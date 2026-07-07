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Mit der PNY CS3250 haben wir eine 1-TB-Speicherplatz-SSD im Test, welche auf den Phison-E28-Controller setzt. Dieser direkte Konkurrent zum Silicon Motion SM2508 darf in unserem Testfeld zeigen, dass auch er in der Lage ist, hervorragende Leistungen zu bringen.

Nachdem wir Ende letzten Jahres die CS2150 von PNY getestet hatten (Link zum Artikel), eine PCIe-Gen-5-SSD von mit 1 TB Speicherkapazität, aber ohne DRAM-Cache, haben wir nun das größere Modell mit letzterem im Test. Die PNY CS3250, 1 TB, kommt ebenfalls im einfachen Blister, ohne jegliches Zubehör, wie Kühler oder Ähnliches, auf den Markt. Als aktuelle Gen-5-SSD sollte also das Mainboard über eine entsprechende Kühllösung verfügen. Erhältlich ist die CS3250 in den Kapazitäten 1 TB, 2 TB und 4 TB. Da PNY für alle Modelle dieselbe Dicke angibt, sollten alle Kapazitäten einseitig bestückt sein.

Zum Einsatz kommt der Phison E28-Controller, der mit DRAM-Cache zur Auslagerung ausgestattet ist. Bei der CS3150 von PNY kam der Phison E31T ohne DRAM-Cache zur Verwendung. Mit primärem Quad-Core-RISC-V-Prozessor, sowie einem Dual-Core-CoXProzessor, ist hier ebenfalls ausreichend Leistung für viele parallele Aufgaben vorhanden. Der E28 ist das direkte Pendant zum Silicon Motion SM2508, welchen wir schon des Öfteren im Test hatten. Da ist ein Blick auf die Ergebnisse also besonders spannend.

Die Aufschrift auf dem NAND ist T87HGB5A2V, OLILIH, 4227049 und deutet somit auf einen Micron 3D-NAND, TLC, mit 218 Layern hin. Hierbei handelt es sich also um aktuellen und schnellen NAND, wie unsere Ergebnisse auch zeigen werden. Beim verbauten DRAM handelt es sich um NANYA 2520, T6AN256T32AV-J1, 4411WDEF 3 TW, also wie bei den meisten aktuellen SSDs LPDDR4-4266, 2.133 MHz, 8GBit/1GB, gefertigt in der 44. Kalenderwoche 2024 in Taiwan.