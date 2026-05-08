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Mit der Lexar NM990 haben wir eine Generation-5-SSD im Test, welche über 2 TB an Speicherkapazität verfügt. Trotz fehlendem DRAM-Cache, aber mit Maxio-Controller, sollte sich nach unserer Erfahrung dennoch eine gute Leistung erreichen lassen. Ob die NM990 dem gerecht werden kann oder nicht, lässt sich in unserem Artikel nachlesen.

In unserem Artikel muss sich heute die Lexar NM990 mit einer Speicherkapazität von 2 TB beweisen. Hier handelt es sich um die DRAM-Cache-lose Alternative zu Lexars NM1090 Pro. Die PCIe-Generation-5-SSD wird von Lexar für ernsthaftes Spielen und professionelles Rendering beworben, hier darf auch selbstverständlich der Hinweis auf "Supercharging AI Workflows" nicht fehlen. Inwiefern das auf das untergeordnete Modell neben der NM1090 Pro zutrifft, wird unser Artikel klären.

Während sich die NM990 an Anwender mit bereits bestehender Kühllösung richtet, gibt es auch eine Variante mit Kühler ab Werk und derselben Ausstattung unter dem Namen Lexar Ares Pro. Beide sind sowohl mit 1 TB, 2 TB und 4 TB an Speicherkapazität erhältlich.

Während Lexar auf der Website keine weiteren Modellbezeichnungen zum Controller oder NAND-Flash macht, entdecken wir nach der Demontage des Kühlers einen Maxio MAP1806 mit acht Kanälen. Diesen haben wir bereits von der Biwin X570 PCIe Gen5 SSD mit 4 TB (Test) aus unserem vorletzten Artikel kennen. Über einen DRAM-Cache verfügt die Lexar NM990 nicht.

Die Speichermodule sind beschriftet mit Longsys, RC88TAA14425126, P2514035514100. Bei Longsys handelt es sich um die Muttergesellschaft von Lexar, die zwar selbst den Speicher packt und verbaut, jedoch die Wafer zukauft. In unserem Fall lässt die "RC88" in der Bezeichnung auf einen 236-Layer-TLC von YMTC, Yantze Memory Technologys, schließen.

Hersteller Lexar Modell NM990 Kapazität 2 TB Zwischenspeicher nein Controller 8-Channel Controller* (Maxio MAP1806) Verwendete Speicherzellen keine Angabe Bestückungsart einseitig sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben) 14.000 MB/s / 10.000 MB/s Anschlussart PCIe 5.0 x4 NVMe Total Bytes Written (TBW) 2.500 TB Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 70 °C elektrische Leistungsaufnahme lt. Hersteller keine Angabe MTBF 1,5 Millionen Stunden Garantie 5 Jahre Garantie UVP keine Angabe

*Lexar Setup Sheet zur NM990 PCIe 5.0 SSD, abgerufen am 12.04.2026 unter: https://resources.lexar.com/download/2254/document/14461/setupsheet-nm990-pcie-5-0-ssd.pdf