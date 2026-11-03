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Kioxia Exceria G3 mit 4 TB im Test

Ein weiteres Modell mit QLC-Speicher

Portrait des Authors

Von Johannes Stingl

Seite 1: Kioxia Exceria G3 mit 4 TB im Test: Ein weiteres Modell mit QLC-Speicher
Seite 1: Kioxia Exceria G3 mit 4 TB im Test: Ein weiteres Modell mit QLC-Speicher Seite 2: Testsystem und Methodik Seite 3: Benchmarks: Temperaturentwicklung und Drosselung Seite 4: Benchmarks: AS SSD Seite 5: Benchmarks: Iometer und PC Mark Seite 6: Fazit
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Aufgrund der hohen SSD-Preise scheinen SSDs ohne DRAM-Cache als Kompromiss auf dem Markt von Interesse zu sein. Die Kioxia Exceria G3, eine weitere DRAM-Cache-lose SSD schauen wir uns heute an. Mit einer Speicherkapazität von 4 TB bringt sie auf jeden Fall genug Platz mit. Wie sie sich in unserem Test schlägt, lässt sich auf den nachfolgenden Seiten nachlesen.

Die Kioxia Exceria G3 ist eine neue M.2-SSD mit PCIe-Gen5-Anschluss. G3, drei steht zwar für die dritte Generation, jedoch waren die Exceria und Exceria G2 einfache TLC-SSDs aus der Zeit von PCIe-Gen3. Als tatsächlichen Vorgänger lässt sich die Kioxia Exceria Basic SSD sehen, welche ebenfalls über QLC-NAND verfügt. Im Gegensatz zur Samsung 990 SSD, die wir vor kurzem auf Hardwareluxx in der genauen Betrachtung hatten, setzt Kioxia bei seiner aktuellen Einsteiger SSD aber weiterhin auf den aktuellen fünften PCIe-Standard. Mit Angaben von 10.000 MB/s bzw. 9600 MB/s (8900 MB/s für 1 TB) positioniert sich die Exceria G3 aber dennoch deutlich hinter der Kioxia Exceria Pro G2, ebenfalls vor kurzem bei uns im Test. Diese stellt das High-End-Gegenstück dar. In unserem Test nehmen wir das Modell mit 4 TB unter die Lupe, ebenso erhältlich sind auch 1-TB- und 2-TB-Speicherkapazität.

Kioxia Exceria G3 4 TB
Kioxia Exceria G3 4 TB

Wie gut auf dem Controller abzulesen: Es kommt der PHISON PS5031-E31-61 Controller zum Einsatz. Den Phison E31 kennen wir bereits von der PNY CS2150, 1TB. Dieser Host-Memory-Buffer-Controller verfügt nicht über eigenen DDR-Cache, sondern teilt ihn sich mit dem Hostsystem. Die Angaben zur Leistung sind ähnlich zur CS2150.

Kioxia Exceria G3 4 TB

Die Speicherbausteine sind beschriftet mit TH58LKT4F48BA8S, was für Kioxias BiCS8 NAND steht. Als Zelltyp 218-Lyer 3D QLC verfügt dieser über vier Bit je Zelle.

Kioxia Exceria G3 4 TB
Kioxia Exceria G3 4 TB
HerstellerKixia
ModellExceria G3 4 TB , LVC10Z004TG8 
Kapazität4 TB
ZwischenspeicherNein
ControllerPhison E31
Verwendete Speicherzellen Kioxias BiCS8 TH58LKT4F48BA8S
Bestückungsarteinseitig
sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben)10.000 MB/s / 9.600 MB/s
AnschlussartPCIe 5.0 x4 NVMe
Total Bytes Written (TBW)2400 TB
Betriebstemperaturbereich0 °C bis 85 °C
elektrische Leistungsaufnahme lt. Hersteller6,4 W
MTBF1,5 Millionen Stunden
Garantie5 Jahre Garantie
UVPkeine Angabe

Obwohl es sich bei der Exceria G3 um eine QLC-SSD handelt, gibt Kioxia hier die vollen fünf Jahre Herstellergarantie. Samsung hat dagegen bei der SSD 990 den Garantiezeitraum deutlich verkürzt. Ebenfalls bietet die Exceria G3 deutlich höhere Angaben zur TBW, siehe die übernächste Seite zum Vergleich.

Quellen und weitere Links

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