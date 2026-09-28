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Auf der diesjährigen gamescom drehte sich natürlich alles um Spiele. Große und kleine Publisher zeigten auf dem Messegelände in Köln ihre aktuellen Werke vor tausenden Besuchern. Neben den Gaming-Ständen gab es auch etliche Hardware-Hersteller und andere Anbieter, die zeigten, an was sie gerade arbeiten. Dazu zählte auch der Auftritt des chinesischen KI-Anbieters Tripo. Wir haben sie in Halle 10.1 besucht und mit CMO Sienna Huang gesprochen.

Das Prinzip hinter Tripo ist recht einfach erklärt. Eine Bildvorlage wird in ein 3D-Modell verwandelt. Die daraus erzeugten Modelle lassen sich anschließend beispielsweise für den 3D-Druck oder in Videospielen verwenden. Doch hinter der Plattform steckt inzwischen deutlich mehr als eine klassische Bild-zu-3D-Funktion. Das Unternehmen entwickelt seine Modelle kontinuierlich weiter und versucht, aus der schnellen Generierung einen möglichst vollständigen 3D-Workflow zu machen. Gegründet wurde Tripo im Jahr 2023. Seitdem hat sich die Anwendung zu einem umfangreichen Workspace entwickelt. Nutzer können inzwischen nicht nur vorhandene Bilder als Grundlage verwenden, sondern auch Bildvorlagen direkt innerhalb der Plattform per Texteingabe erzeugen und anschließend daraus ein 3D-Modell erstellen. Tripo will den kompletten Weg von der ersten Idee bis zum fertigen 3D-Asset anbieten.

Von der Idee zum 3D-Modell

Im Alltag kann ein entsprechender Workflow dann mit einer einfachen Idee beginnen. Entweder man gibt sie direkt in den Bildgenerator ein, oder lässt sich mit einer anderen KI-Anwendung einen ausführlichen Prompt für das gewünschte Modell erzeugen. Daraus entsteht zunächst eine Bildvorlage in Tripo, die anschließend als Ausgangspunkt für die 3D-Generierung dient. Das ist vor allem für Nutzer interessant, die noch keine oder nur wenige 3D-Modelling-Kenntnisse besitzen. Auch erfahrene Nutzer können die Technik nutzen, um zunächst schnell verschiedene Ideen auszuprobieren.

P2.0 soll die Nacharbeit deutlich reduzieren

Genau hier setzt Tripo P2.0 Preview an. Die neue Version richtet sich insbesondere an professionelle Anwender und soll KI-generierte Modelle deutlich näher an einen produktiven 3D-Workflow bringen. Der größte Unterschied zu P1.0 ist die Unterstützung einer nativen Quad-Topologie. Statt ausschließlich aus Dreiecken aufgebaut zu sein, kann P2.0 ein Modell bereits während der Generierung mit Vierecken erzeugen. Dabei soll die Verteilung der Geometrie der Form des Objekts folgen. Flache Bereiche bleiben möglichst sauber, während zusätzliche Geometriedichte dort platziert wird, wo tatsächlich Details benötigt werden.

So soll der zusätzliche Schritt der Retopologie, also das Neuaufbauen der Geometrie mit einer brauchbaren Topologie, wesentlich einfacher werden oder idealerweise ganz entfallen. Durch die sauberen Quad-Strukturen lassen sich die Modelle laut Tripo einfacher bearbeiten, für Animationen vorbereiten und in bestehende Produktionsabläufe integrieren. Für Charaktere bedeutet das beispielsweise, dass eine Weiterverarbeitung für Rigging und Animation erleichtert wird.