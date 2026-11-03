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Aufgrund der hohen SSD-Preise scheinen SSDs ohne DRAM-Cache als Kompromiss auf dem Markt von Interesse zu sein. Die Kioxia Exceria G3, eine weitere DRAM-Cache-lose SSD schauen wir uns heute an. Mit einer Speicherkapazität von 4 TB bringt sie auf jeden Fall genug Platz mit. Wie sie sich in unserem Test schlägt, lässt sich auf den nachfolgenden Seiten nachlesen.

Die Kioxia Exceria G3 ist eine neue M.2-SSD mit PCIe-Gen5-Anschluss. G3, drei steht zwar für die dritte Generation, jedoch waren die Exceria und Exceria G2 einfache TLC-SSDs aus der Zeit von PCIe-Gen3. Als tatsächlichen Vorgänger lässt sich die Kioxia Exceria Basic SSD sehen, welche ebenfalls über QLC-NAND verfügt. Im Gegensatz zur Samsung 990 SSD, die wir vor kurzem auf Hardwareluxx in der genauen Betrachtung hatten, setzt Kioxia bei seiner aktuellen Einsteiger SSD aber weiterhin auf den aktuellen fünften PCIe-Standard. Mit Angaben von 10.000 MB/s bzw. 9600 MB/s (8900 MB/s für 1 TB) positioniert sich die Exceria G3 aber dennoch deutlich hinter der Kioxia Exceria Pro G2, ebenfalls vor kurzem bei uns im Test. Diese stellt das High-End-Gegenstück dar. In unserem Test nehmen wir das Modell mit 4 TB unter die Lupe, ebenso erhältlich sind auch 1-TB- und 2-TB-Speicherkapazität.

Wie gut auf dem Controller abzulesen: Es kommt der PHISON PS5031-E31-61 Controller zum Einsatz. Den Phison E31 kennen wir bereits von der PNY CS2150, 1TB. Dieser Host-Memory-Buffer-Controller verfügt nicht über eigenen DDR-Cache, sondern teilt ihn sich mit dem Hostsystem. Die Angaben zur Leistung sind ähnlich zur CS2150.

Die Speicherbausteine sind beschriftet mit TH58LKT4F48BA8S, was für Kioxias BiCS8 NAND steht. Als Zelltyp 218-Lyer 3D QLC verfügt dieser über vier Bit je Zelle.

Hersteller Kixia Modell Exceria G3 4 TB , LVC10Z004TG8 Kapazität 4 TB Zwischenspeicher Nein Controller Phison E31 Verwendete Speicherzellen Kioxias BiCS8 TH58LKT4F48BA8S Bestückungsart einseitig sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben) 10.000 MB/s / 9.600 MB/s Anschlussart PCIe 5.0 x4 NVMe Total Bytes Written (TBW) 2400 TB Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 85 °C elektrische Leistungsaufnahme lt. Hersteller 6,4 W MTBF 1,5 Millionen Stunden Garantie 5 Jahre Garantie UVP keine Angabe

Obwohl es sich bei der Exceria G3 um eine QLC-SSD handelt, gibt Kioxia hier die vollen fünf Jahre Herstellergarantie. Samsung hat dagegen bei der SSD 990 den Garantiezeitraum deutlich verkürzt. Ebenfalls bietet die Exceria G3 deutlich höhere Angaben zur TBW, siehe die übernächste Seite zum Vergleich.