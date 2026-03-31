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Mit der Exceria Pro G2 bringt Kioxia sein Produktportfolio auf Generation-5-Stand. Das Spitzenmodell für anspruchsvolles Gaming und kreative Umgebungen mit 4 TB sowie DRAM-Cache schauen wir uns in diesem Test genauer an.

Mit der Kioxia Exceria Pro G2 SSD haben wir hier eine PCIe5-SSD im Test, welche direkt vom NAND-Hersteller kommt. Neben der von uns getesteten Variante mit einer Speicherkapazität von 4.096 GB sind ebenfalls Modelle mit 1.024 GB und 2.048 GB erhältlich. Ähnlich wie bei der Kingston Renegade Fury G5, die wir vor zuletzt im Test hatten, fassen die Exceria-Varianten auch 1.024 GB, 2.048 GB sowie 4.096 GB. Man erhält also noch einmal etwas mehr Speicher als die sonst üblichen 1.000er-Werte. Bei den Modellen mit 2.048 GB und 4.096 GB gibt Kioxia bis zu 14.900 MB/s schreibend an, was wir bisher in dieser Höhe nur bei der SanDisk WD_BLACK SN8100 hatten. Dies lässt natürlich auf vielversprechende Benchmark-Ergebnisse hoffen.

Neben der Exceria Pro, welche sich an professionelle Nutzer richtet, bietet Kioxia auch die Reihen Exceria Plus und Exceria Basic an, die sich an Mainstream-Nutzer und Einsteiger richten. SSDs dieser Serien sind mit 1.024 GB bzw. 2.048 GB Speicherplatz auf dem Markt und orientieren sich mit 10.000 MB/s / 8.000 MB/s (lesend/schreibend) eher an der von uns getesteten PNY CS2150 (zum Test).

Auf der Website verrät Kioxia keine Angaben zum Controller oder Art und Menge des verwendeten DRAM-Cache. Da uns die SSD aber vorliegt, haben wir einfach unter das Etikett geschaut. Es handelt sich um den bereits gut bekannten und hervorragend funktionierenden SM2508 von Silicon Motion, einen 8-Kanal-Controller.

Eine Variante mit Kühler bietet Kioxia nicht an, jedoch soll das Etikett optimiert sein, bei einer Kühllösung besonders wenig Wärmewiderstand zu bieten. Zum Betrieb der SSD ist - wie bei jeder Generation-5-SSD - natürlich eine Kühllösung notwendig. Bereits ein kleiner Kühler, bereitgestellt durch das Mainboard oder direkt auf der SSD montiert, hilft die hohe Wärmeentwicklung abzuleiten.

Als DRAM-Cache befindet sich ein 4.096 MB großer LDDR4X-4266 RAM-Baustein auf der SSD, sowie es bei Modellen der 4-TB-Klasse üblich ist.

Der Kioxia-eigene NAND ist ein BICS8, TH58LKT4X48BAEG, 218-Layer-TLC-NAND-Flash.

Hersteller Kioxia Modell Exceria Pro G2 Kapazität 4.096 GB Zwischenspeicher keine Angabe (ja, 4 GB DRAM-Cache) Controller SM2508 Verwendete Speicherzellen BICS Flash TLC Bestückungsart einseitig sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben) 14.900 MB/s / 13.700 MB/s Anschlussart PCIe 5.0 x4 NVMe Total Bytes Written (TBW) 2.400 TB Betriebstemperaturbereich 0°C bis 85°C elektrische Leistungsaufnahme lt. Hersteller 1.024 GB – 9,6 W (typisch)

2.048 GB – 8,4 W (typisch)

4.96 GB – 8,5 W (typisch)



MTBF 1,5 Millionen Stunden Garantie 5 Jahre Garantie UVP keine Angabe

Kioxia spezifiziert tatsächlich 85 °C als maximale Betriebstemperatur. Dies ist deutlich höher als bei den meisten SSDs, mit beispielsweise 70 °C.