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Bereits Ende Juli stellte AMD die Epyc-9006-Serie mit Zen-6-Kernen vor. Bereits in den kommenden Monaten sollten die Prozessoren ausgeliefert werden und auch die wichtigsten technischen Daten der Prozessoren und Plattform wurden schon genannt. In der vergangenen Woche war die Fachpresse zu einem "AMD in Depth" getauften Event nach Las Vegas eingeladen. Vieles, bereits Bekanntes, wurde wiederholt, doch vor allem wenn es um die Zen-6-Architektur ging, nannte AMD bisher unbekannte Details, die uns die Gelegenheit geben, diese einmal aufzurollen.

Seit der Einführung der ersten EPYC-Prozessoren auf Basis der Zen-Architektur im Jahr 2017 hat AMD seine Position im Servermarkt kontinuierlich ausgebaut. Während die erste Generation mit dem Codenamen Naples vor allem die Grundlage für den Wiedereinstieg in das Servergeschäft legte, verdoppelte AMD mit Rome auf Basis von Zen 2 die maximale Kernanzahl von 32 auf 64 Kerne und erhöhte damit die Rechendichte deutlich. Mit Milan und Zen 3 rückte anschließend die Steigerung der Pro-Kern-Leistung stärker in den Vordergrund, bevor AMD mit Genoa und Zen 4 die Plattform umfassend modernisierte und die Prozessoren stärker auf unterschiedliche Einsatzbereiche und Anforderungen hinsichtlich Leistung, Effizienz und Kerndichte ausrichtete. Die fünfte Generation Turin auf Basis von Zen 5 und Zen 5c setzte diese Entwicklung fort und berücksichtigte verstärkt die Anforderungen moderner KI-Infrastrukturen.

Mit der sechsten Generation Venice und Zen 6 beziehungsweise Zen 6c richtet AMD die EPYC-Prozessoren nun ausdrücklich auch auf die Anforderungen agentischer KI-Systeme aus, bei denen CPUs unter anderem für die Orchestrierung von KI-Agenten, die Datenverarbeitung und die Koordination von Beschleunigern eine wichtige Rolle spielen. Die technischen Fortschritte über die vergangenen sechs Generationen verdeutlicht AMD anhand eines Durchsatzvergleichs ausgewählter Spitzenmodelle: Ausgehend vom EPYC 7601 der ersten Generation mit dem Faktor 1,0 erreicht der EPYC 7742 mit Rome bereits den Faktor 2,4, Milan steigt auf 2,9 und Genoa auf 5,3. Für Turin nennt AMD den Faktor 10,1, während der EPYC 9996 mit Venice auf 19,9 kommen soll.

Innerhalb von sechs Generationen hätte AMD den Durchsatz in diesem herstellereigenen Vergleich somit nahezu verzwanzigfacht, wobei neben den Architekturverbesserungen insbesondere die deutlich gestiegene Kernanzahl zu berücksichtigen ist. Die technische Entwicklung spiegelt sich nach Angaben von AMD auch in einer kontinuierlich gestiegenen Umsatzmarktposition im Serversegment wider. Inzwischen nutzen laut Hersteller die meisten Unternehmen der Fortune 100 EPYC-Prozessoren in ihren Rechenzentren. Zudem verweist AMD auf mehr als 475 EPYC-basierte Plattformen von OEM-Herstellern und über 1.650 virtuelle Maschinenangebote auf EPYC-Basis. Mit dem zunehmenden Einsatz agentischer KI sieht sich AMD nun in einer günstigen Ausgangsposition, da neben den GPU-Beschleunigern auch die Anforderungen an klassische Serverprozessoren weiter steigen.

Die Zen-6-Architektur im Detail

Mike Clark, einer der maßgeblichen Entwickler der ursprünglichen Zen-Architektur, erläuterte die grundlegenden Zielkonflikte bei der Entwicklung moderner Prozessoren. Dabei stehen vier Faktoren im Mittelpunkt: Taktfrequenz, IPC (Instructions per Cycle), Leistungsaufnahme (Power) und Chipfläche (Area).

Verbesserungen in einem dieser Bereiche gehen häufig zulasten eines anderen, sodass bei jeder neuen Architektur ein möglichst ausgewogener Kompromiss gefunden werden muss. Bei Zen 6 lag ein besonderer Entwicklungsschwerpunkt auf der kompakteren Zen-6c-Variante, die auf eine hohe Kerndichte und Flächeneffizienz ausgelegt ist. Die CPU-Entwicklung hatte für AMD dabei stets eine hohe Priorität. Zwar ließ sich der aktuelle Bedeutungszuwachs agentischer KI in dieser Form nicht vorhersehen, doch profitiert AMD nun davon, dass Prozessoren durch die zunehmende Verbreitung solcher KI-Anwendungen wieder stärker in den Mittelpunkt der Rechenzentrumsinfrastruktur rücken.

Mit Zen 6 und Zen 6c entwickelt AMD seine CPU-Architektur vor allem hinsichtlich der Instruktionsverarbeitung, der Ausführungseinheiten und der Speicherzugriffe weiter. Dabei handelt es sich nicht um eine grundlegende Neuentwicklung, sondern um eine umfangreiche Überarbeitung der mit Zen 5 eingeführten Architektur. Viele der bestehenden Eigenschaften bleiben erhalten, darunter das acht Instruktionen breite Dispatch- und Rename-Design, die sechs Integer-ALUs sowie der 512 Bit breite Datenpfad für Gleitkomma- und Vektoroperationen. Die Verbesserungen konzentrieren sich stattdessen auf die effizientere Auslastung der vorhandenen Ausführungseinheiten, größere interne Puffer und eine höhere Parallelität bei der Verarbeitung von Befehlen. Gerade für die auf eine hohe Kerndichte ausgelegte Zen-6c-Variante sollen diese Maßnahmen den Durchsatz steigern, ohne dass dafür sämtliche Recheneinheiten verbreitert werden müssen.

Im Frontend setzt AMD weiterhin auf zwei unabhängige Pfade für das Laden und Dekodieren von Instruktionen. Der L1-Instruktionscache bleibt mit 32 KB und einer achtfachen Assoziativität unverändert. Pro Takt können über die beiden Fetch-Pfade weiterhin insgesamt 64 Byte geladen werden, während die beiden Decoder jeweils bis zu vier Instruktionen pro Takt verarbeiten. Auch die Sprungvorhersage mit TAGE-Prädiktor und der Möglichkeit, zwei als genommen vorhergesagte Sprünge pro Takt zu behandeln, wurde grundsätzlich beibehalten. AMD hat allerdings die Vorhersagetabellen optimiert, die zugehörigen Warteschlangen vergrößert und den Return Address Stack von 52 auf 64 Einträge erweitert. Zudem unterstützt die neue Architektur bis zu drei Vorhersagefenster pro Takt. Diese Maßnahmen sollen die Fehlvorhersagerate beziehungsweise die Verzögerungen nach einer Fehlvorhersage reduzieren und damit Leerlaufzeiten in der Pipeline vermeiden.

Eine deutlichere Veränderung betrifft den Op-Cache, in dem bereits dekodierte Instruktionen beziehungsweise intern aufbereitete Operationen zwischengespeichert werden. Seine Kapazität steigt von rund 6.000 Einträgen bei Zen 5 auf 6.750 Einträge bei Zen 6. Gleichzeitig erhöht AMD die Ausgabebreite von zweimal sechs auf zweimal neun Operationen pro Takt. Damit können aus dem Op-Cache theoretisch bis zu 18 Operationen pro Takt bereitgestellt werden, gegenüber maximal zwölf bei Zen 5. Die nachfolgende Dispatch-Stufe bleibt allerdings acht Operationen breit, sodass sich daraus keine entsprechende Steigerung der maximalen Dispatch-Rate ergibt. Vielmehr soll der größere und leistungsfähigere Op-Cache die Versorgung des Backends verbessern und insbesondere bei wechselnden Instruktionsströmen und hoher Auslastung von Vorteil sein.

Auch im Backend bleibt AMD bei einer acht Instruktionen breiten Rename-, Dispatch- und Retire-Stufe. Die Integer-Ausführungseinheiten wurden jedoch organisatorisch überarbeitet. Statt der bisherigen zentralisierten Scheduler von Zen 5 verwendet Zen 6 eine stärker verteilte Struktur mit sechs Schedulern und jeweils 24 Einträgen. Hinzu kommen größere Kapazitäten für die Verwaltung der auszuführenden Operationen. AMD nennt 96 Einträge für gemeinsam genutzte ALU-/AGU-Ressourcen und weitere 48 für dedizierte ALU-Ressourcen. Die sechs Integer-ALUs bleiben ebenso erhalten wie die vier Address Generation Units (AGUs), die für die Berechnung von Speicheradressen zuständig sind. AMD nennt außerdem zwei Multiplikationseinheiten und drei Sprungeinheiten. Bei Zen 5 waren noch drei Multiplikationseinheiten vorhanden.

Eine wesentliche Änderung betrifft die Größe des Ausführungsfensters. Der Reorder Buffer (ROB), der noch nicht abgeschlossene Instruktionen verwaltet und deren geordnete Übernahme in den Architekturzustand sicherstellt, wächst von 448 Einträgen bei Zen 5 auf 640 Einträge bei Zen 6. Dies entspricht einer Steigerung um knapp 43 %. Auch der physische Registersatz für Integer-Operationen wächst deutlich, von 240 auf 352 Einträge. Damit können mehr voneinander unabhängige Instruktionen gleichzeitig in Bearbeitung gehalten werden. Die Out-of-Order-Ausführung erhält somit mehr Spielraum, um Latenzen zu überbrücken und freie Ausführungseinheiten auszulasten. Ergänzend hat AMD die sogenannte Op-Fusion erweitert, bei der bestimmte Instruktionsfolgen intern zusammengefasst werden, um Ressourcen in der Pipeline einzusparen.

Bei den Gleitkommaeinheiten bleibt AMD grundsätzlich beim mit Zen 5 eingeführten 512 Bit breiten Datenpfad. Auch die Aufteilung auf zwei Pipelines für Multiplikationen beziehungsweise Fused Multiply-Add (FMA) und zwei weitere für Additionen wird beibehalten. Die Latenzen bleiben mit vier Takten für FMA, drei Takten für Multiplikationen und zwei Takten für Additionen unverändert. Größer werden dagegen die drei FP-Scheduler, die laut AMD nun jeweils mindestens 46 Einträge umfassen.

Deutlichere Änderungen gibt es bei den unterstützten Datentypen und Instruktionen. Während Zen 5 und Zen 5c bei FP16 vor allem Konvertierungsoperationen unterstützten, ermöglicht Zen 6 nun vollständige FP16-Berechnungen über AVX-512. Hinzu kommen neue Bit-Matrix-Multiply-Instruktionen (BMM), die auf die Verarbeitung bitbasierter Datenstrukturen ausgerichtet sind. Für VNNI-Operationen mit INT8-Daten verdoppelt AMD außerdem die Anzahl der Verarbeitungspipelines von zwei auf vier. Bei VNNI-INT16 und BFLOAT16 bleibt es hingegen bei zwei Pipelines. Insbesondere INT8 und FP16 sind für bestimmte KI-Inferenz- und Rechenanwendungen relevant, sodass AMD hier auch die Rechenleistung der CPU-Kerne für entsprechende Workloads verbessern will.

Bei den Speicherzugriffen konzentriert sich AMD ebenfalls auf die Verarbeitung einer größeren Anzahl gleichzeitig ausstehender Operationen. Der L1-Datencache bleibt mit 48 KB und zwölf Wegen unverändert. Auch seine Ladezugriffslatenz beträgt weiterhin vier Taktzyklen. Über vier Load/Store-Pipelines können bis zu vier Lesezugriffe und zwei Schreibzugriffe pro Takt abgewickelt werden. Für Vektoroperationen stehen vier 256-Bit-Ladevorgänge beziehungsweise zwei 512-Bit-Ladevorgänge pro Takt zur Verfügung. Die maximale Schreibbandbreite bleibt bei einem 512-Bit- beziehungsweise zwei 256-Bit-Schreibvorgängen pro Takt. Auch die Übertragung von Cache-Zeilen zwischen L1 und L2 erfolgt weiterhin mit 64 Byte pro Takt.

Vergrößert werden dagegen die internen Warteschlangen. Die Load Queue umfasst bei Zen 6 nun 80 Einträge, während die Store Queue 128 Einträge aufnehmen kann. Eine skalierbare Load Ordering Queue soll die korrekte Reihenfolge von Speicheroperationen bei einer hohen Anzahl gleichzeitig ausgeführter Instruktionen sicherstellen. Hinzu kommen Anpassungen am Data Prefetching, mit denen AMD insbesondere die Anforderungen einer höheren Anzahl paralleler Threads berücksichtigen möchte. Die Adressübersetzung erfolgt weiterhin über einen vollständig assoziativen L1-DTLB mit 96 Einträgen sowie einen L2-DTLB mit 4.096 Einträgen für die unterstützten Seitengrößen unterhalb von 1 GB.

Eine wesentliche Veränderung ergibt sich bei der Cache-Hierarchie der kompakten Zen-6c-Kerne. AMD zeigt hierfür einen Komplex mit 32 CPU-Kernen, denen insgesamt 128 MB gemeinsamer L3-Cache zur Verfügung stehen. Zum Vergleich: Bei Zen 5c wurden 16 Kerne mit einem gemeinsamen L3-Cache von 32 MB kombiniert. Damit verdoppelt sich die Kernanzahl innerhalb der betrachteten Einheit, während die L3-Kapazität sogar vervierfacht wird. Rechnerisch steigt der verfügbare L3-Cache von 2 auf 4 MB pro Kern.

Der private L2-Cache bleibt mit 1 MB pro Kern und einer 16-fachen Assoziativität unverändert. Der gemeinsame L3-Cache ist ebenfalls 16-fach assoziativ und arbeitet nach einem weitgehend exklusiven Konzept. Daten werden überwiegend dann im L3 abgelegt, wenn sie aus dem L2 verdrängt werden. Gleichzeitig hält der L3 duplizierte Tag-Informationen des L2 vor, um Kohärenzabfragen effizienter zu verarbeiten und Cache-Transfers zu beschleunigen.

Um die größere Anzahl von Kernen und die damit einhergehenden parallelen Speicherzugriffe bewältigen zu können, hat AMD auch die Anzahl gleichzeitig ausstehender Cache-Anfragen erhöht. Pro Kern können bis zu 127 noch nicht abgeschlossene L2-zu-L3-Anfragen verwaltet werden. Auf Ebene des L3-Caches unterstützt die Architektur insgesamt bis zu 1.280 gleichzeitig ausstehende Anfragen an den Arbeitsspeicher. Gerade in hochgradig parallelisierten Server-Workloads soll diese größere Zahl ausstehender Speicherzugriffe dabei helfen, Speicherlatenzen zu optimieren.

Insgesamt verfolgt AMD mit Zen 6 und Zen 6c eine Weiterentwicklung, die weniger auf zusätzliche Recheneinheiten als auf eine bessere Auslastung der vorhandenen Ressourcen abzielt. Die größere Kapazität des Op-Caches, die optimierte Sprungvorhersage, die umfangreicheren Scheduler und insbesondere der deutlich vergrößerte Reorder Buffer sollen die Leistung pro Takt steigern. Gleichzeitig schaffen die größeren Load/Store-Warteschlangen und die überarbeitete Cache-Hierarchie die Voraussetzungen, um mehr parallele Speicheroperationen effizient abzuarbeiten.

Für Zen 6c kommt hinzu, dass AMD die Anzahl der Kerne pro Compute-Komplex weiter erhöht und gleichzeitig den pro Kern verfügbaren L3-Cache ausbaut. Die zusätzlichen FP16-, BMM- und INT8-Funktionen erweitern zudem die Einsatzmöglichkeiten bei KI-bezogenen Berechnungen.

CCDs mit Zen-6- und Zen-6c-Kernen sowie zwei unterschiedliche IODs

Bereits im Frühjahr 2025 zeigten AMD und TSMC einen Wafer mit den aktuellen CCDs mit Zen-6-Kernen, der in N2 gefertigt worden sein soll. Dies offenbart noch einmal die Zeitspanne, die vom ersten Tape-Out bis zur finalen Auslieferung der Chips notwendig ist.

Zusammen mit der Fertigung in N2 hat AMD die Zen-6-, vor allem aber auch die Zen-6c-Kerne, auf einen möglichst hohen Takt ausgelegt. Bis zu 5,3 GHz sind für beide Kerntypen möglich. Zugleich bedeutet dies aber auch, dass AMD bei den CCDs mit den Zen-6c-Kernen keinerlei große Einsparungen in der Chipfläche mehr vorgenommen hat. Zen 6 und Zen 6c rücken damit näher zusammen und der Fokus lag sicherlich auf den Zen-6c-Kernen.

TSMC ist und bleibt AMDs wichtigster Partner, wenn es um die Fertigung der eigentlichen Chips geht. Die CCDs mit dem zwölf Zen-6(c)-Kernen werden also in N2 gefertigt, was ebenso bereits bekannt war wie die Tatsache, dass die IODs aus der N6-Fertigung stammen werden. N6 wird an dieser Stelle daher gewählt, da in den IODs hauptsächlich PHYs, also physikalische Interfaces umgesetzt werden, die in den modernen Fertigungsverfahren kaum skalieren. Mit der N6-Fertigung wählt AMD hier also einen Kompromiss aus Kosten der Fertigung und notwendiger technischer Umsetzung.

Für die Verana getauften EPYC-Prozessoren mit LPDDR-Speicherinterface soll laut AMD die N2P-Fertigung zum Einsatz kommen. Der N2P-Prozess war zur Ankündigung der EPYC-9006-Serie mit einem voraussichtlichen Start im zweiten Halbjahr 2026 noch nicht verfügbar, inzwischen aber werden die ersten Chips in N2P gefertigt. Warum aber ausgerechnet die CCDs von Verano in N2P gefertigt werden sollten, erschließt sich uns nicht.

Bei den IODs setzt AMD auf zwei unterschiedliche Designs. Diese decken für die SP7- und SP8-Plattform jeweils die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Speichercontroller und PCIe/CXL-Lanes. Auf dem Chip-Package sitzen dann jeweils IODs, einer um 180 ° gedreht, auf dem Substrat.

Die folgenden Chips lässt AMD demnach bei TSMC für die EPYC-9006-Serie fertigen:

CCD12 mit 16 Zen-6-Kernen: TSMC N2

CCD32 mit 32 Zen-6c-Kernen: TSMC N2

CCD32 mit 32 Zen-6c-Kernen für EPYC Verano: TSMC N2P

IOD SP7 mit 8x DDR5-Speichercontroller und 48 PCIe/CXL-Lanes: TSMC N6

IOD SP8 mit 4x DDR5-Speichercontroller und 64 PCIe/CXL-Lanes: TSMC N6

Angaben zur Chipgröße oder der Anzahl der Transistoren macht AMD nicht. Zum CCD32 ist im Rahmen des Events allerdings die Zahl von 203 Milliarden Transistoren gefallen.

Elevated Fanout Bridge für EPYC-Prozessoren

Die Elevated Fanout Bridge (EFB) ist eine von AMD eingesetzte 2,5D-Packaging-Technologie, mit der sich mehrere Chiplets über hochdichte Siliziumverbindungen miteinander verbinden lassen. Erstmals kam sie bei den Instinct-MI200-Beschleunigern zum Einsatz. Mit den EPYC-Prozessoren der sechsten Generation (Venice) setzt AMD auf eine weiterentwickelte Variante, die insbesondere die Bandbreite und Energieeffizienz zwischen den Chiplets verbessern soll.

Dass es Änderungen im Package der EPYC- und später vermutlich auch der Ryzen-Prozessoren geben wird, machte die Umsetzung der Strix-Halo-Prozessoren bereits deutlich.

Bei Granite Ridge (Ryzen-9000-Serie) sowie den bisherigen EPYC-Prozessoren setzte AMD auf einen SERDES (Serializer/Deserializer), der parallele Daten in serielle Daten umwandelt (Serialization) und am Zielort wieder zurück in parallele Daten (Deserialization). Das Ziel ist, die Anzahl der Verbindungen zwischen Sender und Empfänger zu reduzieren.

Eine solche Verbindung ermöglicht eine effiziente Übertragung über längere Distanzen, da serielle Signale weniger störanfällig und einfacher zu übertragen sind. Durch die serielle Übertragung können zudem höhere Datenraten pro Leitung erreicht werden. Weniger Verbindungen bedeuten aber auch weniger Platzbedarf. Eine Anbindung mittels SERDES ermöglicht es, die Verbindung zwischen den Chips in verschiedene Leistungsmodi zu versetzen. Auf der anderen Seite bedeutet ein Wechsel in einen anderen Powermodus auch immer, dass ein Retraining der Verbindungen notwendig ist, was einen negativen Einfluss auf die Latenzen hat.

Mit Strix Halo und nun auch den EPYC-9006-Prozessoren rücken die CCDs und IODs aber deutlich enger zusammen. Notwendig dazu ist der Einsatz einer bereits erwähnten Technik namens Elevated Fanout Bridge (EFB).

Anstatt einen großflächigen Silizium-Interposer zu verwenden, kommen kleine, lokal begrenzte Siliziumbrücken zum Einsatz, die ausschließlich die Verbindungen zwischen benachbarten Chiplets herstellen. Anders als bei Intels EMIB-Technologie werden diese Brücken nicht in das organische Package-Substrat eingebettet, sondern befinden sich in einer darüberliegenden Fan-out-Struktur. Die elektrische Verbindung zwischen den Chiplets und den Siliziumbrücken erfolgt über Microbumps mit einem vergleichsweise geringen Kontaktabstand, wodurch sich eine hohe Verbindungsdichte und entsprechend große Übertragungsbandbreiten realisieren lassen. Für die Anbindung an das darunterliegende Package-Substrat werden dagegen größere Kupfersäulen (Copper Pillars) verwendet. Die Siliziumbrücken werden zusammen mit Umverdrahtungsebenen (Redistribution Layers, RDL) in eine Fan-out-Struktur integriert, die durch ein Vergussmaterial mechanisch stabilisiert wird. Da die Brücken selbst keine Through-Silicon Vias (TSVs) benötigen und auf einen großflächigen Silizium-Interposer verzichtet werden kann, verspricht das Verfahren Vorteile hinsichtlich der Fertigungskosten und Skalierbarkeit. Gleichzeitig ermöglichen die kurzen, hochdichten Verbindungen eine energieeffiziente Kommunikation zwischen den Chiplets.

16 Zen-5- gegen 16 Zen-6c-Kerne

Zu einigen Leistungsvergleichen, vor allem der gesamten Plattform, kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Um die Leistung der Zen-6-Architektur zu unterstreichen, entschied sich AMD zur folgenden Vorgehensweise, die nicht ganz dem sonst so klassischen Verfahren zur Ermittlung der IPC-Leistung entspricht.

Für die klassischen Server- und KI‑Workloads nahm man einerseits 16 Zen-5-Kerne, verteilt auf zwei CCDs her und ließ diese bei gleicher Taktfrequenz gegen 16 Zen-6c-Kerne antreten, die sich aber allesamt auf einem CCD befinden. Etwa 20 bzw. 31 % an Leistungsplus, im Mittel etwa 27 % sieht AMD an dieser Stelle.

Allerdings sei darauf verwiesen, dass bei einem derartigen Vergleich nicht nur die Kerne eine Rolle spielen, sondern auch die Konfiguration über mehrere Kerne und damit im Falle von Zen 5 über zwei CCDs hinweg.