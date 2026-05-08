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Lexar NM990 mit 2 TB im Test

Opfer der Speicherkrise

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Seite 1: Lexar NM990 mit 2 TB im Test: Opfer der Speicherkrise
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Mit der Lexar NM990 haben wir eine Generation-5-SSD im Test, welche über 2 TB an Speicherkapazität verfügt. Trotz fehlendem DRAM-Cache, aber mit Maxio-Controller, sollte sich nach unserer Erfahrung dennoch eine gute Leistung erreichen lassen. Ob die NM990 dem gerecht werden kann oder nicht, lässt sich in unserem Artikel nachlesen.

In unserem Artikel muss sich heute die Lexar NM990 mit einer Speicherkapazität von 2 TB beweisen. Hier handelt es sich um die DRAM-Cache-lose Alternative zu Lexars NM1090 Pro. Die PCIe-Generation-5-SSD wird von Lexar für ernsthaftes Spielen und professionelles Rendering beworben, hier darf auch selbstverständlich der Hinweis auf "Supercharging AI Workflows" nicht fehlen. Inwiefern das auf das untergeordnete Modell neben der NM1090 Pro zutrifft, wird unser Artikel klären.

Lexar NM990 SSD, 2 TB
Lexar NM990 SSD, 2 TB

Während sich die NM990 an Anwender mit bereits bestehender Kühllösung richtet, gibt es auch eine Variante mit Kühler ab Werk und derselben Ausstattung unter dem Namen Lexar Ares Pro. Beide sind sowohl mit 1 TB, 2 TB und 4 TB an Speicherkapazität erhältlich.

Lexar NM990 SSD, 2 TB

Während Lexar auf der Website keine weiteren Modellbezeichnungen zum Controller oder NAND-Flash macht, entdecken wir nach der Demontage des Kühlers einen Maxio MAP1806 mit acht Kanälen. Diesen haben wir bereits von der Biwin X570 PCIe Gen5 SSD mit 4 TB (Test) aus unserem vorletzten Artikel kennen. Über einen DRAM-Cache verfügt die Lexar NM990 nicht.

Lexar NM990 SSD, 2 TB
Lexar NM990 SSD, 2 TB

Die Speichermodule sind beschriftet mit Longsys, RC88TAA14425126, P2514035514100. Bei Longsys handelt es sich um die Muttergesellschaft von Lexar, die zwar selbst den Speicher packt und verbaut, jedoch die Wafer zukauft. In unserem Fall lässt die "RC88" in der Bezeichnung auf einen 236-Layer-TLC von YMTC, Yantze Memory Technologys, schließen.

HerstellerLexar
ModellNM990
Kapazität2 TB
Zwischenspeichernein
Controller 8-Channel Controller* (Maxio MAP1806)
Verwendete Speicherzellen keine Angabe
Bestückungsarteinseitig
sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben)14.000 MB/s / 10.000 MB/s
AnschlussartPCIe 5.0 x4 NVMe
Total Bytes Written (TBW)2.500 TB
Betriebstemperaturbereich0 °C bis 70 °C
elektrische Leistungsaufnahme lt. Herstellerkeine Angabe
MTBF1,5 Millionen Stunden
Garantie5 Jahre Garantie
UVPkeine Angabe

*Lexar Setup Sheet zur NM990 PCIe 5.0 SSD, abgerufen am 12.04.2026 unter: https://resources.lexar.com/download/2254/document/14461/setupsheet-nm990-pcie-5-0-ssd.pdf

Quellen und weitere Links

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