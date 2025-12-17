Werbung

Als erste günstigere SSD ohne DRAM-Cache auf unserem 2025-SSD-Testsystem sind die Erwartungen an die PNY CS2150 mit 1 TB sowohl niedrig als auch hoch. Niedrig dahingehend, dass ein Leistungsnachteil durch den fehlenden Zwischenspeicher zu erwarten ist, gleichzeitig aber auch hoch dahingehend, wie viel Leistung die SSD in unseren Tests abliefern wird. Welche Ergebnisse der Phison PS5031-E31T zu leisten imstande ist, erfahrt ihr wie immer im Artikel.

Bei der CS2150 von PNY handelt es sich um eine PCI-Gen5-SSD, die es neben unserer 1-TB-Variante auch mit einer Speicherkapazität von 2 TB gibt. Diese einseitig bestückte SSD in normaler Bauform kommt mit einem Controller ohne DRAM-Cache und bedient daher eher das untere Segment der PCI-Gen5-SSDs. PNY bewirbt die CS2150 sowohl als Microsoft-DirectStorage-kompatibel als auch entsprechend dem TCG-Opal-2.0-Standard.

Der verbaute Phison-Controller nutzt HMB (Host-Memory-Buffer) um Daten auszulagern. Als NAND kommt vermutlich 3D-TLC-NAND von Kioxia zum Einsatz. Mit diesem soll die CS2150 etwas über 10.000 MB/s lesend erreichen. PNY gibt eine eingeschränkte Garantie von 5 Jahren für die SSD aus. Eine Aussage zur Verwendung von einem Kühler macht PNY nicht, es ist auch kein Modell mit werkseitig verbautem Kühler verfügbar.

Gut auf dem Bild zu erkennen: Auf der linken Seite sitzt der Controller von Phison mit der Beschriftung PS5031-E31T. Die NAND-Module auf der rechten Seite sind beschriftet mit T27HGB5A2V OLINJN 4169760. Die Beschriftung auf unseren Modulen ist nicht eindeutig zuzuordnen, passt aber am ehesten auf das Schema von Kioxia.