kämpften sich in der Rolle eines Security-Mitarbeiters durch feindliche Außerirdische und deckten nach und nach eine Geschichte rund um künstliche Intelligenz und die Hintergründe des Alien-Angriffs auf.

Die Plünderer kommen - Die Story

Die Handlung des neuen Marathon spielt rund hundert Jahre nachdem der Kontakt zwischen der Erde und der Kolonie, beziehungsweise dem Schiff, abgebrochen ist. Auf der Erde ist das Schicksal der Siedler ein Rätsel, bis plötzlich neue Signale auftauchen. Die Erde empfängt kryptische Botschaften aus dem System, die nur die rätselhafte Aussage "Sie warten in den Himmeln." beinhalten.



Um herauszufinden, was mit der Kolonie geschehen ist, werden Expeditionstrupps in das System geschickt. Diese bestehen aus sogenannten Runnern. Dabei handelt es sich um künstlich geschaffene Körper, in die das Bewusstsein erfahrener Söldner übertragen wird. Stirbt ein solcher Körper während eines Einsatzes, kann das zuvor gesicherte Backup des Bewusstseins einfach in eine neue Hülle geladen werden. Als Spieler übernehmen wir die Rolle eines solchen Runners.

Zu Beginn unseres ersten Runs landen wir auf der Oberfläche von Tau Ceti IV und sollen die Überreste der verlassenen Kolonie untersuchen. Schnell zeigt sich, dass wir dort keineswegs allein sind. Das Sicherheitssystem der Kolonie reagiert äußerst aggressiv auf Eindringlinge. Überall patrouillieren bewaffnete Truppen der UESC, die Jagd auf Runner machen. Zudem sind andere Runner-Trupps hinter unserer Beute her.