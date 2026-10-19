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Während wir schon viele externe SSDs getestet haben, sind die Modelle mit integriertem Zugriffsschutz auf die Daten nicht allzu häufig anzutreffen. Die ADATA TAPSAFE SSD verfügt über eine NFC-Freigabe per Handy-Applikation, um so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung der gespeicherten Daten zu ermöglichen. Wie gut dies funktioniert und wie schnell die SSD im täglichen Betrieb ist, lässt sich im Artikel nachlesen.

Bei der URBAN TAPSAFE Externes SSD von ADATA handelt es sich in erster Linie um eine externe SSD für den Datenaustausch über die USB-Typ-C Schnittstelle. Mit bis zu 1.900 MB/s entspricht ihre Geschwindigkeit dem USB-3.2-Gen2x2-Standard, für den wir bereits mehrere externe SSDs im Test hatten. Interessant wird es aber beim Thema Zugriffsschutz für die Daten. Mit der Samsung T7 Touch hatten wir bereits ein Konzept im Test, bei dem die externe SSD über einen Fingerabdruckleser verfügte. ADATA hat sich für eine NFC-Schnittstelle entschieden, welche eine Freischaltung über eine spezielle Handy-Applikation ermöglicht.

Das Gehäuse der SSD ist trotz der integrierten Zwei-Faktor-Authentifizierung baulich kompakt gehalten. Auf der Rückseite befindet sich ein massiver Clip, um die SSD sicher anheften zu können. Für die einfache optische Unterscheidung lässt sich die Vorderseite der SSD austauschen. Im Lieferumfang befindet sich bereits eine zweite andersfarbige Abdeckung.

Die Anbindung über die schon länger verfügbare USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle ist, mit vom Hersteller angegebenen bis zu 1.900 MB/s Übertragungsrate, für eine 1-TB-SSD noch schnell genug, jedoch sehen wir auf dem Markt immer mehr USB-4-Modelle mit der doppelten Transferleistung.