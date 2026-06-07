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Eine weitere Gen5-SSD von ADATAs Gaming-Marke XPG haben wir heute im Test. Die MARS 980 Blade mit 2 TB Speicherkapazität ist die dünnste Variante der MARS-980-SSD für Laptops oder Spielekonsolen. Wir haben sie in unserem Testsystem verbaut und gemessen, welche Leistung bei dieser SSD zu erwarten ist. Mehr dazu lässt sich im Artikel nachlesen.

Mit ADATAs Gaming-Sparte XPG haben wir heute eine weitere PCIe-Gen5-SSD im Test. Die MARS 980 Blade mit 2 TB ist eine typische NVMe-SSD mit DRAM-Cache. Entsprechend der Kapazität von 2 TB haben wir das zweitkleinste Modell im Review. Ebenfalls verfügbar sind die Speicherkapazitäten 1 TB, 4 TB sowie 8 TB. Zur Letztgenannten gibt es bei XPG aber bisher nur eine Ankündigung. Die MARS 980 ist der Nachfolger der ADATA Legend 970, welche zwar ebenfalls über eine Anbindung mit PCIe-Gen5 verfügt, jedoch aufgrund des älteren Phison-E26-Controllers nicht an die Leistungen der MARS 980 herankommt. Von der Bestückung der SSD her lässt sich die MARS 980 gut mit der Crucial T710 vergleichen, die auf dieselbe NAND-/Controller-Konfiguration setzt (Link zu unserem Artikel).

Mit im Lieferumfang befindet sich auch eine Art Kühler, welcher einem breiteren Etikett entspricht. Dieser soll auch auf geringstem Platz in Notebooks oder einer Spielekonsole die Temperaturen verbessern. Eine integrierte Lösung, wie sie moderne Mainboards heute überwiegend bieten, sollte hier aber immer vorgezogen werden. Neben der MARS 980 Blade sind auch die Kühlerserien MARS 980 Storm (Hybrid-Kühlung) und MARS 980 Pro (Luftkühlung) verfügbar, wir berichteten.

Informationen zum Controller gibt XPG dahin gehend, dass er in 6 nm von TSMC gefertigt wird. Wie auf den Bildern gut zu erkennen ist, handelt es sich um einen Silicon Motion SM2508-Controller, wie wir ihn schon öfter im Test hatten. Er verfügt über acht Kanäle und unterstützt zur Beschleunigung DRAM-Cache.

Dieser ist beschriftet mit SEC334, K4A86165WC-BCTD, G2C52311C. Die mittlere Bezeichnung verrät uns, dass es sich um einen Samsung DDR4-SDRAM mit 2666 MT/s handelt.

Informationen zum NAND gibt XPG auf der Website keine. Beschriftet sind die NAND-Bausteine mit ADATA, 600799DG, 5305857653, 122446265271227. Hierbei handelt es sich also um zugekauften NAND von Micron, Typ B58R, 3D-TLC-NAND mit 232 Lagen. Dies entspricht bei ADATA der Bezeichnung 600799DG, die restlichen Angaben beziehen sich auf interne Produktionsnummern.