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Mit Erscheinen der ersten Prozessoren mit 3D V-Cache sowie dem Vorhandensein von Ryzen-Prozessoren mit zwei CCDs stellte sich der Endkunde die Frage, ob es auch Sinn ergibt, auf - oder genauer gesagt - inzwischen unter beiden CCDs auch den zusätzlichen Cache unterzubringen. Mit der Vorstellung des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition können wir diese Frage nun beantworten.

Der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition wurde uns dankenswerterweise von Memory PC zur Verfügung gestellt. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Gaming-PC seid, dann schaut mal bei Memory PC vorbei. Hier gibt es zahlreiche Konfigurationen mit Ryzen-Prozessor und sogar wassergekühlte sowie weiße Builds.

Zur Computex 2021 präsentierte AMD den ersten Ryzen-Prozessor mit 3D V-Cache. Damals war noch nicht ganz klar, in welchem Umfang AMD die neue Technik einsetzen würde. Inzwischen ist klar, dass AMD mit den X3D-Modellen vor allem bei Spielern die klar vorherrschende CPU-Technik geschaffen hat. Wer sich ein System rein fürs Gaming zusammenstellt, kommt an den Ryzen-Prozessoren mit 3D V-Cache quasi nicht vorbei.

Der Ryzen 7 5800X3D (Test) war der erste seiner Art. Schon zur Ryzen-7000-Serie experimentierte AMD mit einem Modell, dessen zusätzlicher Cache damals noch über den beiden CCDs (3D V-Cache der ersten Generation) platziert werden sollte. Man entschied sich aber gegen ein solches Produkt und noch Anfang 2025 hieß es, dass ein Ryzen-Prozessoren mit zweimal 3D V-Cache zu teuer und der Markt dafür zu klein sei.

Ab Herbst 2025 gab es dann aber die Gerüchte zu einem Ryzen 9 9950X3D2, der mit dem Zusatz Dual Edition dann endlich vorgestellt wurde. Die Erwartungshaltung war groß, dürfte aber gedämpft worden sein, als AMD zwischen dem Ryzen 9 9950X2D und 9950X3D2 Dual Edition nur Render-, KI-, Compilierungs- und Simulationsanwendungen im Vorteil sah.

Mit der zweiten Generation des 3D V-Cache änderte AMD die technische Umsetzung dahingehend, dass das Cache-Chiplet nun nicht mehr oben auf dem CCD mit den Zen-5-Kernen auflag, sondern darunter platziert wurde. Dies gab AMD bessere thermische Eigenschaften und erlaubte höhere Taktraten. Die Nachteile in der Kühlung, Spannungsversorgung und dem Boost-Takt wurden beseitigt, was schon der Ryzen 7 9800X3D (Test) unter Beweis stellte. Beim Ryzen 7 9850X3D (Test) versuchte man es dann mit der Brechstange, aber im Update-Zyklus sollte dann auch der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition mitschwimmen – wenn auch mit etwas Verzögerung.

Warum kein Test zum Start?

Zum offiziellen Verkaufsstart des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition konnten wir keinen Test veröffentlichen. AMD versorgte uns nicht mit einem Sample und auch insgesamt wurden deutlich weniger Redaktionen bedacht, als bei den letztmaligen Starts eines Ryzen-Prozessors oder einer gesamten Generation.

Die Gründe dafür bleiben unklar und so reichen die Vermutungen von "teurer Prozessor, daher weniger Samples" bis "AMD wollte wohl kontrollieren, dass nur wohlgesonnene Redaktionen die CPU im Test haben".

Schwerwiegender finden wir aber, dass AMD auch dem Handel untersagt hat, den Redaktionen unter die Arme zu greifen. Dies ist ein üblicher Weg, sofern der Handel ausreichend früh bestückt wird. In der Vergangenheit sind wir bereits mehrfach so vorgegangen – auch mit Zustimmung des Herstellers. Beim Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition aber untersagte AMD seinen Shop-Partnern ein solches Vorgehen. So richtig nachvollziehen können wir diesen Schritt nicht. Am Ende haben wir uns den Prozessor im Handel besorgt: An dieser Stelle noch einmal ein "Danke" an Memory PC!

Das Argument, AMD habe besser die Kontrolle über Anzahl und Format der Tests, wird demnach ad absurdum geführt. Die Tests erscheinen dennoch, so zum Beispiel bei uns und das Fehlen der Tests sorgte auch bei potenziellen Käufern für Unbehagen.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 16 / 32 4,3 / 5,6 GHz 16x 1 MB 96 + 96 MB DDR5-5600 Ja 200 W 895 Euro Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 630 Euro Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 510 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 4,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 530 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 360 Euro Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 460 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 430 Euro Ryzen 7 9750X 8 / 16 4,2 / 5,6 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W - Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 290 Euro Ryzen 5 9650X 6 / 12 4,3 / 5,5 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W - Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 180 Euro Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 160 Euro

Auf dem Papier besitzt der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition einen etwas geringeren Boost-Takt im Vergleich zum Ryzen 9 9950X3D. Zudem hat AMD die TDP von 170 auf 200 W angehoben, was zugleich auch Auswirkungen auf die weiteren Vorgaben hinsichtlich der Stromversorgung hat. Dazu kommen wir nun:

Gegenüberstellung der Ryzen-9000-Serie

Ryzen 9 9950X3D2 Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9 9950X Ryzen 9850X3D Ryzen 9800X3D Thermal Design Power (TDP) 200 W 170 W 170 W 120 W 120 W Max Socket Power (PPT) 270 W 200 W 200 W 162 W 162 W Max Current (EDC) 250 A 225 A 225 A 180 A 180 A Max Current, thermally limited (TDC) 180 A 160 A 160 A 120 A 120 A TjMax 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C Auto Voltage Range 1,24 - 1,34 V 1,28 - 1,31 V 0,65 - 1,475 V 1,28 - 1,31 V 1,28 - 1,31 V

Bereits im Rahmen der Vergleichstabelle haben wir erwähnt, dass AMD die TDP des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition von 170 auf 200 W angehoben hat. Auch die maximale Socket Power (PPT), der maximale Strom (EDC) sowie der maximale Strom im thermischen Limit wurden erhöht.

Interessant ist zudem, dass die Auto Voltage Range für den Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition mit 1,24 bis 1,34 V festgelegt wurde, während dies für die X3D-Modelle bisher 1,28 bis 1,31 V waren. Zum Vergleich: Die Standard-Ryzen-Modelle kommen hier auf 0,65 bis 1,475 V.

Der Screenshot im CPU-Z und Task Manager zeigt einerseits alle Spezifikationen des AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, wie der L3-Cache mit einer Größe von 192 MB und auch die weiteren Details.