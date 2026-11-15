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Längere Kontextfenster, mehr parallele Anfragen und komplexere KI-Agenten stellen neue Anforderungen an die Speicherarchitektur moderner Server. Neben GPUs und schnellem Arbeitsspeicher gewinnen dabei auch Enterprise-SSDs an Bedeutung. Mit der T7P5 und DDR5-RDIMMs bietet ADATAs Enterprise-Marke TRUSTA passende Hardware für datenintensive Workloads.

KI-Inferenz stellt neue Anforderungen an den Speicher

Bei der Diskussion über künstliche Intelligenz stehen meist die leistungsfähigen GPUs von NVIDIA und anderen Herstellern im Mittelpunkt. Doch die Rechenleistung allein entscheidet längst nicht darüber, wie effizient sich große Sprachmodelle betreiben lassen. Mit zunehmender Modellgröße, längeren Kontextfenstern und einer steigenden Anzahl gleichzeitiger Anfragen wachsen auch die Anforderungen an den verfügbaren Speicher.

Besonders deutlich wird dies bei der KI-Inferenz, also der Ausführung eines bereits trainierten Modells. Anders als beim Training müssen hier nicht nur große Datenmengen verarbeitet werden. Die Systeme sollen gleichzeitig möglichst schnell auf Anfragen reagieren und eine hohe Zahl paralleler Nutzer bedienen können.

Eine wichtige Rolle spielt dabei der sogenannte Key-Value-Cache (KV-Cache). Er speichert Zwischenergebnisse aus der Verarbeitung bereits berücksichtigter Token, damit diese bei der Generierung weiterer Token nicht erneut berechnet werden müssen. Das kann Rechenzeit sparen und die Antwortgeschwindigkeit verbessern.

Allerdings benötigt der KV-Cache zusätzlichen Speicherplatz. Mit der Länge einer Konversation und der Zahl gleichzeitig aktiver Anfragen steigt sein Speicherbedarf. Gerade bei großen Sprachmodellen kann dadurch ein erheblicher Teil des kostspieligen GPU-Speichers belegt werden.

Die Herausforderung besteht deshalb darin, die verfügbaren Speicherressourcen möglichst effizient zu nutzen, ohne dass die Antwortzeiten der KI-Anwendungen übermäßig ansteigen.

Vom GPU-Speicher bis zur Enterprise-SSD

Eine Möglichkeit besteht darin, den KV-Cache nicht ausschließlich im Grafikspeicher vorzuhalten. Stattdessen können moderne Inferenz-Architekturen mehrere Speicherebenen nutzen. Besonders häufig benötigte Daten verbleiben im schnellen HBM beziehungsweise VRAM der Beschleuniger, während weniger aktive oder wiederverwendbare Cache-Daten bei entsprechender Softwareunterstützung in den Arbeitsspeicher oder auf NVMe-SSDs ausgelagert werden.

Ein solches mehrstufiges Speicherkonzept bietet die Möglichkeit, größere Datenmengen vorzuhalten, ohne den gesamten Speicherbedarf durch zusätzliche GPUs abdecken zu müssen. Dabei ersetzt eine SSD natürlich nicht den deutlich schnelleren Grafikspeicher. Vielmehr geht es darum, die unterschiedlichen Eigenschaften der Speichertypen gezielt zu nutzen.

Das Prinzip ist keineswegs nur theoretischer Natur. Softwareplattformen wie NVIDIA Dynamo und entsprechende Erweiterungen von Inferenz-Frameworks unterstützen bereits die Auslagerung und Wiederverwendung von KV-Cache-Daten über mehrere Speicherebenen.

Ob sich eine solche Architektur lohnt, hängt jedoch stark vom jeweiligen Workload ab. Müssen ausgelagerte Daten ständig erneut von der SSD geladen werden, können die zusätzlichen Zugriffe zum Leistungsengpass werden. Werden dagegen längere Kontexte oder häufig verwendete Prompt-Bestandteile wiederverwendet, lässt sich unter passenden Bedingungen Rechenarbeit einsparen.

Genau deshalb gewinnen neben der reinen Übertragungsgeschwindigkeit auch Latenzen, I/O-Leistung und die Beständigkeit der Leistungswerte an Bedeutung.

TRUSTA T7P5: PCIe 5.0 für anspruchsvolle Server-Workloads

Mit der T7P5 bietet TRUSTA, die Enterprise-Marke von ADATA, eine NVMe-SSD-Familie an, die speziell auf professionelle Server- und Rechenzentrumsumgebungen ausgelegt ist. Die Laufwerke nutzen PCI Express 5.0 mit vier Lanes sowie das NVMe-2.0c-Protokoll. Als Speichermedium kommt 3D-eTLC-NAND zum Einsatz.

Je nach Konfiguration erreicht die T7P5 sequenzielle Leseraten von bis zu 13.500 MB/s und Schreibraten von bis zu 10.400 MB/s. Bei einem logischen Blockformat mit 4 KiB nennt der Hersteller maximal 10.300 MB/s beim sequenziellen Schreiben.

Für kleinere, zufällige Zugriffe werden bis zu 3,2 Millionen Read-IOPS angegeben. Beim zufälligen Schreiben sind es bis zu 470.000 IOPS in der Konfiguration mit sieben Prozent Over-Provisioning respektive bis zu 870.000 IOPS bei 28 Prozent Over-Provisioning.

Diese Werte verdeutlichen, dass die T7P5 nicht ausschließlich auf maximale sequenzielle Datenraten ausgelegt ist. Auch die Verarbeitung vieler kleiner I/O-Anfragen spielt bei der Konzeption eine wichtige Rolle.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich um Herstellerangaben unter definierten Testbedingungen handelt. Wie schnell ein konkreter KI-Workload ausgeführt wird, lässt sich daraus allein nicht ableiten.

U.2 und E1.S: Unterschiedliche Bauformen für unterschiedliche Server

Ein weiterer Schwerpunkt der T7P5-Familie liegt auf der Integration in verschiedene Serverarchitekturen. TRUSTA bietet das Laufwerk unter anderem in den Formfaktoren U.2 und E1.S an.

Die U.2-Ausführung orientiert sich am etablierten 2,5-Zoll-Format für Enterprise-SSDs. Sie eignet sich damit für entsprechend ausgestattete Serversysteme mit passenden Einschüben und PCIe-5.0-fähigen Backplanes.

Die E1.S-Variante richtet sich an kompakte, auf hohe Speicherdichte ausgelegte Serverplattformen. TRUSTA bietet sie in Ausführungen mit 9,5, 15 und 25 mm Bauhöhe an. Die unterschiedlichen Varianten ermöglichen eine Anpassung an das mechanische Design und das thermische Konzept des jeweiligen Servers.

Gerade bei dicht bestückten Rechenzentrumssystemen sind solche Unterschiede relevant. Neben der elektrischen Schnittstelle spielen hier unter anderem die Kühlung, die Anordnung der Laufwerke und die verfügbare Einbautiefe eine Rolle.

Beide Varianten sind mit Kapazitäten zwischen 1,6 und 7,68 TB spezifiziert. Zusätzlich gehört auch eine E3.S-Ausführung zum T7P5-Portfolio.

Warum Schreibausdauer und Zuverlässigkeit entscheidend sind

Enterprise-SSDs unterscheiden sich von typischen Client-Laufwerken nicht nur durch ihre Bauform. In Serverumgebungen müssen sie häufig dauerhaft unter Last arbeiten und eine kalkulierbare Leistung bereitstellen.

Ein wichtiges Merkmal ist deshalb die Schreibausdauer. TRUSTA bietet die T7P5 in Konfigurationen mit 1 beziehungsweise 3 DWPD (Drive Writes Per Day) an. DWPD beschreibt, wie oft die nominelle Kapazität eines Laufwerks innerhalb eines Tages vollständig beschrieben werden darf, bezogen auf die spezifizierte Lebensdauer. Bei der T7P5 legt TRUSTA dafür einen Zeitraum von fünf Jahren zugrunde.

Die höhere Schreibausdauer ist insbesondere für Umgebungen interessant, in denen regelmäßig größere Datenmengen geschrieben oder zwischengespeichert werden. Wie stark ein KV-Cache-Workload die SSD tatsächlich belastet, hängt allerdings von der Cache-Strategie, der Wiederverwendung der Daten und dem jeweiligen Inferenz-Framework ab.

Für den professionellen Einsatz bringt die T7P5 darüber hinaus eine hardwarebasierte Power-Loss-Protection mit. Sie soll das Risiko von Datenverlusten bei unerwarteter Unterbrechung der Stromversorgung reduzieren. Hinzu kommen Funktionen wie Secure Boot, Crypto Erase und die Unterstützung von TCG Opal 2.01.

Auch die Reaktionszeiten sind relevant. Für zufällige 4-KiB-Zugriffe bei einer Queue Depth von 1 nennt TRUSTA typische durchschnittliche Latenzen von 75 Mikrosekunden beim Lesen und 10 Mikrosekunden beim Schreiben. Diese Werte gelten für die angegebenen Testbedingungen und sind nicht mit den Antwortzeiten einer vollständigen KI-Anwendung gleichzusetzen.

DDR5-RDIMMs als weitere Speicherebene

Neben SSDs spielt der klassische Arbeitsspeicher in mehrstufigen Speicherarchitekturen eine wichtige Rolle. System-DRAM bietet wesentlich geringere Zugriffszeiten als NAND-Flash und kann deshalb als zusätzliche Ebene zwischen GPU-Speicher und SSD dienen.

Auch hierfür hat TRUSTA passende Produkte im Portfolio. Die DDR5-RDIMMs sind mit Datenraten von bis zu 6.400 MT/s und Kapazitäten von 16 bis 128 GB pro Modul spezifiziert. Sie richten sich an professionelle Serverplattformen, bei denen neben hoher Speicherkapazität auch ein stabiler Betrieb mit mehreren Modulen entscheidend ist.

Ein integrierter Register Clock Driver (RCD) verbessert dabei die Signalintegrität zwischen Speichercontroller und Modulen. Zusätzlich verfügen die Speichermodule über ein Power Management IC (PMIC) zur Spannungsversorgung sowie über On-Die-ECC-Funktionen innerhalb der DRAM-Bausteine.

Die Betriebsspannung liegt laut Datenblatt bei 1,1 V. Welche effektive Datenrate sich im Server nutzen lässt, hängt allerdings auch vom Prozessor, dem Mainboard und der Speicherbestückung ab.

In einer mehrstufigen KI-Speicherarchitektur können solche RDIMMs dazu beitragen, größere Datenmengen außerhalb des begrenzten GPU-Speichers verfügbar zu halten. Enterprise-SSDs ergänzen diesen Ansatz um eine weitere, kapazitätsstarke Speicherebene.

Von der Hardware zur passenden KI-Architektur

Die Kombination aus leistungsfähigen Enterprise-SSDs und großem Arbeitsspeicher ist vor allem für Unternehmen interessant, die KI-Anwendungen in der eigenen Infrastruktur betreiben möchten.

Mögliche Beispiele sind interne KI-Assistenten mit umfangreichen Gesprächsverläufen, Anwendungen mit wiederkehrenden Prompt-Bestandteilen oder Agentensysteme, die zahlreiche parallele Aufgaben ausführen. Auch für virtuelle Maschinen, Datenbanken und andere datenintensive Workloads sind die genannten Eigenschaften relevant.

Mit der AI Scaler Extended Memory Solution verfolgt TRUSTA darüber hinaus einen softwaregestützten Ansatz, um GPU-, DRAM- und SSD-Ressourcen für lokale KI-Anwendungen besser zu nutzen. Dabei handelt es sich um ein übergreifendes Konzept zur Erweiterung der nutzbaren Speicherressourcen und nicht automatisch um einen Nachweis für die Leistungsfähigkeit der T7P5 beim KV-Cache-Offloading.

Zusammenfassend: Mit zunehmenden Anforderungen an die KI-Inferenz gewinnt die gesamte Speicherhierarchie an Bedeutung. Eine schnelle Enterprise-SSD ersetzt keinen GPU-Speicher, kann aber in entsprechend ausgelegten Systemen eine wichtige zusätzliche Speicherebene bilden. Mit der T7P5 in U.2 und E1.S sowie DDR5-RDIMMs mit bis zu 6.400 MT/s bietet TRUSTA Komponenten für die Umsetzung solcher Architekturen. Entscheidend bleibt, wie Hardware und Software auf den jeweiligen Workload abgestimmt werden.

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